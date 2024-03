Bucks - Pelicans Tipp, Prognose & Quoten | 29.03.2024

Unser Bucks - Pelicans Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 29.03.2024 lautet: Im Wett Tipp heute empfangen die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo die New Orleans Pelicans. Wir erwarten ein offensives Spiel mit Vorteilen für die Gastgeber.

Die Milwaukee Bucks stehen auf Platz 2 in der Eastern Conference und doch hinkt das Team des neuen Trainers Doc Rivers den Erwartungen hinterher. Ähnliches gilt für Gegner New Orleans. Dieser hat eine ganze Menge Talent im Kader, scheint jedoch bisweilen nicht wirklich homogen aufgestellt zu sein. Die Offensive der Bucks konnte sich im Laufe der Saison jedoch steigern, was nicht zuletzt an starken Leistungen des „Greek Freaks“ liegt.

Wir glauben an einen Sieg des Heimteams und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Sieg Bucks“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Bucks vs Pelicans auf „Sieg Bucks“:

Die Bucks gewannen die letzten 4 Spiele in Folge gegen die Pelicans

Giannis Antetokounmpo erzielte in den letzten 7 Duellen gegen die Pelicans mindestens 30 Punkte.

Die letzte Heimniederlage der Bucks gegen die Pelicans liegt schon 6 Jahre zurück.

Bucks vs Pelicans Quoten Analyse:

Tatsächlich sehen die Buchmacher ein recht ausgeglichenes Duell auf die Fans im Fiserv Forum zukommen. Die Siegquote für die Gäste aus New Orleans liegt mit 2,10 nur leicht über der Quote der Bucks mit 1,78.

Die Over-/Under-Line bei den Gesamtpunkten wurde mit 223,5 Punkten und Quoten von jeweils etwa 1,87 recht niedrig gewählt und könnte eine gute Möglichkeit bieten, einen starken Tipp abzugeben. In den letzten vier Spielen zwischen den beiden Mannschaften wurden jeweils mehr als 240 Punkte aufgelegt. Für eure präferierte Wette können wir euch übrigens den aktuellen Betano Promo Code ans Herz legen, um eure Gewinnchancen noch zu erhöhen.

Bucks vs Pelicans Prognose: Finden die Pelicans ein Mittel gegen den „Greek Freak“?

Die Bucks spielen eigentlich eine solide Saison, hinken den vermutlich übertriebenen Erwartungen nach dem Trade für Superstar Damian Lillard jedoch etwas hinterher. Der Top-Seed im Osten ist mit elf Spielen Rückstand auf die Celtics schon in unerreichbare Ferne gerückt. Zudem sitzen mit den Knicks, Cavaliers und den Magic drei Mannschaften im Nacken, die dem Team aus Wisconsin noch den Heimvorteil in der Postseason streitig machen könnten.

Werfen wir einen Blick auf die Team-Statistiken der Bucks, wird schnell klar, dass es im Vergleich zur Vorsaison vor allem in der Defensive gewaltig hapert. Ein Rating von 115,8 reicht nur für den 15. Platz im Ligavergleich und lässt einen tiefen Playoff-Run recht fraglich erscheinen. Die Offensive konnte sich im Laufe der Saison immerhin stabilisieren und kommt auf einen Wert von 119,4 (Platz 5).

Die Pelicans sind ein enorm talentiertes Team, das jedoch oft nicht richtig greifbar erscheint. Im Net-Rating liegt das Team aus Louisiana mit einem sehr starken Wert von +5,4 auf dem vierten Platz der gesamten Liga, trotzdem zählen wohl die wenigsten Fans und Experten die Pels zu den echten Titelanwärtern in dieser Saison.

Immerhin konnte sich Zion Williamson im Laufe der Saison steigern und kommt im Schnitt auf 22 Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists. Brandon Ingram folgt im teaminternen Ranking auf dem zweiten Platz, mit 20 Punkten im Schnitt, wird jedoch im kommenden Match verletzt ausfallen.

Bucks - Pelicans Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bucks: 124:128 Lakers (H), 118:93 Thunder (H), 115:108 Nets (N), 119:122 Celtics (A), 140:129 Suns (A).

Letzte 5 Spiele Pelicans: 112:119 Thunder (H), 114:101 Pistons (A), 111:88 Heat (A), 106:121 Magic (A), 104:91 Nets (A).

Letzte 5 Spiele Bucks vs. Pelicans: 141:117 (H), 135:110 (H), 128:119 (A), 136:113 (H), 112:116 (A).

Der direkte Vergleich zwischen den Bucks und Pelicans dürfte den Gäste-Fans nicht wirklich gefallen, so wurden im Fiserv Forum die letzten sechs Spiele verloren. In diesen Partien konnte Milwaukee immer mindestens 120 Zähler erzielen. Vor allem das Two-Man-Game von Lillard und Antetokounmpo wird die starke Defense der Pelicans vor einige Probleme stellen und wird nicht wirklich effektiv zu verteidigen sein. Das starke Defensive Rating von New Orleans kommt zudem zu einem nicht unerheblichen Teil durch die schwache Wurfquote aus der Distanz ihrer Gegner, was kaum zu kontrollieren ist und viel mit Shooting-Pech zu tun hat.

Auf der anderen Seite steht mit Brook Lopez einer der besten Ring-Beschützer der vergangenen Jahre auf dem Parkett und wird es vor allem dem bulligen Zion Williamson nicht leicht machen, in Korbnähe zu punkten. Solltet ihr an einen weiteren starken Abend des „Greek Freaks“ gegen die Pelicans glauben, könnt ihr bei Oddset für „Antetokounmpo erzielt über 30,5 Punkte“ eine gute Quote in Höhe von 1,91 abgreifen und diese auch noch mit dem tollen Oddset Bonus verbinden.

Unser Bucks - Pelicans Tipp: Sieg Bucks

Die Pelicans können an einem guten Abend zwar jedes Team der Liga schlagen, tun sich jedoch traditionell mit der ordentlichen Zonenverteidigung um Brook Lopez schwer und können einen gewissen Griechen im Team der Bucks in der Verteidigung viel zu selten vom Punkten abhalten, was uns zu unserem bevorzugten Wett Tipp heute bringt.