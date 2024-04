Bayern – Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2024

Die Generalprobe am vergangenen Samstag führte gegen die Eintracht aus Frankfurt zu einem 2:1. Den Unterschied machte Harry Kane, der beide Treffer erzielte. Gegen Real könnte der 30-jährige Engländer erneut für Furore sorgen. Real Madrid mühte sich auf nationaler Ebene kürzlich zu einem 1:0-Erfolg gegen Real Sociedad und zeigte sich vor allem im Torabschluss eiskalt. Eine Großchance reichte bereits zum Sieg. In unserem Wett Tipp heute räumen wir dem spanischen Rekordmeister aus Madrid Vorteile ein und tendieren zu mindestens zwei Toren.

Darum tippen wir bei Bayern vs Real Madrid auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Bayern vs Real Madrid Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Wege-Markt lässt sich auf keinen direkten Favoriten schließen. Die Wettanbieter tendieren zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe. Nur bedingt nachvollziehbar, da Real zuletzt dreimal in München siegreich war. Wer den spanischen Rekordmeister erneut in Front sieht, darf sich über eine durchschnittliche Quote von 2,75 freuen.