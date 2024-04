Pelicans - Thunder Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2024

Unser Pelicans - Thunder Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 30.04.2024 lautet: Der First Seed des Westens dürfte gegen die Pelicans auch im vierten Spiel wenige Probleme bekommen und in die zweite Runde der Playoffs einziehen. Unser Wett Tipp heute zielt daher auf einen eindeutigen Sieg der Gäste ab.

Nachdem die Thunder im ersten Spiel der Playoff-Serie gegen die Pelicans noch einige Schwierigkeiten hatten, folgten zwei eindeutige Blowout-Siege. Ohne ihren Superstar Zion Williamson fehlt den Pelicans die offensive Vielseitigkeit in ihrem Spiel, zumal CJ McCollum und Brendon Ingram bisher schwache Leistungen zeigten.

Die Thunder sind den Pelicans in allen Belangen überlegen und daher entscheiden wir uns für eine „Sieg Thunder mit HC -8,5″-Wette mit einer Quote von 2,50 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Pelicans vs Thunder auf „Sieg Thunder mit HC -8,5″:

Die Thunder gewannen die letzten fünf Spiele in Folge gegen die Pelicans.

Die letzten beiden Partien der Serie gingen mit mindestens 20 Punkten Vorsprung an die Thunder

Die Thunder stellten die drittbeste Offensive und die viertbeste Defensive der abgelaufenen Regular Season.



Pelicans vs Thunder Quoten Analyse:

Das zweitbeste Team der regulären Saison der NBA geht standesgemäß als Favorit in die kommende Partie mit den verletzungsgeplagten Pelicans. Tatsächlich liegt die Siegquote für die Gäste mit 1,53 aus unserer Sicht noch recht hoch, ob der klaren Überlegenheit in den letzten zwei Spielen. Der erste Sieg der Pelicans in dieser Serie ist den Wettanbietern eine Quote von 2,55 wert.

Die meisten Punkte im Spiel werden wenig überraschend Shai Gilgeous-Alexander zugetraut, dessen Over/Under-Line bei 27,5 Punkten liegt. Der Kanadier konnte in zwei der drei Duellen der Serie diese Marke übertreffen, sodass ein Tipp auf eine weitere Punkte-Explosion des Guards in Verbindung mit einem starken Sportwetten Bonus sicherlich nicht die schlechteste Idee wäre.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Pelicans vs Thunder Prognose: Die Thunder spielen in einer anderen Liga!

Die Pelicans verspielten ihre Chance auf einen Sieg in dieser Serie im ersten Spiel in Oklahoma City, als die Thunder enorme Probleme im eigenen Scoring an den Tag legten und sichtbar nervös in die Partie gingen. Am Ende erkämpfte sich die junge unerfahrene Truppe dennoch einen knappen 94:92 Sieg.

In den folgenden zwei Spielen kamen die Pelicans hingegen jeweils früh unter die Räder und konnten dem Ansturm der Thunder in keiner Hinsicht standhalten. Vor allem in der Offensive fanden die Männer aus New Orleans kaum effiziente Wege zu Punkten zu kommen. Das wird durch den Fakt unterstrichen, dass die Thunder die Pelicans in vier der letzten fünf Partien unter der Marke von 100 Punkten halten konnten.



OKC konnte in diesen Spielen hingegen im Schnitt 110 Punkte erzielen und könnte diese Marke durchaus auch in der kommenden Partie knacken. Eine entsprechende Wette würde bei Bet365 eine Quote von 2,70 einbringen. Solltet ihr noch keine Erfahrungen mit dem Top-Anbieter gesammelt haben, findet ihr alles Wissenswerte in unserem Bet365 Test.

Auch Rookie Center Chet Holmgren konnte in dieser Serie bisher an die starken Leistungen der Regular Season vor allem in der Defensive anknüpfen und kam in den bisherigen drei Partien im Schnitt auf 3,7 Blocks.

Pelicans - Thunder Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pelicans: 85:106 Thunder (H), 92:124 Thunder (A), 92:94 Thunder (A), 105:98 Kings (H), 106:110 Lakers (H).

Letzte 5 Spiele Thunder: 106:85 Pelicans (A), 124:92 Pelicans (H), 94:92 Pelicans (H), 135:86 Mavericks (H), 125:107 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Pelicans vs. Thunder: 85:106 (H), 92:124 (A), 92:94 (A), 112:119 (A), 83:107 (A).



Sollten die Pelicans eine Chance auf den ersten Sieg in dieser Serie haben wollen, müsste vor allem der Dreier deutlich besser fallen als bisher. Die Spieler von Coach Green kamen in den ersten drei Partien nie über eine Wurfquote von über 30 Prozent aus der Distanz.

Die Thunder schossen auf der anderen Seite vor allem in den beiden letzten Partien sehr effizient von hinter der Linie und kratzen jeweils an einer Dreierquote von 50 Prozent. Sollte der Wurf der Gäste wieder ähnlich gut fallen, sehen wir absolut keine realistische Chance auf einen Upset der Pelicans gegen den klaren Favoriten.

Unser Pelicans - Thunder Tipp: Sieg Thunder mit HC -8,5

In den letzten acht Spielen der Thunder gegen die Pelicans gewann das Team aus Oklahoma City sieben Mal und erzielte dabei im Schnitt 12,6 Punkte mehr als die Mannen aus New Orleans. Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis in der kommenden Partie und den 4-0 Sweep des First-Seed der Western Conference.