Nuggets - Lakers Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2024

Unser Nuggets - Lakers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 30.04.2024 lautet: Die Lakers müssen zum fünften Spiel der Serie gegen die Nuggets wieder in die Höhenluft von Denver reisen. Wir sehen in unserem Wett Tipp heute die Hausherren klar im Vorteil.

Die Lakers konnten den Sweep verhindern und sich ein fünftes Spiel in der Erstrunden-Serie gegen den amtierenden Meister erkämpfen. Die Nuggets sind aus unserer Sicht jedoch deutlich stärker als das Team um LeBron James und werden den Einzug in die zweite Runde der Playoffs vor heimischem Publikum klar machen, auch weil sie mit Nikola Jokic den mit Abstand besten Spieler der Serie auf ihrer Seite haben.

Unser Tipp für das Match in der Nacht auf Dienstag lautet daher: „Jokic über 27,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,80 bei Tpiwin.

Darum tippen wir bei Nuggets vs Lakers auf „Jokic über 27,5 Punkte“:

Die Nuggets gewannen die letzten sieben Heimspiele gegen die Lakers.

Nikola Jokic erzielte in den letzten fünf Postseason Spielen gegen die Lakers im Schnitt 29,2 Punkte..

Jokic erzielte in den letzten drei Playoffs im Schnitt mindestens 29 Punkte.



Nuggets vs Lakers Quoten Analyse:

Die Lakers gehen als klarer Underdog in die anstehende Do-or-Die-Partie gegen die Nuggets. Das macht sich auf dem Zwei-Wege-Markt mit einer Quote von 3,20 für die Gäste bemerkbar, während ein Sieg der Gastgeber eine Quote von nur 1,32 erzielen würde.

Die Over/Under-Line bei den Gesamtpunkten wurde von den besten deutschen Wettanbietern bei 216,5 Punkten festgesetzt und mit Quoten in Höhe von jeweils 1,85 versehen. Diese Marke wurde in vier der letzten sechs Heimspiele der Nuggets gegen die Lakers überschritten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nuggets vs Lakers Prognose: Der Joker ist einfach zu gut!

Der Champion kann sich auch in dieser Saison auf seine enorm starke Starting Five verlassen und gewann daher auch die ersten drei Spiele gegen die Lakers in der diesjährigen ersten Runde der NBA-Playoffs. Angeführt wird diese natürlich von Nikola Jokic, der aller Voraussicht nach in diesem Jahr seine dritte MVP-Trophäe einheimsen wird.

Dass der Serbe diese auch redlich verdient, zeigte er auch in der Niederlage im letzten Match gegen die Lakers mit einer Statline von 33 Punkten, 14 Rebounds und 14 Assists. Obwohl das Team aus Los Angeles mit Anthony Davis einen der besten Verteidiger der Liga in ihren Reihen hat, ist der Joker nicht zu stoppen.

So müssen sich die Lakers auch in der kommenden Partie auf ihre eigene Offensive konzentrieren und gleichzeitig versuchen, die Mitspieler des übermächtigen Centers der Nuggets in ihren Möglichkeiten zu beschränken. Eine wichtige Rolle wird dabei natürlich wieder LeBron James einnehmen müssen, der bisher starke Playoffs spielte und im Schnitt in dieser Serie 27,2 Punkte auflegen konnte.

Der 39-jährige Altstar kann es jedoch nicht mehr alleine richten und wird daher auf die Produktion seines Supporting Casts angewiesen sein. Das letzte Spiel konnte trotz einer schwachen Wurfquote von 30 Prozent aus der Distanz gewonnen werden, weil auch Denver ähnlich schwach warf und deutlich mehr Turnover beging.

Nuggets - Lakers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nuggets: 108:119 Lakers (A), 112:105 Lakers (A), 101:99 Lakers (H), 114:103 Lakers (H), 126:111 Grizzlies (A).

Letzte 5 Spiele Lakers: 119:108 Nuggets (H), 105:112 Nuggets (H), 99:101 Nuggets (A), 103:114 Nuggets (A), 110:106 Pelicans (A).

Letzte 5 Spiele Nuggets vs. Lakers: 108:119 (A), 112:105 (A), 101:99 (H), 114:103 (H), 124:114 (A).



Die Lakers hatten in den letzten Playoffs in den Western Conference Finals gegen den späteren Meister aus Denver keine Chance und schieden ohne Sieg aus. Der Sieg im letzten Spiel stellt daher schon eine Steigerung dar, sollte jedoch nicht über die Kräfteverhältnisse in diesem Matchup hinwegtäuschen.

Die Nuggets um Nikola Jokic können sich eigentlich nur selbst schlagen, bringen jedoch die nötige Eingespieltheit mit, um in der kommenden Partie wieder ein bis zwei Gänge höher schalten zu können. Zudem ist das Team aus Colorado enorm heimstark und gewann 21 der letzten 25 Spiele vor heimischem Publikum.

Solltet ihr mit einer offensiv geprägten Partie im kommenden Duell zwischen den Nuggets und Lakers rechnen und die Hausherren ebenfalls als Favoriten ausgemacht haben, könntet ihr bei Oddset für eine „Sieg Nuggets & Beide Teams über 100 Punkte“-Wette eine Quote von 2,25 abgreifen, welche in Kombination mit einem Sportwetten Bonus einen netten Gewinn einbringen könnte.

Unser Nuggets - Lakers Tipp: Jokic über 27,5 Punkte

Nikola Jokic erzielte in fünf der letzten acht Spiele gegen die Lakers mindestens 28 Punkte und wird auch in der kommenden Partie der Fixpunkt der Nuggets in der Offensive sein. Daher gehen wir von einer weiteren dominanten Performance des Serben aus, der von keinem Spieler in dieser Liga wirklich effizient gestoppt werden kann.