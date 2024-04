Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 05.04.-07.04.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 28. Spieltag vom 05.04.-07.04.2024: Der 28. Spieltag bietet zwei Gipfeltreffen im Tabellenkeller. Die letzten vier Mannschaften treten sich in zwei Duellen gegenüber und bestimmten den Wett Tipp heute.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 28. Spieltag:

Spiele -- Tipp -- Quote

Frankfurt vs. Werder Bremen Frankfurt Über 1,5 Tore 1.75

Union Berlin vs. Leverkusen Beide Teams treffen: Nein 1.97

Freiburg vs. RB Leipzig Freiburg Über 1,5 Tore 2.65

Mainz vs. Darmstadt Beide Teams treffen 1.90

Köln vs. Bochum Köln Über 1,5 Tore 2.04

Heidenheim vs. Bayern Bayern Unter 2,5 Tore 1.87

Dortmund vs. VfB Stuttgart Serhou Guirassy trifft 2.20

Hoffenheim vs. Augsburg Maximilian Beier trifft 2.50

Wolfsburg vs. Gladbach Sieg Wolfsburg 1.90

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. VfB Stuttgart

Zwei Top-4-Mannschaften und zwei der drei besten Rückrunden-Teams (je 23 Punkte) haben sich die Aufmerksamkeit in unserem Top-Spiel gesichert. Dortmund hat gemeinsam mit Leverkusen die beste Defensive der Rückrunde (je 7 Gegentore), während Stuttgart und der Tabellenführer die meisten Tore der zweiten Saisonhälfte erzielt haben (je 25).

Sebastian Hoeneß steht ein phänomenales Sturm-Duo zur Verfügung (Guirassy, Undav), das in dieser Spielzeit gemeinsam auf 38 Saisontore kommt. Die besseren Knipser-Qualitäten hat Serhou Guirassy, der am vergangenen Spieltag bereits zum achten Mal in dieser Saison das 1:0 für seine Mannschaft erzielt hat.

Dem Top-Angreifer der Schwaben fehlt nur noch ein Treffer, um den Torrekord der Stuttgarter (Mario Gomez: 24) einzustellen. Die Form spricht für den Stürmer, der an jedem der letzten vier Spieltage getroffen hat.

Wir erwarten ein hochklassiges Top-Spiel, und spielen den Wett Tipp heute auf “Serhou Guirassy trifft” mit einer Quote von 2,20 bei ODDSET.

Thema der Woche: Gipfeltreffen im Tabellenkeller

Die größte Spannung an diesem Spieltag bieten die beiden direkten Duelle im Tabellenkeller. Köln (17.) empfängt den VfL Bochum (15.) und Darmstadt (18.) gastiert beim FSV Mainz 05 (16.). Für diese Begegnungen haben wir uns auf zwei Torwetten festgelegt.

Das Tabellen-Schlusslicht aus Darmstadt hat sich offensichtlich noch nicht aufgegeben. Wer dafür einen letzten Beweis benötigt hat, bekam diesen am vergangenen Spieltag, als die Lilien aus einem 0:2-Rückstand gegen Bochum noch ein 2:2 gezaubert haben. Mainz hat an sechs der letzten sieben Spieltage getroffen. Das hilft uns bei der Entscheidung, mit einer Wette auf “Beide Teams treffen” die Quote von 1,90 bei Betway zu spielen.

Köln will seinen Vergleich mit Bochum nutzen, um in der Tabelle wieder an Mainz vorbeizuziehen und den Relegationsplatz zu erobern. Der VfL Bochum hat an jedem der vorangegangenen sechs Spieltage mindestens zwei Gegentore kassiert, sodass wir mit einer Quote von 2,04 bereit sind, bei NEObet das Risiko auf “Köln Über 1,5 Tore” einzugehen.

Direkt vor diesem Quartett befindet sich der VfL Wolfsburg (14.) in der Tabelle. Unter Neo-Coach Ralph Hasenhüttl fuhren die Wölfe in Bremen einen 2:0-Sieg ein. Gladbach hingegen ließ am vergangenen Spieltag die Köpfe gegen Freiburg hängen und enttäuschte das Publikum mit einer 0:3-Niederlage. Wir erwarten einen “Sieg Wolfsburg”, den ihr bei Tipwin zu einer Quote von 1,90 spielen könnt.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Bayern rangiert zwar auf dem zweiten Tabellenplatz, dafür ist die Stimmung in München nach der 0:2-Niederlage gegen Dortmund im Keller. Zu Gast in Heidenheim erwartet die Tuchel-Auswahl das sprintstärkste Team der deutschen Beletage. Wir erwarten keinen Kantersieg, sondern setzen bei CrazyBuzzer zu einer Quote von 1,87 auf “Bayern Unter 2,5 Tore”.

Spitzenreiter Leverkusen kassierte gemeinsam mit Dortmund die wenigsten Gegentore der Rückrunde (7) und blieb in den vorangegangenen drei Duellen mit Union Berlin von einem Gegentor verschont. Das Szenario könnte sich wiederholen, denn die Eisernen erzielten an 14 Spieltagen kein Tor. Defensiv ist Union aber nicht zu unterschätzen, weshalb wir bei Bet-at-Home lieber eine Quote von 1,97 für “Beide Teams treffen: Nein” spielen.

Daten und Fakten zum 28. Spieltag:

Maximilian Beier rangiert in der Torschützenliste auf Position 6 (13 Tore)



Freiburg erzielte an den letzten 4 Spieltagen jeweils “Über 1,5 Tore”.



Bremen verlor zuletzt 4 Partien in Serie und kassierte jeweils Über 1,5 Gegentore.



Werder Bremen wartet seit fünf Spieltagen auf einen Sieg (1U, 4N) und verlor zuletzt vier Begegnungen in Serie. Keines der vorangegangenen vier Bundesliga-Spiele schloss der SVW mit “Unter 1,5 Gegentoren” ab. Das ist eine gute Basis, um im Duell mit Eintracht Frankfurt eine Wette auf “Frankfurt Über 1,5 Tore” zu spielen. Dafür erhaltet ihr bei Interwetten eine passende Quote von 1,75.

Alternativ lässt sich für diesen Vergleich eine Wette auf “Sieg Frankfurt” spielen. Die SGE ist seit sieben Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, während Werder die letzten beiden Gastauftritte verloren hat. Interwetten kann euch für diese Option eine Quote von 1,83 überreichen.

Weitere Partien am 28. Spieltag der Bundesliga:

Freiburg hatte am vorangegangenen Spieltag keine Mühe mit Gladbach und schoss die Fohlen mit 3:0 ab. Damit verlängerte der SCF seine Serie mit Spielen “Über 1,5 Toren” auf vier in Serie. Mit Mut zum Risiko könnt ihr im Duell zwischen Freiburg und RB Leipzig auf “Freiburg Über 1,5 Tore” setzen und im Idealfall eine hohe Quote von 2,65 bei Happybet erhalten.

Ebenso wie für unser Top-Spiel haben wir in der Paarung Hoffenheim gegen Augsburg eine Spielerwette ausgegraben. Maximilian Beier (13) ist hinter Deniz Undav (15) der beste deutsche Torschütze der Bundesliga und erzielte fünf der letzten TSG-Tore.