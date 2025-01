Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 10.01.-12.01

SPORT1 Betting 09.01.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesligaspiele vom 16. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesligaspiele aktuell zum 16. Spieltag vom 10.01. - 12.01.2025: Dortmund bemüht sich im Wett Tipp heute gegen Meister Leverkusen um den Anschluss an die Spitzengruppe, während die Bayern in Gladbach gefordert sind.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 16. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Leverkusen

Das Bundesliga-Jahr 2025 wird mit einem echten Highlight eingeläutet. Dortmund (6.) blieb zum Abschluss des vergangenen Kalenderjahres erstmals unter Nuri Sahin in fünf aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen ungeschlagen (2S, 3U). Eingeladen ist der amtierende Meister aus Leverkusen (2.).

Die Werkself fand zum Ende des vergangenen Jahres den Gewinner-Rhythmus wieder und feierte im deutschen Oberhaus fünf Siege in Serie. Bei jedem dieser Erfolge erzielte das Team von Xabi Alonso mindestens zwei Treffer. Auf die gesamte Spielzeit betrachtet erzielte B04 in 80 Prozent der Bundesliga-Begegnungen “Über 1,5 Tore”.

Leverkusen ist nicht nur aus dem Spiel heraus gefährlich, sondern glänzt ebenso mit vielen kreativen Ideen bei ruhenden Bällen. Kein anderer Bundesligist erzielte in Folge einer Standardsituation mehr erwartbare Tore als die Werkself (8,15 xG).

Wir sehen leichte Vorteile für Leverkusen und entscheiden uns bei den Bundesliga Tipps für eine “Leverkusen Über 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,95 bei Bwin .

Thema der Woche: Was tut sich im Tabellenkeller?

Zehn sieglose Bundesligaspiele in Serie haben den Jahresabschluss in Heidenheim überschattet. Frank Schmidt steht eine der fünf schwächsten Angriffsreihen der Bundesliga zur Verfügung (18 Tore). Die Gäste von Union Berlin liegen zwar nur drei Punkte vor dem FCH, bringen jedoch die zweitbeste Defensive der Bundesliga mit (19 Gegentore).

Das Debüt von Steffen Baumgart ist für die Eisernen von elementarer Bedeutung und Verlieren ein absolutes Tabu. Im Duell zweier verunsicherter Mannschaften in dieser Bundesliga Prognose erwarten wir Disziplin in der Arbeit gegen den Ball und von “Heidenheim Unter 0,5 Tore”. Bet365 hat dafür eine Quote von 2,75 im Angebot.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Unmittelbar vor Heidenheim hat sich Hoffenheim platziert. Die TSG läuft in dieser Saison den eigenen Erwartungen hinterher. Der Trainerwechsel hin zu Christian Ilzer hatte nur einen sehr kurzfristigen Effekt. Im Anschluss an den 4:3-Auftaktsieg gegen RB Leipzig verpassten die Kraichgauer in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen einen Sieg.

Die Probleme in der Defensive konnten von Ilzer noch nicht behoben werden. Fünf der bisher acht absolvierten Partien unter dem neuen Trainer wurden mit mindestens zwei Gegentoren abgeschlossen. Die Gäste aus Wolfsburg sagen am kommenden Wochenende danke und erzielten “Über 1,5 Tore”. In der Quote von 2,15 bei Betano haben wir einen Value ausgemacht.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Bochum will das Feld im neuen Jahr von hinten aufräumen und hat sich dafür zuletzt in eine bessere Position gebracht. Der VfL holte vier Punkte aus den letzten beiden Liga-Spielen.

Zuletzt fiel bei den Resultaten der Bochumer auf, dass vier von fünf Begegnungen mit “Beide Teams treffen: Nein” beendet wurden. Im Duell mit Mainz ist das ebenfalls möglich und führt bei NEO.bet zu einer Wettquote von 1,98 .

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Ebenso siegreich hat sich Holstein Kiel vom Kalenderjahr 2024 verabschiedet. Die Störche schossen sich gegen Augsburg den Frust von der Seele (5:1), während der kommende Gegner aus Freiburg mit der Offensivabteilung von Leverkusen in Berührung kam (1:5).

Wir haben uns im Wettanbieter Vergleich für Tipwin entschieden. Dort spielen wir eine Quote von 1,75 auf “Beide Teams treffen”.

Daten und Fakten zum 16. Spieltag:

Werder Bremen spielt mit 25 Punkten seine beste Bundesliga-Saison seit 13 Jahren.

Stuttgart gewann 4 der letzten 5 Bundesliga-Duelle gegen Augsburg.

Wolfsburg hat mit 23 Prozent die beste Chancenverwertung im deutschen Oberhaus.

Kommen wir bei diesen Bundesliga Tipps wieder zu den Teams aus der oberen Tabellen-Region. Frankfurt (3.) reist ans Millerntor, wo St. Pauli mit großer Arbeitsbereitschaft wartet. Bisher erlaubte nur Bayern (13) weniger Gegentore als die Kiezkicker (19).

Nach drei sieglosen Bundesliga-Spieltagen geht die SGE angeschlagen in dieses Duell. “Frankfurt Unter 1,5 Tore” findet ihr mit einer Quote von 1,78 bei ODDSET , diese Wette könnt ihr auch in der ODDSET App spielen.

An der Tabellenspitze hat der FC Bayern überwintert und wird dort auf jeden Fall auch nach dem ersten Spieltag im Kalenderjahr 2025 verweilen. Gladbach ist eine knifflige Aufgabe, die Fohlen haben zuletzt fünf von neun Bundesliga-Heimspielen gegen die Münchner für sich entschieden. Zudem bauten die Fohlen ihr Selbstvertrauen mit zuletzt fünf Siegen aus sechs Heimspielen auf. “Sieg Gladbach (HC +2)” ist bei Bet-at-home zu einer Quote von 1,70 im Angebot.

Weitere Partien am 16. Spieltag der Bundesliga:

Der VfB Stuttgart muss beim FC Augsburg ran. Das Kalenderjahr 2024 haben die Schwaben mit unterhaltsamen Begegnungen geprägt. Drei der vier vorangegangenen Bundesliga-Partien von Stuttgart enthielten mindestens drei Tore. “Über 2,5 Tore” erwarten wir auch im Duell zwischen Augsburg und Stuttgart und raten daher in der Bundesliga Prognose zu einer Quote von 1,70 bei Happybet .

In der Paarung RB Leipzig vs. Werder Bremen gehen wir von einer kleinen Überraschung aus. Es ist zumindest aus Sicht der Buchmacher wahrscheinlicher, dass die Roten Bullen gewinnen (Quote von 1,75), als dass die Grün-Weißen unentschieden spielen oder sogar siegen.