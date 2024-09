Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 13.09.-15.09.

SPORT1 Betting 11.09.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 3. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 3. Spieltag vom 13.09. - 15.09.2024: Vincent Kompany jubelt in unserem Wett Tipp heute über den 3. Bundesliga-Sieg in Serie, während Spitzenreiter Heidenheim den Signal Iduna Park nicht ohne Treffer verlässt.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 3. Spieltag (Spiele, Tipp, Quote)

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Heidenheim

Dortmund empfängt Heidenheim am 3. Spieltag zu einem Freitagabend-Spiel. Klingelt da etwas? Dasselbe Szenario gab es in der Vorsaison, als der BVB eine 2:0-Führung im eigenen Stadion noch verspielte und sich am Ende mit einem 2:2 gegen den damaligen Bundesliga-Frischling aus Heidenheim begnügen musste.

In dieser Saison sind die Voraussetzungen etwas anders. Heidenheim grüßt unerwartet von der Tabellenspitze, erzielte bisher die meisten Tore im deutschen Oberhaus (6) und hat in allen fünf Pflichtspielen „Über 1,5 Tore“ erzielt. Die beste Schussverwandlungs-Quote von 33 Prozent gibt es obendrauf.

Dem BVB winkt bei einem Sieg die Aussicht auf die Tabellenführung - zumindest für eine Nacht. Es wäre für die Schwarz-Gelben der vierte Bundesliga-Heimsieg in Serie und mit der besten Passquote im Angriffsdrittel (83,07 Prozent) lassen sich bestimmt einige Torchancen erarbeiten.

Wir respektieren die bisher gezeigten Leistungen von Heidenheim und entscheiden uns für eine „Beide Teams treffen“ Wette mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home.

Thema der Woche: Welcher Aufsteiger punktet zuerst?

Neben St. Pauli gibt es derzeit nur eine weitere Mannschaft im deutschen Oberhaus, die noch auf ihr erstes Saisontor wartet (Bochum). Eine bessere Gelegenheit für den ersten Treffer nach dem Aufstieg als gegen Augsburg wird St. Pauli nicht bekommen. Der FCA kassierte gemeinsam mit Stuttgart die meisten Gegentore (6).

Zusätzlich fehlte in der Verteidigung der Fuggerstädter bislang jegliche Ordnung, sodass 4,53 erwartbare Gegentore auf das Konto der Hausherren gingen (17.). Wir erwarten in unserem Augsburg St. Pauli Wett Tipp heute mehr als nur einen Treffer der Gäste und spielen bei Tipwin eine Quote von 2,10 für „St. Pauli gewinnt mindestens eine Halbzeit“.

Wesentlich geringer bewerten wir die Siegchancen für den zweiten Aufsteiger im Duell Kiel gegen Bayern. Der deutsche Rekordmeister gewann unter Vincent Kompany bislang jedes Pflichtspiel (3) und erzielte insgesamt neun Tore. Allerdings war der FCB an den ersten beiden Spieltagen auch das einzige Team, das zwei Strafstöße verursacht hat.

Die Störche erlaubten bisher die meisten erwartbaren Gegentore (4,77 xGA), waren selbst aber äußerst aktiv im Angriff und gaben mehr Schüsse (27) als die Münchner ab (25). Wir visieren daher bei ODDSET eine Quote von 1,98 für die Match-Kombi „Sieg Bayern & Über 3,5 Tore“ an.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Treffen die Vermutungen zum 3. Spieltag zu, ist Bochum nach dem Wochenende das einzige Team ohne Torerfolg. Der VfL gastiert beim SC Freiburg, der trotz Begegnungen mit Stuttgart (3:1) und Bayern (0:2) erst 1,95 erwartbare Gegentore auf dem Zettel hat (5.). In der Bet365 App sticht deshalb eine Quote von 2,75 für „Bochum Unter 0,5 Tore“ heraus.

RB Leipzig gewann in der Vorsaison beide Duelle mit Union Berlin ohne Gegentor. Die Eisernen sind im Angriff erneut arg limitiert, mit 1,69 erwartbaren Gegentoren bis jetzt aber defensiv sehr kompakt (2.). Für die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ bietet Betano eine Quote von 1,90 an. Vielleicht lockt zusätzlich ein Sportwetten Bonus.

Daten und Fakten zum 3. Spieltag:

Mainz ist seit 9 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (5S, 4U).

Wolfsburg verlor 5 der letzten 7 Bundesliga-Heimspiele und kassierte bei allen 5 Niederlagen 3 Gegentore.

RB Leipzig gewann 6 der letzten 8 Heimspiele (15:2 Tore).

Etwas mehr Spielfreude erwarten wir im Vergleich zwischen Hoffenheim und Leverkusen. Andrej Kramaric führt mit seinen vier Saisontoren die Torjägerliste an und die TSG liegt mit 4,5 erwartbaren Toren im Ligavergleich an dritter Position. Den besten Wert in dieser Kategorie bietet Leverkusen auf (4,9 xG), sodass eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ und die Quote von 1,78 bei Bwin ein verlockendes Angebot sind.

Die Anzahl der Tore ist auch das zentrale Thema für den Wolfsburg Frankfurt Wett Tipp heute. Hugo Ekitike war am letzten Spieltag (3:1 vs. Hoffenheim) erstmals in seiner Bundesliga-Karriere an zwei Treffern direkt beteiligt (1 Tor, 1 Torvorlage). Zudem hat Frankfurt pro Schuss 0,15 erwartbare Tore gesammelt (4.). Deswegen lohnt sich das Risiko für „Frankfurt Über 1,5 Tore“ bei einer Quote von 2,10 bei Betway.

Weitere Partien am 3. Spieltag der Bundesliga:

Ein ähnlicher Pfad öffnet sich in der Gladbach VfB Stuttgart Prognose. Die Fohlen erarbeiteten sich bislang die zweitmeisten erwartbaren Tore (4,57 xG) und erzielten an den ersten beiden Spieltagen jeweils „Über 1,5 Tore“. Die Schwaben hingegen erlaubten gegen Freiburg (1:3) und Mainz (3:3) sogar „Über 2,5 Gegentore“. Bei einer Quote von 1,92 für „Gladbach Über 1,5 Tore“ hat sich NEObet nicht lumpen lassen.

Die einzige Begegnung am 3. Spieltag, in der eine klassische Drei-Weg-Wette in Frage kommt, ist der Vergleich zwischen Mainz und Werder Bremen.