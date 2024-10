Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 18.10.-20.10.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 7. Spieltag vom 18.10. - 20.10.2024: Die Wett Tipps heute sind gewagt gewählt, enthalten aber mehrfach einen großartigen Value.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 7. Spieltag (Spiele, Tipp, Quote):

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. Frankfurt

Bayer kassierte in sechs Liga-Spielen zwölf Gegentore. Auf dem Rasen der BayArena ist der amtierende deutsche Meister besonders anfällig (8 Gegentore in 3 Spielen). Jedes Bundesliga-Heimspiel in dieser Spielzeit glich einem Kraftakt und enthielt „Über 1,5 Gegentore“ für die Mannschaft von Xabi Alonso.