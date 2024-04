Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.04.-21.04.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 30. Spieltag vom 19.04.-21.04.2023: Die Meisterschaft ist bereits entschieden, der Kampf um Europa und den Klassenerhalt hingegen noch in vollem Gange. Für unsere Wett Tipps heute haben wir acht verschiedene Wett-Varianten vorbereitet.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 30. Spieltag:

Spiele - Tipp - Quote

Frankfurt vs. Augsburg Doppelte Chance X2 1.75

Wolfsburg vs. Bochum Sieg Wolfsburg 1.75

Köln vs. Darmstadt Unter 2,5 Tore 2.23

Hoffenheim vs. Gladbach Über 3,5 Tore 2.00

Heidenheim vs. RB Leipzig Sieg RB Leipzig (HC -1) 2.10

Union Berlin vs. Bayern Bayern gewinnt zu Null 3.00

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart VfB Stuttgart gewinnt zu Null 3.05

Dortmund vs. Leverkusen Dortmund Unter 1,5 Tore 1.94

Freiburg vs. Mainz Beide Teams treffen: Nein 2.28

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs. Augsburg

Augsburg ist unter Jess Thorup eine extrem abgezockte Mannschaft, die fünf ihrer letzten sieben BL-Spiele gewonnen hat. Der Traum von Europa lebt bei den Fuggerstädtern, die gegen den direkten Konkurrenten aus Frankfurt eine einmalige Gelegenheit erhalten.

Nach zwölf absolvierten Rückrunden-Partien steht der FCA in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte auf Platz 5, sechs Zähler vor den Hessen. Die Adlerträger stagnieren seit längerem unter Trainer Dino Toppmöller und warten seit vier Spieltagen auf einen Sieg. Vor allem offensiv stockte zuletzt der Motor (2 Tore an den letzten 4 Spieltagen).

Ganz anders fällt das Fazit bei den Gästen aus. Die Fuggerstädter haben mit 47 Treffern nach 29 Spieltagen die beste Torausbeute ihrer Bundesliga-Geschichte und brennen auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Bereits das Hinspiel haben die Thorup-Schützlinge für sich entschieden (2:1).

Wir sehen Augsburg in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 1,75 bei Tipwin.

Thema der Woche: Zu-Null-Siege sind en vogue

Bayern hat nur eines seiner letzten fünf Bundesliga-Gastspiele gewonnen und in sechs Auswärtsspielen dieses Jahr bereits 15 Gegentore kassiert. Am letzten Spieltag war der deutsche Rekordmeister aber wieder in alter Manier zur Stelle und gewann gegen den 1. FC Köln ohne Gegentor (2:0).

Zu Gast bei Union Berlin könnte der zweite Zu-Null-Sieg in Serie anfallen. Die Eisernen blieben bereits an 16 Spieltagen torlos, zuletzt in fünf von sechs Liga-Spielen. Dementsprechend nutzen wir unsere Chance und spielen den Wett Tipp heute bei Betway zu einer Quote von 3,00 auf “Bayern gewinnt ohne Gegentor”.

Eine fast identische Quote von 3,05 finden wir bei Interwetten für “Stuttgart gewinnt ohne Gegentor”. Die Schwaben haben vier ihrer vorangegangenen fünf Liga-Spiele ohne Gegentor gewonnen und haben für das kommende Wochenende ein Gastspiel im Bremer Weserstadion auf dem Programm.

Werder wartet seit sieben Liga-Spielen auf einen Sieg (2U, 5N) und ging nach zwei der letzten drei Spieltage ohne eigenen Treffer vom Feld. Wir trauen den Gästen, die mit 31,8 xGA die drittbeste erwartbare Defensive der Bundesliga mitbringen, einen weiteren Zu-Null-Sieg zu.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Dortmund hat unter der Woche ein unterhaltsames Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid gewonnen (4:2), darf sich aber nicht zu lange darüber freuen. Im Heimspiel gegen Leverkusen sind drei Punkte notwendig, um im Fernduell mit RB Leipzig die Aussichten auf ein weiteres Jahr in der Königsklasse zu wahren.

Die Werkself hat am vergangenen Wochenende die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte besiegelt, wird unter Xabi Alonso aber um weitere Rekorde und Titel fighten. Wir erwarten von der besten Defensive der Bundesliga (19 Gegentore) eine weitere starke Leistung und spielen “Dortmund Unter 1,5 Tore” zu einer Quote von 1,94 bei NEObet.

Daten und Fakten zum 30. Spieltag:

Mainz hat unter Bo Henriksen 4 von 8 Spieltage ohne Gegentor beendet.

RB Leipzig hat 5 der letzten 6 Bundesliga-Partien gewonnen.

Wolfsburg hat 8 der letzten 9 Heimspiele gegen Bochum für sich entschieden.



Im Tabellenkeller steckt aktuell die größte Spannung. Wolfsburg (28 Punkte) trifft auf Bochum (27 Punkte). Bochum ist das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga (7 Punkte, 37 Gegentore) und gastiert bei einer Top-5 Defensive (39,3 xGA). Wir erwarten einen “Sieg Wolfsburg” und erhalten dafür bei ODDSET eine Quote von 1,75.

Gewinnt Mainz (26 Punkte) in Freiburg, könnten die 05er den Relegationsplatz verlassen. Unter Bo Henriksen hat der FSV vier von acht Spieltagen ohne Gegentor abgeschlossen. Freiburg trat defensiv zuletzt ebenfalls stabiler auf und zog sich nach zwei der letzten drei Partien eine Weiße Weste über. Unter diesen Voraussetzungen ist die Quote von 2,28 bei Intertops für “Beide Teams treffen: Nein” ein attraktives Wett-Ziel.

Weitere Partien am 30. Spieltag der Bundesliga:

Köln hat im eigenen Stadion die Chance, mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Darmstadt Boden gut zu machen. Im Duell der schwächsten Offensive (23 Tore) gegen den drittschwächsten Angriff empfehlen wir bei CrazyBuzzer eine Quote von 2,23 für “Unter 2,5 Tore” im Spiel.

In die entgegengesetzte Richtung gehen wir in der Paarung zwischen Hoffenheim und Gladbach. Die TSG ließ in dieser Spielzeit die meisten gegnerischen Abschlüsse zu (495), die Fohlen-Elf die drittmeisten (483). Wir erwarten ein Spiel mit offenem Visier und setzen auf “Über 3,5 Tore”. Die angebotene Quote von 2,00 bei Happybet können wir nicht liegen lassen.

Heidenheim hat in seiner ersten Bundesliga-Spielzeit schon einige phänomenale Leistungen gezeigt. Der Klassenerhalt ist quasi sicher, daran sollte auch eine Niederlage gegen formstarke “Rote Bullen” nichts ändern.