Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 20.09.-22.09.

SPORT1 Betting 17.09.2024 • 16:15 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 4. Spieltag hat Tipp-Experte Christoph seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 4. Spieltag vom 20.09. - 22.09.2024: Spitzenspiel in Stuttgart zwischen zwei Champions-League-Teilnehmern. Wann endet die Flaute der Aufsteiger?

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 4. Spieltag:

Spiele - Tipp - Quote

Augsburg vs. Mainz - Doppelte Chance X2 1,53

Heidenheim vs. Freiburg - Beide Teams treffen 1,60

Bremen vs. Bayern - Sieg Bayern HC -1 2,00

Union Berlin vs. Hoffenheim - Sieg Union 2,10

Bochum vs. Kiel - Sieg Bochum 1,98

Frankfurt vs. Gladbach - Doppelte Chance 1X & beide treffen 1,80

VfB Stuttgart vs. Dortmund - Über 3,5 Tore 2,15

St. Pauli vs. RB Leipzig - Sieg Leipzig 1,66

Top-Spiel der Woche: VfB Stuttgart vs Dortmund

Das Top-Spiel der Woche steigt ohne Zweifel am Sonntag um 17:30 Uhr in Stuttgart. Der amtierende Vizemeister aus dem Schwabenland empfängt den BVB, der zwischen 2019 und 2023 viermal die Bundesliga-Tabelle auf dem zweiten Platz abgeschlossen hatte, sich im Vorjahr aber mit dem fünften Rang begnügen musste.

Die Gäste aus Dortmund, die mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Saison der Bundesliga gestartet sind, gehen dieses Mal als Zweitplatzierter und erster Bayern-Jäger in dieses Spitzenspiel. Die Stuttgarter feierten dagegen erst am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg.

Doch aus den letzten vier Duellen mit dem VfB konnte Schwarz-Gelb nur einen Punkt holen. Zudem sind die Männer von Coach Sebastian Hoeneß sehr heimstark. Da die Offensive der Hausherren in den ersten fünf Pflichtspielen dieser Saison schon auf 14 Treffer kommt und sich in der MHP-Arena mit Spielern wie Adeyemi, Demirovic und Guirassy vor allem im Angriff viel formstarke Prominenz versammelt, rechnen wir mit einigen Toren.

Am Ende entscheiden wir uns für eine “Über 3,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 2,15 bei ODDSET.

Thema der Woche: Kassieren die Aufsteiger die nächste Pleite?

Dass es die beiden Aufsteiger in dieser Saison schwer haben werden, wurde erwartet. Doch mit einem ganz so schlechten Start von St. Pauli und Holstein Kiel musste man nicht unbedingt rechnen. Die beiden Neulinge stehen nach drei Spieltagen noch ohne Punkte auf den beiden direkten Abstiegsplätzen.

Die Kiezkicker tun sich bisher vor dem gegnerischen Tor schwer und kommen nur auf einen Treffer in drei Partien. Bei den Störchen von der Kieler Förde scheint die Defensive dagegen mit elf Gegentoren auf der anderen Seite etwas undicht zu sein. Am 4. Spieltag bekommen die beiden Schlusslichter ihre nächsten Chancen: Die Hamburger empfangen RB Leipzig, während die KSV Holstein in Bochum zu Gast ist.

Vor allem die “Boys in Brown” stehen dabei vor einer schwierigen Aufgabe. Denn die Roten Bullen aus Leipzig sind schon seit 14 Liga-Spielen ungeschlagen. Doch auch die Kieler dürfen die Aufgabe in Bochum nicht unterschätzen. Zwar steht der VfL bisher auch ohne Zähler und mit einem Torverhältnis von 1:5 da, doch die Mannen von Coach Peter Zeidler haben sich beispielsweise in Duellen mit Leipzig (0:1) und Freiburg (1:2) sehr ordentlich geschlagen und jeweils nur knappe Niederlagen kassiert. Außerdem hatten die Bochumer in der abgelaufenen Spielzeit 23 ihrer 33 Punkte an der Castroper Straße geholt.

Wir gehen somit in beiden Fällen nicht von einem Erfolg der Aufsteiger aus und spielen mit einer Quote von 1,98 bei Betano die Wette “Sieg Bochum” und mit einer Quote von 1,66 bei Bwin den Tipp “Sieg Leipzig”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Der verlustpunktfreie Spitzenreiter Bayern München ist am Samstag in Bremen zu Gast. Dieses Duell war in den letzten Jahren sehr einseitig durch zahlreiche Siege der Münchner geprägt. Doch zum Auftakt der vergangenen Rückserie glückte dem SV Werder mit dem 1:0 in der Allianz Arena der erste Erfolg gegen die Bayern nach 28 vergeblichen Versuchen.

Nun würden die Grün-Weißen auch gerne ihre Heimbilanz gegen die Bayern verbessern. Den letzten Heim-Dreier gegen den FCB gab es nämlich im Oktober 2006. Doch Harry Kane und Co. kommen unter Coach Vincent Kompany immer besser in Form, was auch der 6:1-Sieg am vergangenen Wochenende in Kiel verdeutlichte.

So spricht am Ende viel für einen Handicap-Sieg der Gäste. Für den Tipp “Sieg Bayern HC -1″ bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 2,00. Natürlich nutzen wir zuvor noch den aktuellen Bet365 Angebotscode.

Daten und Fakten zum 4. Spieltag:

In 3 von 4 Duellen zwischen Heidenheim und Freiburg klingelte es auf beiden Seiten

Seit 6 Vergleichen wartet Gladbach auf einen Sieg gegen Frankfurt

Bremens letzter Heimsieg gegen die Bayern stammt aus dem Oktober 2006



Die Eintracht hat sich nach der Auftaktniederlage in Dortmund gefangen und sich mit Siegen gegen Hoffenheim (3:1) und Wolfsburg (2:1) auf den sechsten Platz nach vorne gearbeitet. Nun soll es gegen Gladbach weiter aufwärts gehen. Die Chancen dafür stehen auch nicht schlecht, denn seit sechs Vergleichen warten die Fohlen auf einen Sieg gegen die Adler.

Da wir den Gästen auch dieses Mal nicht mehr als einen Zähler zutrauen, spielen wir bei AdmiralBet mit einer Quote von 1,80 die Wette “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Weitere Partien am 4. Spieltag der Bundesliga:

Der erste Krisenherd dieser Saison hat sich in Hoffenheim gebildet. Los ging es Ende Juli mit der Freistellung des langjährigen Sportchefs Alexander Rosen. Die Fans haben sich wegen der Entscheidungen der Vereinsführung inzwischen für einen Stimmungsboykott entschieden. In der Mannschaft fehlen an allen Ecken und Enden die Führungsfiguren.

So steht Coach Pellegrino Matarazzo jetzt schon massiv unter Druck. Gegen wiedererstarkte Eiserne, die in dieser Saison nach vier Pflichtspielen noch ungeschlagen sind, setzt es wohl die nächste Pleite. Dafür bekommen wir für den Union Berlin Hoffenheim Tipp bei Winamax eine Sieg-Quote von 2,10 für einen Union-Sieg.

Natürlich dürfen wir auch Meister Leverkusen nicht vergessen, der sich nach der 2:3-Heimpleite gegen Leipzig am Samstag mit einem 4:1-Sieg in Hoffenheim eindrucksvoll wieder zurückgemeldet hat. Nun wollen die Männer von Coach Xabi Alonso den FC Bayern nicht weiter enteilen lassen.

Im Heimspiel gegen Wolfsburg soll der erste Heim-Dreier der neuen Saison her. Die Wettquoten äußern bei Leverkusen gegen Wolfsburg auch wenig Zweifel an den Gastgebern. Da die regulären Siegquoten recht niedrig sind, ergänzen wir unseren “Tipp 1″ mit dem Zusatz “Über 2,5 Tore” und bekommen dafür bei NEObet eine Quote von 1,74.

Ob Heidenheim trotz der 2:4-Niederlage beim BVB weiter auf der Erfolgswelle surft, bleibt abzuwarten. Noch belegt der FCH sensationell Platz 4. In drei von vier Duellen zwischen Heidenheim und Freiburg klingelte es auf beiden Seiten. Deshalb habe ich mich für “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,60 bei Betway entschieden.