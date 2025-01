Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 24.01.-26.01.

Top-Spiel der Woche: RB Leipzig vs. Leverkusen

Der BVB muss sich sputen, nicht auf lange Sicht von diesen beiden Vereinen überholt zu werden. In Leipzig ist die Stimmung zwar nicht gut, bei sechs Punkten vor dem BVB aber immer noch besser als in Nordrhein-Westfalen. Das 3:3 nach der 3:0-Führung gegen Bochum war eine herbe Enttäuschung.

Leverkusen hat sich in den vergangenen Monaten auf eine ganz andere Reise begeben und zuletzt acht Bundesliga-Siege in Serie eingefahren. Zudem ging die Werkself aus drei der vier vorangegangenen Aufeinandertreffen mit Leipzig als Sieger hervor und ist bei den Bundesliga-Tipps auch diesmal höher einzustufen.

Wir sehen Leverkusen in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Sieg Leverkusen” Wette mit einer Quote von 1,94 bei Winamax .

Thema der Woche: Schafft der BVB die Wende?

Nuri Sahin wird in Zukunft nicht mehr auf der Trainerbank von Borussia Dortmund sitzen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Bologna wurde der 36-Jährige schweren Herzens entlassen. Angesichts der aktuellen Misere von nur einem Sieg an den letzten sieben Bundesliga-Spieltagen sahen die Verantwortlichen keine andere Lösung.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Direkt vor Freiburg ruhen die Wölfe und beanspruchen den siebten Tabellenplatz für sich. Der VfL verlor am vergangenen Spieltag bereits zum zweiten Mal in dieser Saison mit 2:3 gegen die Bayern.

Insgesamt erzielten die Gastgeber bereits 40 Tore und jubelten unter Ralph Hasenhüttl in allen Bundesliga-Heimspielen über mindestens einen Treffer. Im Vergleich mit Kiel erwarten wir ein torreiches Duell, bei dem zwei der fünf schwächsten erwartbaren Defensiven großartige Unterhaltung ermöglichen. Mit einer Quote von 2,30 wählen wir bei Bet-at-home “Über 3,5 Tore”

Daten und Fakten zum 19. Spieltag:

Die 05er wiederum beendeten bereits fünf Liga-Spiele ohne Gegentor und sind extrem bissig in den Zweikämpfen. Wir versuchen es deshalb mit einer Quote von 2,04 bei NEO.bet und spielen “Unter 2,5 Tore”.

Zu Gast bei der drittschwächsten erwartbaren Defensive aus Hoffenheim (31.7 xGA) geben wir “Frankfurt Über 1,5 Tore” und bedienen uns bei Betano an einer Quote von 1,91 .

Weitere Partien am 19. Spieltag der Bundesliga:

Aus dieser Perspektive betrachtet, enthält die Quote von 1,85 bei Tipwin für “Beide Teams treffen: Nein” einen achtbaren Value.