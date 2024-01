Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 26.01.-28.01.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 19. Spieltag vom 26.01.-28.01.2024: Der deutsche Rekordmeister steht nach seinem Patzer gegen Bremen (0:1) unter Druck. In unserem Wett Tipp heute leidet Stuttgart weiterhin ohne Serhou Guirassy.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 19. Spieltag:

Frankfurt vs. Mainz Sieg Frankfurt 1.98

Wolfsburg vs. Köln Unter 2,5 Tore 1.98

Werder Bremen vs. Freiburg Über 2,5 Tore 1.70

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig Sieg RB Leipzig 2.46

Leverkusen vs. Gladbach Über 3,5 Tore 1.93

Union Berlin vs. Darmstadt Beide Teams treffen: Nein 1.85

Top-Spiel der Woche: VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

Der VfB Stuttgart spielte eine brillante Hinrunde und beendete diese auf einem formidablen dritten Tabellenplatz. Allerdings geriet dieser an den vergangenen Spieltagen in Gefahr. Zuletzt gewannen die Schwaben nur eines von fünf Ligaspielen und gingen in zwei von vier Partien ohne eigenen Treffer vom Feld.

Normalerweise ist in solchen Momenten der zweitbeste Torschütze der Liga zur Stelle. Serhou Guirassy erzielte bereits 17 Saisontore und ist der Garant für Torjubel beim VfB. Zurzeit hält sich der Angreifer jedoch beim Afrika Cup auf und das hat Folgen: Ohne Guirassy verlor die Hoeneß-Elf alle vier Begegnungen.

Ohne den zweitbesten Angreifer der Bundesliga könnte die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge an die Tür klopfen. Leipzig gastiert am Samstag bei den Schwaben und kann mit einem Sieg am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Grundsätzlich spielen die Roten Bullen gerne gegen den VfB. Die Gäste verloren keines der elf Bundesliga-Duelle (9S, 2U).

Wir sehen RB Leipzig in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig“ mit einer Quote von 2,46 bei NEObet.

Thema der Woche: Zwei Favoriten scheitern an ihrem Handicap

Die 0:1-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Werder Bremen kam für Bayern überraschend. Es war ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft, denn Leverkusen setzte sich gegen RB Leipzig durch (3:2). Umso mehr ist der deutsche Rekordmeister am kommenden Spieltag gegen Augsburg gefragt.

Wir erwarten ein knappes Spiel. Augsburg holte in drei der letzten vier Heimspiele gegen die Münchner Punkte und hat die letzten beiden sogar gewonnen! Des Weiteren hätte die Tuchel-Elf mit einem Handicap -2 ihre vorangegangenen drei Bundesliga-Auswärtsspiele verloren.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Augsburg (HC +2)“ mit einer Quote von 2,10 bei AdmiralBet.

Im Duell zwischen Dortmund und Bochum spielen wir quasi dieselbe Variante und setzen bei Happybet zu einer Quote von 1,70 auf „Sieg Bochum (HC +2)“. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst trotzte Bochum dem BVB zuletzt zwei Remis in Folge ab (jeweils 1:1).

Darüber hinaus stimmt die Form der Gäste, die nur zwei ihrer vorangegangenen zehn Ligaspiele verloren haben (4S, 4U). Besonders sagt uns folgende Statistik zu: Dortmund verlor zehn der letzten elf Aufeinandertreffen (inklusive Testspiele) mit dem Handicap von -2.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Wir widmen uns dem nächsten Top-Team. Bayer Leverkusen empfängt Borussia Mönchengladbach. Dieses Duell lag der Werkself zuletzt, wie sieben Siege aus den vorangegangenen acht Bundesliga-Vergleichen unterstreichen. Bislang erzielte B04 2,8 Tore pro Spieltag (2.).

Damit sollten sie der zweitschwächsten Hintermannschaft der Liga ordentlich einheizen (2,1 Gegentore im Schnitt). Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,93 bei Oddset.

Daten und Fakten zum 19. Spieltag:

Augsburg gewann die letzten beiden Heimspiele gegen Bayern (2:1, 1:0).

Union Berlin kassierte an den letzten beiden Spieltagen kein Gegentor.

Stuttgart verlor alle vier Spiele ohne Serhou Guirassy.



Union Berlin und Darmstadt 98 gehören in dieser Saison definitiv nicht zu den unterhaltsamsten Offensiven der Bundesliga. Nur Mainz (18,5 xG) erzielte in dieser Spielzeit weniger erwartbare Treffer als Darmstadt (18,7 xG) und die Eisernen (19,1 xG). Dafür sieht eine Quote von 1,85 bei Interwetten für „Beide Teams treffen: Nein“ sehr gut aus.

Bleiben wir im Tabellenkeller, bleiben wir bei den erwartbaren Toren. Wolfsburg (21,5 xG) empfängt Köln (20,3 xG). Nur die drei eben erwähnten Teams erzielten in dieser Saison weniger erwartbare Tore, sodass „Unter 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,98 bei Bwin auf jeden Fall spielbar sind.

Weitere Partien am 19. Spieltag der Bundesliga:

Wie bereits beschrieben, erzielte Mainz die wenigsten erwartbaren Tore der Liga (18,5 xG). Passend dazu haben die 05er die drittschwächste Abschluss-Effizienz in der deutschen Beletage. Frankfurt demonstrierte zuletzt mit sieben von neun möglichen Punkten seine Form. Unser Wett Tipp heute fällt auf „Sieg Frankfurt“, der mit einer Quote von 1,98 bei Betano überraschend hoch ausgeschrieben ist.

Nur Köln erlaubte der Konkurrenz in dieser Saison mehr erwartbare Tore (39,7 xGA) als Heidenheim (38,4 xGA). Das spielt der TSG 1899 Hoffenheim in die Karten. Ihre 30,3 erwartbaren Tore reichen für den sechsten Rang im Ligavergleich. Wir halten daher eine Wette auf „Sieg Hoffenheim & Über 1,5 Tore“ für sinnvoll. Die Quote von 1,79 findet ihr bei Bet-at-home.