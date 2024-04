Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 26.04.-28.04.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 31. Spieltag vom 26.04.-28.04.2024: Für unsere Wett Tipps heute haben Torwetten auf einzelne Mannschaften einen besonderen Stellenwert erreicht.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 31. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Bochum vs. Hoffenheim Hoffenheim Über 1,5 Tore 1.72

RB Leipzig vs. Dortmund DC 1X & Unter 3,5 Tore 2.30

Freiburg vs. Wolfsburg Wolfsburg trifft in Halbzeit 1 2.20

Augsburg vs. Werder Bremen Werder Bremen Über 1,5 Tore 2.60

Leverkusen vs. VfB Stuttgart Über 2,5 Tore & BTS 1.85

Gladbach vs. Union Berlin Über 2,5 Tore 1.90

Mainz vs. Köln Köln Unter 0,5 Tore 2.32

Darmstadt vs. Heidenheim Sieg Heidenheim 2.05

Quoten Stand vom 24.04.2024, 10:00 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: RB Leipzig vs. Dortmund

Es ist das direkte Duell um den vierten Tabellenplatz, der eine Teilnahme an der kommenden Ausgabe der Königsklasse so gut wie garantiert. Vor diesem wichtigen Auswärtsspiel plagen den BVB aber Personalsorgen: Kapitän Emre Can und Dauerbrenner Ian Maatsen fehlen gesperrt, Julian Ryerson und Donyell Malen werden wohl nicht rechtzeitig fit.

Dadurch könnten die Schwarz-Gelben große Probleme in Leipzig bekommen. Die Roten Bullen haben ohnehin fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben für sich entschieden und sind nach sechs Siegen aus den vorangegangenen sieben Liga-Spielen in Topform.

Ein reines Torfestival erwarten wir nicht. Die Hausherren stellen mit 34,5 erwartbaren Gegentoren die viertbeste erwartbare Defensive der Bundesliga und Dortmund (10) hat nach Leverkusen (8) die wenigsten Gegentore der Rückrunde zugelassen.

Wir sehen RB Leipzig in der leichten Favoritenrolle und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,30 bei Betway.

Thema der Woche: Torwetten auf einzelne Teams

Bochum hat in der Rückrunde exakt 2,0 Gegentore pro Spiel zugelassen und drei der letzten vier Heimspiele mit „Über 1,5 Gegentoren“ beendet. Hoffenheim war am letzten Spieltag in Torlaune (4:3 vs. Gladbach) und erzielte bislang 1,8 Tore pro Auswärtsspiel. Das reicht für eine Wette auf „Hoffenheim Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,72 bei Bet-at-Home.

Wolfsburg hat unter Ralph Hasenhüttl einen positiven Trend (2 Siege aus 4 Spielen). Bislang haben die Wölfe 66 Prozent ihrer Treffer vor dem Pausenpfiff erzielt. Die Gastgeber aus Freiburg haben in ihren letzten vier Heimspielen die Türen in der Defensive offen gelassen (10 Gegentore). Für „Wolfsburg trifft in der 1. Halbzeit“ können wir bei einer Quote von 2,60 bei Happybet nicht widerstehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Für Augsburg hat sich der Wind zuletzt gedreht und die Fuggerstädter gewannen nur noch eines von vier Liga-Spielen. Zwei der drei vorangegangenen Spieltage schloss der FCA mit drei Gegentoren ab. Bremen zeigte am letzten Spieltag eine starke Leistung gegen den VfB Stuttgart (2:1) und ist in der Lage, euch bei Tipwin das 2,60-Fache eures Einsatzes mit „Werder Bremen Über 1,5 Tore“ einzuspielen.

Mainz kann im Heimspiel gegen Köln einen riesigen Satz in Richtung Klassenerhalt machen. Der FSV ist unter Bo Henriksen ein bärenstarkes Heim-Team und hat drei Heimsiege in Serie eingefahren, zwei davon zu Null. Köln hingegen wartet seit zwei Liga-Spielen auf einen eigenen Torerfolg. Die Quote von 2,32 bei NEObet für „Köln Unter 0,5 Tore“ ist das angedeutete Risiko wert.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Beim Duell zwischen dem neuen deutschen Meister und dem VfB Stuttgart erwarten wir ein Spektakel. Aus dem Spiel heraus zählen Leverkusen (60 Tore) und die Schwaben (59 Tore) zum Besten, was die Bundesliga aktuell zu bieten hat. Die Match-Kombi „Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen“ sollte mit einer Quote von 1,85 bei ODDSET erwähnt werden.

Frankfurt hätte sich die meisten Auswärtsspiele in der Rückrunde sparen können (nur ein Sieg aus 6 Spielen). Zu Gast in München bei der besten erwartbaren Offensive der Bundesliga (80,1 xG) trauen wir den Hessen nicht viel zu. Vielleicht darf die SGE treffen, der Sieg obliegt aber der Tuchel-Elf. Unser Wett Tipp heute zu diesem Spiel lautet: „Sieg Bayern & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano.

Daten und Fakten zum 31. Spieltag:

Gladbach hat bereits 60 Gegentore kassiert - bis auf 2 Spielzeiten ihr höchster Wert zu diesem Zeitpunkt im deutschen Oberhaus.

Heidenheim hat nur eines der letzten 8 Bundesliga-Auswärtsspiele verloren.

Union Berlin hat unter Nenad Bjelica erstmals 3 Bundesliga-Spiele in Serie verloren.

Gladbach wünscht sich nichts sehnlicher, als das Ende dieser Spielzeit. Die Fohlen kassierten am vergangenen Spieltag vier weitere Gegentore in Hoffenheim (3:4-Niederlage) und erhöhten die Anzahl der Gegentore auf 60. Mit diesen Voraussetzungen sollten sogar die Eisernen treffen können.

Union Berlin erhielt zuletzt in fünf von sieben Liga-Spielen keinen einzigen Punkt. Am letzten Spieltag waren die Gäste gegen Bayern deutlich unterlegen (1:5). Wir haben uns für dieses Spiel bei Interwetten umgesehen und eine Quote von 1,90 für „Über 2,5 Tore“ im Spiel ausgewählt.

Weitere Partien am 31. Spieltag der Bundesliga:

Die einzige klassische Drei-Weg-Wette spielen wir im Aufsteiger-Duell zwischen Darmstadt und Heidenheim. Der 1. FCH hat nur eines seiner letzten acht Auswärtsspiele verloren und absolviert eine deutlich stabilere Saison als die Lilien. Mit einer Quote von 2,05 bei CrazyBuzzer trauen wir uns eine Wette auf einen „Sieg Heidenheim“ zu.