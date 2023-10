Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 27.10.-29.10.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 9. Spieltag vom 27.10.-29.10.2023: Kann Stuttgart auch ohne Serhou Guirassy gegen Hoffenheim gewinnen? Diese und mehr Fragen beantworten wir euch in der folgenden Vorschau auf den nächsten Spieltag.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 9. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Bochum vs. Mainz Unentschieden 3.35

Bayern vs. Darmstadt Bayern gewinnt zu Null: Nein 1.90

Gladbach vs. Heidenheim Über 3,5 Tore 2.15

Bremen vs. Union Berlin Sieg Union Berlin 2.67

Augsburg vs. Wolfsburg Beide treffen 1.64

Stuttgart vs. Hoffenheim Sieg VfB 2.06

RB Leipzig vs. Köln Beide treffen: Nein 2.05

Frankfurt vs. Dortmund Unentschieden 3.70

Leverkusen vs. Freiburg Beide treffen 1.77

Top-Spiel der Woche: Bremen vs. Union Berlin

Zwei Mannschaften, die in den letzten Wochen völlig außer Form geraten sind, treffen am kommenden Wochenende aufeinander. Werder und Union Berlin haben sechs von acht Bundesliga-Partien in dieser Saison verloren. Im Bremer Weserstadion steht somit ein kleiner Krisen-Gipfel auf dem Spielplan.

Ähnliche Formen bringen ähnliche Quoten der Buchmacher zum Vorschein. Egal wer dieses Spiel gewinnt, es wartet eine maximale Siegquote von 2,70 auf euch. Genau da wollen wir ansetzen, denn wir halten die Qualität der Köpenicker für höher. Zudem haben die Eisernen alle fünf Begegnungen mit dem SVW für sich entschieden.

Darüber hinaus kriegen die Bremer seit Jahren ihre Defensive nicht in den Griff. Bisher haben nur Heidenheim, Bochum und Darmstadt mehr Gegentore zugelassen als die grün-weißen Hausherren (16,4 xGA). Urs Fischer kann sich bei seiner Mannschaft darauf verlassen, dass die Defensive über kurz oder lang wieder sattelfest ist. 11,8 erwartbare Gegentore (7.) deuten stark darauf hin.

Wir sehen Union Berlin in der Favoritenrolle und entscheiden uns für einen knappen „Sieg Union Berlin“ mit einer Quote von 2,67 bei Betano.

Thema der Woche: Wie gut ist der VfB Stuttgart ohne Serhou Guirassy?

Stuttgart hat nach acht Spieltagen bereits 21 Punkte auf dem Konto - ein neuer Vereinsrekord für die Schwaben, ebenso wie die 25 erzielten Tore. Serhou Guirassy hat mit seinen 14 Treffern einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte der Stuttgarter. Jetzt fällt der beste Stürmer der Liga aus und die Frage ist: Kann der VfB auch ohne seinen Top-Angreifer gegen Hoffenheim gewinnen?

Wir halten das für möglich, denn Stuttgart hat neben dem brillanten Angriff eine eisenharte Defensive, die nach Bayern (5,7 xGA) die wenigsten erwartbaren Tore der Liga zugelassen hat (7,4 xGA). Hoffenheim befindet sich nach zwei Niederlagen aus drei Partien in einer kleinen Abwärtsspirale und hat defensiv deutlich größere Löcher zu stopfen (13,9 xGA). Unser Tipp lautet: „Sieg VfB Stuttgart“ mit einer Quote von 1,83 bei Oddset.

Ein weiteres Spiel, bei dem wir unseren Blick auf die Hintermannschaft werfen, findet in der Red Bull Arena statt. Dort empfängt RB Leipzig den 1. FC Köln. Obwohl die Geißböcke am vergangenen Spieltag erstmals in dieser Spielzeit als Sieger vom Feld gingen, gehen sie bei den ambitionierten Roten Bullen als Außenseiter in den Vergleich.

Leipzig ist seit acht Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und die Defensive zählt mit 10,6 erwartbaren Gegentoren zu den fünf besten Abwehrreihen der Liga. Allerdings stockte zuletzt der Motor im Angriff, sodass die Hausherren mit 11,5 erwartbaren Toren in der zweiten Tabellenhälfte stehen (11.). Das führt uns mit einer Quote von 2,05 bei Interwetten zu einer Wette auf „Beide treffen: Nein“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten

Jess Thorup konnte am vergangenen Spieltag als neuer Trainer der Augsburger einen 5:2-Sieg gegen Heidenheim feiern. Somit beendeten die Fuggerstädter bereits das vierte Spiel dieser Saison mit Über 2,5 Toren in der Partie. Allerdings sollte im Abstiegskampf die Defensive etwas zulegen. Nach acht Spieltagen warten die Anhänger des FCA weiterhin auf das erste Spiel ohne Gegentor.

Die Wölfe befinden sich seit ein paar Wochen in einem Formtief. Drei der letzten vier Begegnungen musste der VfL mit einer Niederlage abschenken. Zuletzt trafen in zwei Spielen der Niedersachsen in Folge beide Teams. Gegen den FCA erwarten wir ein ähnliches Szenario und setzen bei NEObet auf „Beide treffen“. Die Quote von 1,64 ist einen Versuch wert.

Viele Tore erwarten wir ebenfalls in der Begegnung zwischen Gladbach und Heidenheim. Wie bereits erwähnt, ist der Aufsteiger am letzten Spieltag mit 2:5 gegen den FC Augsburg untergegangen. Kein Team der Liga hat mehr erwartbare Gegentore als der 1. FCH kassiert (21,7 xGA). Deutlich besser ist die Abwehr der Fohlen jedoch nicht (14,5 xGA). Das führt uns bei Bwin zu einer Wette auf „Über 2,5 Tore“. Bei der Quote von 2,15 können wir nicht widerstehen.

Daten und Fakten zum 09. Spieltag:

Heidenheim (21,7 xGA) und Gladbach (14,5 xGA) haben laut den erwartbaren Gegentoren 2 der 5 schwächsten Defensiven der Liga.

Frankfurt ist seit 14 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Dortmund hat keines der letzten sechs Bundesliga-Auswärtsspiele verloren.

Bayern hat 5 von 8 Ligaspiele mit mindestens einem Gegentor beendet.

Eintracht Frankfurt hat an den letzten beiden Spieltagen seinen Kopf aus der Schlinge gezogen und zwei Siege in Serie eingefahren. Zudem haben nur die Gäste aus Dortmund eine längere Heimserie ohne Niederlage (20) als die SGE (14). Gleichzeitig hat der BVB sechs Bundesliga-Gastauftritte ohne Niederlage beendet. Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe und setzen mit einer Quote von 3,70 bei Bet-at-home auf „Unentschieden“.

Weitere Partien am 9. Spieltag der Bundesliga:

Leverkusen steht derzeit an der Spitze der Bundesliga. Die Werkself hat nach dem deutschen Rekordmeister FC Bayern die meisten erwartbaren Tore der Liga erzielt (19,0 xG) und 3,1 Treffer pro Spiel im gegnerischen Kasten untergebracht (2.). Freiburg hat einen brandgefährlichen Top-4-Angriff (16,4 xGA). Wir erwarten Tore auf beiden Seiten und finden dafür bei Interwetten eine Quote von 1,77.

Bei der Partie zwischen Bochum und Mainz treffen zwei Sorgenkinder der Bundesliga aufeinander. Mainz hat den schlechtesten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte hingelegt, der VfL den zweitschwächsten der Klub-Historie. Wir gehen von einem ausgeglichenen Spiel aus. Unser Tipp: „Unentschieden“ mit einer Quote von 3,35 bei Betano.