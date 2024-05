Knicks - Pacers Tipp, Prognose & Quoten | 09.05.2024

Unser Knicks - Pacers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 09.05.2024 lautet: Die Knicks empfangen die Pacers zum zweiten Spiel der Zweitrunden-Serie der laufenden Playoffs. Wir sehen die Hausherren in unserem Wett Tipp heute als Favoriten das Parkett betreten.

Die Knicks können in diesen Playoffs scheinbar nur knappe Siege einfahren. Was umso unterhaltsamer für die Fans ist, dürfte den New Yorker Coach Tom Thibodeau nicht wirklich erfreuen. Dabei kann er sich jedoch bisher vor allem auf die Produktion seiner Starter verlassen, die auch im kommenden Match gegen die Pacers wieder gefordert wird.

Wir sehen die Gastgeber um den momentan besten Spieler dieser Postseason im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Sieg Knicks mit HC -3,5″ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Knicks vs Pacers auf “Sieg Knicks mit HC -3,5″:

Die Knicks gewannen 8 der letzten 10 Heimspiele.

Jalen Brunson erzielte in den letzten 4 Spielen jeweils mindestens 40 Zähler.

Die Pacers erlaubten ihren Gegnern in dieser Postseason im Schnitt 117 Punkte.



Knicks vs Pacers Quoten Analyse:

Die Knickerbockers aus dem Big Apple betreten auch im kommenden Duell mit den Pacers das Spielfeld des altehrwürdigen Madison Square Gardens als Favoriten. Daher vergeben die Bookies für einen Heimsieg eine Quote von 1,54, im Gegenzug erhalten die Pacers für einen Sieg in New York eine Quote von 2,55.

Die Over-/Under-Line für die erzielten Punkte von Jalen Brunson wird derweil von Spiel zu Spiel immer weiter nach oben verschoben und liegt für die anstehende Partie nun schon bei 37,5 Punkten und Quoten von 1,85. Kein Wunder, so bewegt sich der Point Guard der Knicks mit 210 erzielten Punkten in den letzten fünf Partien momentan in Sphären, die nur der GOAT himself, Michael Jordan, in den Playoffs erreichen konnte. Solltet ihr auf eine weitere Meisterleistung von Brunson tippen wollen, können wir euch nur die Nutzung eines starken Sportwetten Bonus ans Herz legen, um eure Gewinnchancen zu maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Knicks vs Pacers Prognose: Tyrese Haliburton kann es nicht mit Brunson aufnehmen!

Die Knicks zeigten in der ersten Hälfte der ersten Partie gegen die Pacers ungewohnte Schwächen im Rebounding, hatten sichtlich Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit der Gäste mitzugehen und lagen daher beim Ertönen der Pausensirene mit sechs Punkten zurück. Zudem hatten die New Yorker das ganze Spiel über Probleme, ordentlich auf den Ball aufzupassen und kamen am Ende auf 14 Turnover.

Im Schlussviertel übernahm dann jedoch Jalen Brunson und erzielte 21 seiner 43 Punkte in den letzten zwölf Minuten. Unterstützung bekam der Guard dabei von seinen Villanova-Buddies Donte DiVincenzo (25 Punkte) und Josh Hart, der den Boxscore mit 24 Punkten, 13 Rebounds und acht Assists füllte. Dazu trafen die Knicks elf ihrer 23 Versuche von Downtown und 85 Prozent ihrer Freiwürfe.

Die Pacers konnten sich vor allem auf ihre Reservisten verlassen, die das Bank-Duell gegen die Knicks eindrucksvoll mit 46:3 Punkten gewannen. Bester Werfer der Starter war Myles Turner, der auf 23 Punkte kam. Die Stars der Pacers konnten derweil nicht über die volle Distanz glänzen, während Siakam immerhin noch auf 19 Punkte kam, war von Tyrese Haliburton mit insgesamt sechs Punkten (keiner in Hälfte 2) in Sachen Scoring kaum etwas zu sehen.

Der Guard von Indiana verteilte zudem auch nur acht Assists, konnte jedoch in der Defensive mit vier Steals seinen Beitrag leisten, dürfte jedoch auch im zweiten Duell mit den Knicks von Jalen Brunson gefressen werden.

Knicks - Pacers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Knicks: 121:117 Pacers (H), 118:115 76ers (A), 106:112 76ers (H), 97:92 76ers (A), 114:125 76ers (A).

Letzte 5 Spiele Pacers: 117:121 Knicks (A), 120:98 Bucks (H), 92:115 Bucks (A), 126:113 Bucks (H), 121:118 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Knicks vs. Pacers: 121:117 (H), 111:125 (H), 109:105 (H), 126:140 (A), 136:141 (H).



Mit Mitchell Robinson fällt ein Rotationsspieler der Knicks für den Rest der Playoffs aus, was vor allem für Isaiah Hartenstein mehr Minuten bringen dürfte. Der Deutsche verkürzte im ersten Duell mit einem wilden Dreier von der Mittellinie mit dem Buzzer die Führung der Pacers auf sechs Punkte und kam am Ende auf 13 Punkte.

Die beste Chance der Pacers, das Duell gegen die Knicks zu gewinnen, wird darin liegen, die anstehenden Spiele in einen ähnlich wilden Schlagabtausch ausarten zu lassen wie die erste Partie. Mit der Tiefe der Bank hat das Team von Trainer Rick Carlisle definitiv einen Vorteil, der vor allem in den wenigen Minuten ohne Jalen Brunson auf dem Feld ausgenutzt werden muss. Wir rechnen daher auch im zweiten Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in New York mit einigen Punkten und empfehlen euch, einen Blick auf die Über/Unter-Wetten im Bereich der Gesamtpunkte zu werfen. Eine “Über 220,5 Punkte”-Wette mit einer Quote von 1,70 könntet ihr zum Beispiel ganz hervorragend mit dem Happybet Bonus verbinden.

Unser Knicks - Pacers Tipp: Sieg Knicks mit HC -3,5

Die Starting Five der Knicks ist einfach eine Macht und wird auch in der kommenden Partie gegen die Pacers von Coach Thibodeau beinahe das gesamte Spiel über aufs Feld geschickt werden. Sollten die New Yorker dabei etwas besser auf das Spielgerät aufpassen können und ihre gewohnte Stärke an den offensiven Brettern noch deutlicher ausspielen, erwarten wir einen etwas klareren Sieg im zweiten Spiel dieser spannenden Playoff-Serie.