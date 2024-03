Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 30.03.-31.03.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 27. Spieltag vom 30.03.-31.03.2024: Die Länderspielpause hat die Euphorie im Gastgeberland der EM 2024 ordentlich angestachelt. Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns speziell mit mehreren Serien beschäftigt.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 27. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

RB Leipzig vs. Mainz Beide Teams treffen 1.75

Leverkusen vs. Hoffenheim Beide Teams treffen 1.71

Frankfurt vs. Union Berlin Sieg Frankfurt 2.00

Gladbach vs. Freiburg Unentschieden 3.65

Werder Bremen vs. Wolfsburg Sieg Bremen (DNB) 1.94

Augsburg vs. Köln Sieg Augsburg 1.77

Bochum vs. Darmstadt Bochum Unter 1,5 Tore 2.10

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. Dortmund

Ein solches Szenario wie am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat es im deutschen Oberhaus seit 14 Jahren nicht mehr gegeben. Erstmals seit der Spielzeit 2009/10 treten Bayern und Dortmund in der Rückrunde gegeneinander an, ohne dass einer der beiden Kontrahenten die Spitzenposition einnimmt.

Der BVB gewann zuletzt vier Pflichtspiele in Folge, hat gegen den deutschen Rekordmeister aber keines der vorangegangenen elf Pflichtspiele für sich entschieden (1U, 10N). Bayern erinnerte im Angriff zuletzt an seine besten Zeiten und brachte die Kugel in den letzten drei Pflichtspielen 16 Mal (!) im gegnerischen Kasten unter.

Mit insgesamt 78 Treffern nach 26 Bundesliga-Spieltagen hat der FCB den Bundesliga-Rekord zu diesem Zeitpunkt der Saison eingestellt. Dortmund erzielte in den vorangegangenen vier Liga-Spielen jeweils Über 1,5 Tore und wird sich nicht ohne Gegenwehr schlagen lassen.

Wir sehen Bayern in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Tipwin.

Thema der Woche: Mehrere Serientäter im deutschen Oberhaus

Der FC Augsburg klopft an die Pforten zum europäischen Wettbewerb. Eine Serie von vier Siegen in Folge wird derzeit nur vom Tabellenführer aus Leverkusen übertroffen (7). In der Rückrundentabelle ist der FCA auf dem vierten Rang gelistet. Das Duell gegen Köln (nur ein Sieg aus den letzten 13 Liga-Spielen) ist unserer Meinung nach ein klarer Fall für eine Wette auf „Sieg Augsburg“. Die Quote von 1,77 findet ihr bei Interwetten.

Wolfsburg und Bremen haben ihre letzten drei Liga-Spiele allesamt verloren. Im Gegensatz zu den Hanseaten warten die Wölfe aber schon seit elf Spieltagen auf einen Dreier - Negativrekord für den VfL! Wir erwarten trotz Trainerwechsel keine schnelle Kehrtwende der Niedersachsen und spielen mit einer Quote von 1,94 bei NEObet den Wett Tipp heute „Sieg Werder Bremen (DNB).

Kehren wir zurück zu den positiven Geschichten. Der VfB Stuttgart ist seit acht Spieltagen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum 22 der möglichen 24 Zähler gesammelt. Im Heimspiel gegen Heidenheim erwarten wir den dritten Handicapsieg (0:1) in Folge für die Schwaben. Nach einer CrazyBuzzer Anmeldung steht euch bei CrazyBuzzer die Quote von 1,76 zur Verfügung.

Die nächsten Serien-Junkies finden wir in Leipzig. Marco Rose gewann mit seinem Team erstmals seit Dezember drei Liga-Spiele in Serie. Ein weiterer Sieg wird durch die höchste Rate an Standard-Gegentoren (47 Prozent) in Frage gestellt, denn Mainz hat unter Bo Henriksen fünf von sechs Treffern nach Standards erzielt. Wir nehmen daher lieber die Quote von 1,75 bei Betano für „Beide Teams treffen“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Tabellenführer Leverkusen empfängt die TSG! Hoffenheim behielt in keinem der letzten 21 Bundesliga-Spiele eine weiße Weste. Gleichzeitig hat die TSG in 92 Prozent ihrer Auswärtsspiele mindestens ein Tor erzielt.

Die Fans in der BayArena können sich schon Mal auf „Beide Teams treffen“ einstellen, während ihr euch mit der Wettquote von 1,71 bei Bet-at-Home befassen solltet.

Vier der vorangegangenen fünf Bundesliga-Duelle zwischen Gladbach und Freiburg brachten keinen Sieger hervor. Die Fohlen machten bereits an drei der letzten vier Spieltage Bekanntschaft mit einer Punkteteilung.

Aus dieser Perspektive ist die Quote von 3,65 bei Happybet für ein „Unentschieden“ kein schlechter Anfang für einen Wett Tipp heute.

Daten und Fakten zum 27. Spieltag:

Heidenheim ist seit 5 Bundesliga-Begegnungen sieglos.

Bochum verlor zuletzt 4 Bundesliga-Spiele in Folge.

Eintracht Frankfurt verlor nur eines der letzten 22 Bundesliga-Heimspiele.

Frankfurt gewann die letzten drei Bundesliga-Heimspiele gegen Union Berlin allesamt. Die SGE belegt aktuell einen Platz unter den sechs besten Teams der Liga, was für die Eisernen ein großes Problem ist. Das Team aus Köpenick hat bislang alle neun Duelle gegen Top-6-Teams verloren (2:24 Tore).

Im letzten Bundesliga-Gastspiel beim VfB Stuttgart kassierte Union bereits die neunte Auswärtsniederlage der Saison - Liga-Höchstwert! Kurz gesagt erwarten wir einen Dreier der SGE, den ihr bei Oddset zu einer ausgeschriebenen Quote von 2,00 spielen könnt.

Weitere Partien am 27. Spieltag der Bundesliga:

Darmstadt wird die Saison nicht eher abhaken, ehe der Bundesliga-Abstieg auch theoretisch keine Option mehr ist. Bleiben die Lilien ihrer Linie treu und gehen im 20. Bundesliga-Spiel in Folge sieglos vom Feld, ist dieser Tag nicht mehr weit entfernt. Hoffnungen gibt es jedoch durch das Formtief der Bochumer, die jüngst vier Liga-Begegnungen in Folge verloren haben.