Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 31.01.-02.02.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 20. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs. Wolfsburg

Speziell die letzten Paarungen der Wölfe hatten es in sich. Die Nerven von Ralph Hasenhüttl wurden zuletzt durch drei Partien in Folge mit je “Über 3,5 Toren” und Treffern auf beiden Seiten mehrfach auf die Probe gestellt. Der anstehende Vergleich mit der SGE wird vermutlich wieder ein aufregendes Spiel werden.

Thema der Woche: Entfernt sich St. Pauli weiter vom Tabellenkeller?

Seit sieben Spieltagen gab es keine Bundesliga-Begegnung der Kiezkicker, in denen beide Mannschaften ein Tor erzielt haben. Im Duell mit Augsburg prognostizieren wir die achte Paarung in Serie. Der Merkur Bets App entnehmen wir eine Quote von 1,83 bei Merkur Bets und spielen “Beide Teams treffen: Nein”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Eine weitere Niederlage von Heidenheim dürfte in Schleswig-Holstein für Freude sorgen. Kiel sammelte sieben Punkte aus den letzten fünf Partien und fand wieder Anschluss an den Rest der Bundesliga.

Auswärts gelang den Störchen zwar noch kein Sieg, dafür aber in jedem Gastauftritt mindestens ein Treffer. Beim FC Bayern droht zwar eine Niederlage, jedoch nicht ohne eigenen Torerfolg. “Beide Teams treffen” gibt es bei Bwin für eine Quote von 2,15 .

Ebenso muss Hoffenheim in Leverkusen aller Wahrscheinlichkeit nach auf drei Punkte verzichten. Den Fans wird in der BayArena aber ein Spiel mit “Über 3,5 Toren” geboten.

Daten und Fakten zum 20. Spieltag:

In dieser Paarung gehen wir ein kleines Risiko ein und wählen bei Betano eine Quote von 2,00 für “Sieg Bochum (DNB)”.

Weitere Partien am 20. Spieltag der Bundesliga:

Einen zusätzlichen Puffer bauen wir in der Begegnung zwischen Stuttgart und Gladbach ein. Die Fohlen konnten sich bislang in acht Partien mit den aktuellen Top 7 messen und erzielten nur in einem einzigen Duell mehr als einen Treffer. Ebenso wie in den sieben weiteren Vergleichen verpasste BMG einen Sieg gegen eines dieser Top-Teams.