Cagliari - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2024

SPORT1 Betting 27.12.2024 • 09:00 Uhr Cagliari - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kassieren die Sarden die nächste Pleite?

Unser Cagliari - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 28.12.2024 lautet: Am vorletzten Spieltag vor dem Ende der Hinrunde ist der Meister auf Sardinien zu Gast. Im Wett Tipp heute dürften die Mailänder drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Nur zwei Tage nach Weihnachten wird in Italien schon wieder Fußball gespielt. In der Serie A steht der 18. Spieltag auf dem Programm. Meister Inter ist hier auf Sardinien zu Gast und will mit einem Erfolg an Bergamo und Neapel dranbleiben.

Schaut man auf die Quoten der Cagliari Inter Mailand Prognose, stehen die Chancen dafür auch recht gut. Wir kommen zum gleichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit einer Quote von 1,66 bei NEO.bet den Cagliari Inter Mailand Wett Tipp heute “Sieg Inter & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Cagliari vs Inter Mailand auf “Sieg Inter & Über 1,5 Tore”:

Cagliari wartet seit 9 Duellen auf einen Sieg gegen Inter

Mailand ist seit 9 Serie-A-Gastspielen ungeschlagen

Die Rossoblu haben die letzten vier Ligaspiele alle verloren

Cagliari vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Schon der Blick auf die aktuelle Serie-A-Tabelle sorgt für klare Cagliari vs Inter Mailand Quoten. Denn während der amtierende Meister hier auf Rang 3 steht, belegen die Sarden den ersten Abstiegsrang.

So gehen die Gäste als Favoriten in die Partie und bringen euch bei den Bookies, die in vielen Fällen auch Wetten ohne Einzahlung ermöglichen, für einen Auswärtssieg lediglich eine Höchstquote von 1,47.

Dafür warten für einen Erfolg der Hausherren Cagliari gegen Inter Mailand Wettquoten zwischen 6,00 und 6,80 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs Inter Mailand Prognose: Die Sarden hoffen auf die Heimstärke

Claudio Ranieri hatte Cagliari Calcio zurück in der Serie A geführt und die „Gli Isolani“ dann im Vorjahr auch in der Liga gehalten. So schmerzte der Rücktritt des Erfolgstrainers nach der vergangenen Spielzeit sehr. Doch die Verantwortlichen haben mit Davide Nicola einen Coach nach Sardinien geholt, der in Italien schon mehrfach Wunder bewirken und sichere Abstiegskandidaten vor dem Gang in die zweite Liga bewahren konnte. Und so ein Wunder ist wohl auch wieder in Cagliari gefragt. Denn nach 17 Spieltagen haben die Rossoblu gerade mal drei Siege auf dem Konto und stehen auf einem direkten Abstiegsplatz.

Am Sonntag hatte es im Kellerduell zu Gast bei Aufsteiger Venedig eine bittere 1:2-Pleite gesetzt. Hier konnten die Gäste 68 Prozent Ballbesitz sowie ein Übergewicht bei den Expected Goals (2,06 zu 1,74) und den Gesamtschüssen (14:12) nicht in etwas Zählbares ummünzen. Damit setzte es die vierte Pleite in Folge. In diesem Zeitraum haben die “Gli Isolani” gerade mal einen Treffer erzielt. Zudem gab es aus den letzten fünf Gastspielen in der Liga nur einen Punkt. Lediglich drei Teams stehen in der Auswärtstabelle schlechter da. Dafür wurden neun der 14 Punkte daheim geholt.

Am Anfang der Saison hatte Meister Inter Probleme mit der Defensive. In der vergangenen Meistersaison hatte man in 38 Partien nur 22 Gegentore kassiert. In dieser Spielzeit hatte es an den ersten neun Spieltagen schon 13-mal im Tor von Keeper Yann Sommer geklingelt. Doch mit ein paar Umstellungen hat Coach Simone Inzaghi seitdem die Abwehr wieder stabilisiert. Seit dem zehnten Spieltag setzte es nur noch zwei Gegentreffer. Das 2:0 am Montag daheim gegen Calcio Como war das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem die Nerazzurri zu null spielen konnten. Vor allem daheim war der Football Club Internazionale stark.

Im kompletten Kalenderjahr 2024 kassierte man nur eine Heimpleite. Doch saisonübergreifend ist Mailand auch seit neun Gastspielen in der Liga ungeschlagen. Sicher hat die Mannschaft bei den Remis gegen Napoli, Juventus, Monza und Genua unnötige Punkte liegen gelassen. Doch der Meister hat gerade mal drei Punkte Rückstand auf Rang 1 und dabei auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zusammen mit Atalanta (beide 42) stellen die Schwarz-Blauen die beste Offensive der Liga. Diese Fakten unterstützen unseren Cagliari Inter Mailand Tipp.

Cagliari - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:2 Venezia (A), 0:4 Juventus (A), 0:1 Atalanta Bergamo (H), 0:1 AC Florenz (A), 1:0 Hellas Verona (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:0 Calcio Como (H), 2:0 Udinese (H), 6:0 Lazio Rom (A), 0:1 Bayer Leverkusen (A), 3:1 Parma (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs Inter Mailand: 2:2 (A), 0:2 (H), 1:3 (H), 0:4 (A), 0:1 (A)

Beide Vereine sind sich schon 96-mal auf dem Rasen begegnet. Inter hat mit 49 Siegen zu 16 Niederlagen in der Bilanz klar die Nase vorne. Auch auf Sardinien spricht die Statistik für die Mailänder (19S, 20U, 8N).

Besonders wichtig in unserer Cagliari Inter Mailand Prognose ist die Tatsache, dass die Rossoblu seit neun Duellen ohne Sieg gegen die Nerazzurri sind. In diesem Zeitraum holten die Sarden gerade mal zwei Punkte gegen die “Biscione”.

Inter ist, wie erwähnt, seit drei Spielen ohne Gegentor. Cagliari konnte dagegen in den vergangenen vier Partien nur einmal treffen. Das führt uns zum Cagliari Inter Mailand Tipp “Sieg Inter zu null”. Dafür bekommen wir bei Interwetten eine Quote von 2,45.

So seht ihr Cagliari - Inter Mailand im TV oder Stream:

28. Dezember 2024, 21 Uhr, Unipol Domus, Cagliari

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat im deutschsprachigen Raum zahlreiche europäische Ligen exklusiv im Angebot. Dazu gehört auch die Serie A. An jedem Spieltag zeigt der Streaminganbieter alle Partien aus Italien live. So braucht ihr für das Spiel zwischen Cagliari und Inter auch ein Abo bei DAZN.

Der Anpfiff im Unipol Domus von Cagliari erfolgt am Samstag um 21 Uhr.

Cagliari vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Cagliari: Sherri - Zappa, Wieteska, Luperto, Augello - Makoumbou, Adopo - Zortea, Viola, Felici - Piccoli

Ersatzbank Cagliari: Scuffet, Ciocci, Azzi, Prati, Palomino, Marin, Kingstone, Deiola, Pavoletti, Jankto, Lapadula

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhittaryan, DiMarco - Thuram, Lautaro

Ersatzbank Inter Mailand: Martinez, Calligaris, de Vrij, Palacios, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Buchanan, Taremi, Arnautovic, Correa

Die Hausherren müssen am Samstag lediglich auf Luvumbo und Mina verzichten. Bei den Gästen fehlen dagegen Pavard, Acerbi, Di Gennaro und Darmian. Allzu große Auswirkungen auf unsere Cagliari Inter Mailand Prognose hat die Personalsituation bei beiden Vereinen aber nicht.

Unser Cagliari - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter & Über 1,5 Tore

Die Ausgangssituation ist klar: Inter mischt wieder im Rennen um den Scudetto mit, während Cagliari gegen den Abstieg kämpft. Sicher haben die Sarden einen Großteil ihrer Punkte in dieser Saison daheim geholt.

Doch gegen die Nerazzurri können wir den Hausherren nichts Zählbares zutrauen. Dafür sind die Form und die Defensive des Meisters aktuell einfach zu stabil. Auch der direkte Vergleich spricht für die Gäste. Ein paar Tore dürften aber fallen.