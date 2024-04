Cagliari - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2024

Unser Cagliari - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 19.04.2024 lautet: Cagliari Calcio empfängt den großen Favoriten Juventus Turin im heimischen Stadion. Wir sehen die Turiner trotz der schwachen Form in unserem Wett Tipp heute im Vorteil.

Auch in der italienischen Serie A erreichen wir die heiße Phase der Saison und im kommenden Duell zwischen Cagliari und Juventus geht es für beide Teams noch um einiges. Während die Gastgeber nur einen recht dünnen Vorsprung von vier Punkten auf einen direkten Abstiegsplatz haben, sollte der Rekordmeister bestrebt sein, einen sicheren Champions-League-Platz zu halten.

Wir glauben, dass dem Favoriten dies gegen Cagliari gelingen kann und wählen daher den Wett Tipp heute “Sieg Juventus” mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Cagliari vs Juventus auf “Sieg Juventus”:

Juventus konnte die letzten 5 Partien in Folge gegen Cagliari gewinnen.

Cagliari verlor 9 der letzten 10 Heimspiele gegen Juventus.

Cagliari blieb in nur einem der letzten 13 Liga-Spiele ohne Gegentor.



Cagliari vs Juventus Quoten Analyse:

Der Rekordmeister aus Turin geht selbstverständlich als Favorit ins Match gegen Cagliari Calcio. Da die “Alte Dame” sich jedoch momentan in einem Formtief befindet, wird von den besten Wettanbietern ohne Steuer für einen Sieg der Gäste immerhin noch eine ordentliche Quote von 1,75 angeboten. Ein Heimsieg wird mit einer Quote von 4,75 da schon deutlich unwahrscheinlicher angesehen.

Die Quote für eine “Über 2,5 Tore”-Wette liegt mit 2,05 recht hoch, was vor allem an der starken Defensive der Turiner liegen dürfte. Auf der anderen Seite fielen in drei der letzten vier Duelle zwischen den beiden Mannschaften mindestens drei Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs Juventus Prognose: Gewinnt Juventus das sechste Spiel in Folge gegen Cagliari?

Die Rossoblu stehen mit einer Bilanz von sieben Siegen und 15 Niederlagen auf dem 14. Platz der Tabelle und müssen weiterhin um den Klassenerhalt kämpfen. Die Formkurve in den vergangenen Wochen zeigte leicht nach oben, so ging nur eines der letzten acht Spiele verloren. Dafür spielte Cagliari gleich viermal remis und konnte drei Siege einfahren.

Vor allem die Defensive des Teams aus der sardischen Hauptstadt zeigte sich über weite Strecken der Saison sehr unbeständig. Nur drei Teams ließen noch mehr als die 54 Gegentreffer von Cagliari zu. Mit 34 eigenen Toren liegt das Team von Trainer Claudio Ranieri nur im unteren Mittelfeld im Ligavergleich.

Juventus Turin hat mit dem Kampf um die Meisterschaft in diesem Jahr nichts zu tun und liegt stolze 20 Punkte hinter dem Spitzenreiter Inter Mailand. Auch das andere Top-Team aus Mailand liegt mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Rekordmeister, sodass diesem momentan nur der dritte Platz in der Serie A bleibt. Der Vorsprung auf die Roma auf dem fünften Platz beträgt immerhin schon acht Zähler, sodass eine Teilnahme an der Champions League momentan recht sicher scheint.

Dafür sollte sich die Leistung der Turiner in den noch ausstehenden Partien in dieser Saison ein gutes Stück steigern. Nach einer enorm starken ersten Hälfte der aktuellen Spielzeit, in der nur eine der ersten 22 Partien verloren ging, konnten in den darauffolgenden elf Spielen nur noch zwei Siege gefeiert werden. Juventus stellt die zweitbeste Defensive der Liga, bei einer eher durchschnittlichen Offensive. So fielen in den 32 gespielten Partien in dieser Saison im Schnitt nur 2,1 Tore.

Cagliari - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 2:2 Inter Mailand (A), 2:1 Bergamo (H), 1:1 Verona (H), 0:1 Monza (A), 4:2 Salernitana (H).

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 FC Turin (A), 1:0 Florenz (H), 2:0 Lazio (H), 0:1 Lazio (A), 0:0 Genua (H).

Letzte 5 Spiele Cagliari vs. Juventus: 1:2 (A), 1:2 (H), 0:2 (A), 1:3 (H), 0:2 (A).



Cagliari Calcio zählt sicherlich zu einem der Lieblingsgegner von Juventus in der jüngeren Vergangenheit. Die Rot-Blauen konnten nur eines der letzten 24 Liga-Spiele gegen die Bianconeri gewinnen und drei Remis erkämpfen. Demnach holten die Turiner in diesem Zeitraum 20 Siege.

Juventus konnte in den letzten fünf Begegnungen mit Cagliari in Folge jeweils mindestens zwei Treffer erzielen. Solltet ihr darauf tippen wollen, dass diese Serie auch am kommenden Freitag fortgesetzt werden kann, bekommt ihr für die entsprechende Wette bei Betway eine gute Quote von 1,90 angeboten. Ihr habt bisher noch keine Erfahrungen mit dem Top-Anbieter gesammelt? Hier findet ihr alles Wissenswerte in unserem Betway Test.

Unser Cagliari - Juventus Tipp: Sieg Juventus

Juventus Turin kann auf eine beeindruckende Bilanz gegen Cagliari zurückblicken und kann sich in der Regel gegen die Sarden auf ihre Offensive verlassen. Zudem sollte der Rekordmeister nach einer Schwächephase in den vergangenen Wochen gegen diesen Lieblingsgegner einen Endspurt in der Saison einläuten, um die sicher geglaubte Teilnahme an der Champions League im kommenden Jahr nicht zu gefährden.