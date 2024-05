Celtic Glasgow – Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten

Unser Celtic Glasgow - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Premiership Schottland Spiel am 11.05.2024 lautet: Im Traditionsduell, das den Namen Old Firm trägt, stehen sich der Erste und Zweite gegenüber. Unser Wett Tipp heute verspricht Spannung und Tore.

Celtic und die Rangers feierten zuletzt deutliche Siege und dominieren den schottischen Vereinsfußball nach Belieben. Bereits seit dem Start der Saison deutete vieles auf einen Zweikampf um den Titel hin. Im sogenannten Old Firm könnte sich nun eine Vorentscheidung anbahnen. Mit einem Sieg würde Celtic mit sechs Punkten Vorsprung einen entscheidenden Schritt in Richtung 54. Meisterschaft vollziehen.

Darum tippen wir bei Celtic Glasgow vs Glasgow Rangers auf „Sieg Celtic Glasgow“:

Celtic Glasgow vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Den Wettanbietern ist der Direktvergleich beider Mannschaften keineswegs entgangen. „The Bhoys“ gehen aufgrund des Heimrechts und der besseren Formkurve im heimischen Celtic-Park als leichter Favorit an den Start und zeigen eine durchschnittliche Quote von 1,78 auf.

Seit mehr als dreieinhalb Jahren haben die Gäste bei Celtic keinen Dreier mehr geholt. Sollte es an der Zeit für einen Auswärtssieg sein, steht der bis zu vierfache Wetteinsatz im Raum. Im traditionsreichen Old Firm sind Tore vorprogrammiert. Auch diesmal gehen die Bookies aus unserem Sportwetten Vergleich von drei oder mehr Treffern aus.

Celtic hat mit der 54. nationalen Meisterschaft ein Ziel vor Augen. Ob der Titel zum dritten Mal am Stück errungen wird, hängt in großen Teilen vom Derby ab. Mit einem Sieg im direkten Duell mit dem Tabellenzweiten würde der Vorsprung auf sechs Punkte anwachsen.

Celtic Glasgow - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Nach wie vor fungieren die Rangers mit 55 Titeln als schottischer Rekordmeister. In den vergangenen zwölf Jahren ging die Meisterschaft jedoch nur einmal an „The Gers“ und satte elf Mal an Celtic. Somit herrscht im schottischen Oberhaus momentan eine klare Rollenverteilung. Mit einem Sieg im Derby würde die Elf von Trainer Philippe Clement mit dem Spitzenreiter gleichziehen und somit den Traum vom Titel aufrechterhalten.

Defensiv lässt der Rekordmeister in den gegnerischen Stadien nicht viel zu und kassierte in 17 Auswärtsspielen nur neun Gegentore. Die Offensive schenkte der Konkurrenz 32 Tore ein. „The Gers“ absolvierten nur eines der jüngsten fünf Fernduelle mit Unter 2,5 Toren.

Unser Celtic Glasgow – Glasgow Rangers Tipp: Sieg Celtic Glasgow

Zweifelsohne handelt es sich um das Spitzenspiel im schottischen Vereinsfußball. Beide Teams werden alles geben, um sich im Derby durchzusetzen. Celtic könnte mit einem Sieg beinahe die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. In den vergangenen Jahren hatte fast immer Celtic die Nase vorne. Am Samstag dürfte sich im Celtic-Park einmal mehr der Kreis schließen. Wir sehen die Hausherren aufgrund ihrer Heimstärke und der besseren Formkurve klar im Vorteil und tendieren in einem engen Match zum Heimsieg. Der Direktvergleich gibt uns recht. In vier der vergangenen fünf Heimspiele setzte sich Celtic gegen die Rangers durch.