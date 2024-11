Celtic Glasgow - RB Leipzig Champions League Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

SPORT1 Betting 04.11.2024 • 11:00 Uhr Celtic Glasgow - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Holen „die Roten Bullen“ den ersten CL-Sieg?

Unser Celtic Glasgow - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2024 lautet: Nach drei Spieltagen steht der Bundesligist aus Sachsen in der Königsklasse weiterhin mit leeren Händen dar und ist in unserem Wett Tipp heute zum Siegen verdammt.

RB Leipzig verpasste am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel gegen den krisengebeutelten BVB Selbstvertrauen zu tanken. Trotz zwischenzeitlicher Führung stand nach 90 Minuten im Signal Iduna Park eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche. Die Schotten ihrerseits spielten im Halbfinale des League Cups gegen Aberdeen stark auf und setzten sich ohne große Mühe gegen den Liga-Zweiten mit 6:0 durch. In unserer Celtic Glasgow RB Leipzig Prognose dürfte aber nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen sein.

„Die Roten Bullen“ sind nach drei CL-Niederlagen am Stück schon fast gezwungen zu punkten. Aufgrund der spürbar größeren Qualität in den eigenen Reihen sehen wir in unserem Celtic Glasgow RB Leipzig Wett Tipp heute die Gäste leicht vorn und spielen „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,00 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Celtic Glasgow vs RB Leipzig auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Celtic hat zu Hause nur 4 von 14 Spielen gegen deutsche Teams gewonnen (2U, 8N).

Mit 517,9 Millionen Euro zeichnet sich der Bundesligist durch den mehr als 4-fachen Kader-Marktwert der Schotten (124,43 Mio. €) aus.

Nach drei CL-Niederlagen müssen die Sachsen punkten, um zumindest die Play-offs nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren.

Celtic Glasgow vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Buchmacher legen sich in Bezug auf eine Drei-Wege-Wette auf keinen klaren Favoriten fest und offenbaren somit ein recht ausgeglichenes Verhältnis der Celtic Glasgow RB Leipzig Wettquoten. Der Auswärtssieg des Bundesligisten bringt mehr als den doppelten Wetteinsatz mit sich.

Beide Konkurrenten haben zwei der drei Begegnungen in der Königsklasse mit mehr als 2,5 Toren absolviert. Auch diesmal gehen die Bookies, darunter einige Sportwetten Anbieter mit PayPal, von drei oder mehr Toren aus und bewerten diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Celtic Glasgow RB Leipzig Quoten in Höhe von 1,55.

Celtic Glasgow vs RB Leipzig Prognose: Verpasst Celtic RBL den nächsten Dämpfer?

Während der letzten fünf CL-Teilnahmen gelang es „The Bhoys“ aus der größten Stadt Schottlands nicht die Vorrunde zu überstehen. Mit vier erbeuteten Punkten aus den ersten drei CL-Duellen besteht in dieser Saison zumindest die Möglichkeit, die Play-offs zu erreichen. Celtic startete stark in die Königsklasse und holte prompt zum Auftakt einen 5:1-Erfolg gegen Slovan Bratislava. Im Anschluss folgte jedoch eine vernichtende 1:7-Niederlage in Dortmund. Das letzte Spiel führte zu einem überraschenden 0:0 bei den Bergamasken.

Die Offensive ist in der Champions League keineswegs zu unterschätzen und erzielte sechs Tore in drei Spielen. Die Abwehr stand jedoch mit acht Gegentoren alles andere als sicher. In unserer Celtic Glasgow RB Leipzig Prognose dürfte auch diesmal mit Toren zu rechnen sein.

Auf nationaler Ebene ist das Team von Trainer Brendan Rodgers nach wie vor ungeschlagen und blickt auf neun Siege und ein Remis. Satte 29 Tore wurden in zehn Liga-Duellen erzielt. Die Konkurrenz im schottischen Oberhaus ist jedoch nicht mit RB Leipzig gleichzusetzen.

Celtic Glasgow - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 6:0 FC Aberdeen (H), 2:0 FC Dundee (H), 3:0 FC Motherwell (A), 0:0 Atalanta Bergamo (A), 2:2 FC Aberdeen (H).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:2 Borussia Dortmund (A), 4:2 FC St. Pauli (H), 3:1 SC Freiburg (H), 0:1 FC Liverpool (H), 2:0 FSV Mainz 05 (A).

Letzte Spiele Celtic Glasgow vs. RB Leipzig: 0:2 (H), 1:3 (A), 2:1 (H), 0:2 (A).

„Die Roten Bullen“ aus Leipzig sahen bisher auf internationaler Ebene keine Sonne und zogen an den ersten drei CL-Spieltagen den Kürzeren. Fairerweise gilt es aber auch zu erwähnen, dass die Konkurrenz mit Atletico Madrid (1:2), Juventus Turin (2:3) und dem FC Liverpool (0:1) alles andere als leicht gewesen ist. Mit Celtic Glasgow wartet nur eine vermeintlich kleinere Hürde. Mit vier Toren kann sich die offensive Durchschlagskraft sehen lassen. Nur beim 0:1 gegen Liverpool wurde ein eigener Treffer verpasst.

Das Team von Trainer Marco Rose steht nach drei Spieltagen weiterhin mit leeren Händen dar und zeigt mittlerweile drei Punkte Rückstand zu den CL-Playoff-Rängen.

Wesentlich erfolgreicher waren die Recken aus Sachsen in der Bundesliga. Dort musste die Rose-Elf nur eine Niederlage hinnehmen. Diese resultierte am vergangenen Spieltag nach einem 1:2 in Dortmund. Zudem stehen auf der anderen Seite sechs Siege und zwei Remis zu Buche. Nur der deutsche Rekordmeister holte in der laufenden BL-Saison mehr Punkte als RBL.

So seht ihr Celtic Glasgow - RB Leipzig im TV oder Stream:

05. November 2024, 21:00 Uhr, Celtic Park, Glasgow

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Begegnung zwischen beiden Konkurrenten ist auf DAZN zu sehen und somit nicht im Free-TV verfügbar. Sportwetten-Fans, die kein Abo beim Streaming-Dienstleister besitzen, können das Match nicht verfolgen.

Celtic Glasgow vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Celtic Glasgow: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Valle - Engels, C. McGregor, Hatate - Kühn, Maeda, Furuhashi

Ersatzbank Celtic Glasgow: Sinisalo, Scales, Taylor, Ralston, Bernardo, Palma, H.-J. Yang, Forrest, Idah

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Geertruida - Henrichs, A. Haidara, Vermeeren, Nusa, Baumgartner, Sesko - Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Bitshiabu, Kampl, Ouedraogo, Seiwald, Elmas, Silva, Poulsen

Celtic Glasgow hat bereits zum Auftakt der Königsklasse mit einem 5:1 gegen Slovan Bratislava seine Heimstärke untermauert und hat sicher im Celtic Park gegen „die Roten Bullen“ nichts zu verschenken. Dem Team von Trainer Rodgers mangelt es an einem Knipser. Daizen Maeda ist mit zwei Toren Celtics bester Angreifer in der Königsklasse.

Die Kicker aus Sachsen sind vor dem Match mit den Schotten gehörig unter Druck. Ein Sieg muss zwingend her, um weiterhin im Rennen um die Playoffs zu bleiben. Offensiv geht in der Champions League alles über Benjamin Sesko. Alle drei CL-Tore gehen nämlich auf das Konto des slowenischen Neuners.

Unser Celtic Glasgow - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Wenngleich die Buchmacher sich auf keinen klaren Favoriten in diesem Match festlegen, sehen wir in unserer Celtic Glasgow RB Leipzig Prognose die Gäste aus der Bundesliga leicht vorn. „Die Roten Bullen“ verfügen über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen und haben drei der vier direkten Duelle mit den Recken aus Glasgow siegreich gestaltet. Alle drei Siege kamen mit jeweils zwei Toren Vorsprung zum Vorschein.

Aufgrund der bisweilen schlechten Leistungen der Sachsen auf internationaler Ebene schließen wir ein Remis mit beiderseitigen Toren aber nicht gänzlich aus.