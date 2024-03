Chelsea - Burnley Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Chelsea - Burnley Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.03.2024 lautet: In der Liga können die Londoner die Saison eigentlich nicht mehr retten. Im Wett Tipp heute daheim gegen den Aufsteiger ist aber auf jeden Fall etwas Zählbares drin.

Die drei Aufsteiger tun sich in dieser Premier-League-Saison extrem schwer. Nach aktuellem Stand müssten alle drei Liga-Neulinge wieder den Gang zurück in die Championship antreten. Vor allem für Sheffield United und Burnley wird die Luft immer dünner. Die Clarets sind am 30. Spieltag auch noch bei Chelsea zu Gast und gehen an der Stamford Bridge als klarer Außenseiter ins Rennen.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Burnley auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Chelsea hat in dieser Saison alle 4 Vergleiche gegen Aufsteiger gewonnen

Die Blues haben nur eines von 17 PL-Duellen gegen Burnley verloren

Seit 2001 hat der CFC im Monat März kein Heimspiel mehr verloren

Chelsea vs Burnley Quoten Analyse:

Schaut man nur auf die Tabelle, empfängt hier die Nummer 11 die Nummer 19. Von der Qualität im Kader ist der Unterschied aber viel deutlicher. Hier haben die Londoner mit 928 zu 256 Millionen Euro klar die Nase vorne.

Zusammen mit dem Heimvorteil bekommt ihr für einen Heimsieg der Blauen bei den besten Wettanbietern nur durchschnittliche Quoten von 1,31. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit Siegquoten im Schnitt von 9,36 die haushohen Außenseiter.

Chelsea vs Burnley Prognose: Die Formkurve der Blues macht Hoffnung

Immerhin führte Mauricio Pochettino Chelsea in dieser Saison ins Finale des League Cups, welches aber mit 0:1 gegen Liverpool verloren wurde. Zudem stehen die Blues im Halbfinale des FA Cup. In der Premier League liegt der Verein aber auf Rang 11, weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der erste Champions-League-Rang ist 17 Zähler entfernt. Immerhin zeigte die Formkurve der Londoner zuletzt etwas nach oben. Fünf der letzten sechs PL-Heimspiele wurden gewonnen (1N).

Für so viele Siege an der Stamford Bridge hatte die Mannschaft zuvor 22 Partien gebraucht. Seit vier Pflichtspielen ist der CFC ungeschlagen. Die Offensive war mit zwölf Treffern in diesem Zeitraum gut in Schuss. Allerdings klassierte Chelsea in diesen Partien auch insgesamt acht Gegentore. Der März gehört seit dem Jahr 2001 zu den erfolgreichsten Zeiten des Vereins. Seit 38 PL-Heimspielen haben die Blues in diesem Monat keine Niederlage mehr kassiert.

Nach nur einem Jahr in der Championship kehrte Burnley 2023/24 unmittelbar in die Premier League zurück. Aufstiegscoach Vincent Kompany bekam auch weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Nach einem ordentlichen Start stehen die Clarets seit dem 10. Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Nach 29 Spieltagen beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer schon acht Punkte. Der BFC hat die zweitschwächste Offensive (29) und die zweitschlechteste Abwehr (63) der Liga.

Hinzu kommt die zweitschwächste Chancenverwertung. Zudem ist der Aufsteiger das zweitschwächste Heimteam (2S, 2U, 11N) und steht auch in der Auswärtstabelle auf dem vorletzten Platz (2S, 3U, 9N). Aus den letzten zwei Matches holte das Team immerhin vier Punkte (4 Tore). Für so viele Zähler hatte man zuvor neun Partien gebraucht. Als eines von drei PL-Teams hat Burnley in dieser Saison noch keine zwei Spiele am Stück gewonnen.

Chelsea - Burnley Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:2 Leicester City (H), 3:2 Newcastle United (H), 2:2 Brentford (A), 3:2 Leeds United (H), 0:1 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Burnley: 2:1 Brentford (H), 2:2 West Ham (A), 0:2 Bournemouth (H), 0:3 Crystal Palace (A), 0:5 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Burnley: 4:1 (A), 4:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (H), 3:0 (A)

Chelsea hat nur eines der 17 PL-Duelle gegen Burnley verloren (12S, 4U). In diesen 17 Partien haben die Blues immer mindestens einmal getroffen. Vier der fünf Spiele, in denen die Clarets eine Pleite gegen CFC verhindern konnten, waren in London. Die Blues haben in dieser Saison alle vier Spiele gegen Aufsteiger gewonnen. Zudem hat Coach Mauricio Pochettino in der Premier League nur zwei von 44 Spielen gegen Liga-Neulinge verloren.

Das Hinspiel endete mit einem 4:1-Auswärtssieg der Pochettino-Elf. Cole Palmer erzielte dabei einen Treffer. Insgesamt kommt der Stürmer in dieser Saison auf elf Tore und acht Vorlagen. Kommt am Samstag ein weiterer Treffer hinzu, bekommt ihr dafür bei Oddset eine Quote von 1,93. Vor dem ersten Tipp bei diesem Anbieter solltet ihr euch den Oddset Bonus sichern. Hier bekommt ihr einen 100-Prozent-Bonus bis zu einer Höhe von 100 Euro.

Unser Chelsea - Burnley Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Burnley braucht im Endspurt jeden Punkt, um doch noch das Unmögliche zu schaffen. In London sind die Clarets aber zurecht die klaren Außenseiter. Chelsea ist im Monat März traditionell sehr heimstark. Zudem gibt es für den BFC gegen den CFC selten etwas Zählbares zu holen. Aber da auch die Blues alles andere als konstant sind, sichern wir unseren Tipp auf die Hausherren mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem macht die Option „Beide Teams treffen“ Sinn. Die Blauen haben zwar die letzten drei Heimspiele alle gewonnen, mussten dabei aber jeweils zwei Gegentore hinnehmen.