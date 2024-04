Chelsea – Manchester United Tipp, Prognose, Quoten|4.4.24

Keinen der letzten fünf PL-Spieltage musste Chelsea mit einer Niederlage abschreiben. Dennoch resultierten nur zwei Erfolgserlebnisse. Trotz zweimaliger Führung und einer Halbzeit in Überzahl sprang kürzlich im Heimspiel gegen Burnley nur ein Remis heraus. Manchester United errang lediglich einen Triumph in den vergangenen vier Liga-Duellen. Dem 2:0 gegen Everton stehen ein Remis und zwei Niederlagen gegenüber.

In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Gastgebern aus London leichte Vorteile ein und spielen “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore” zu einer Quote von 1,80 bei Bet3000 .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Manchester United auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Chelsea vs Manchester United Quoten Analyse:

An der Stamford Bridge teilten sich beide Konkurrenten kürzlich dreimal in Serie die Punkte. Wer von einem erneuten Remis ausgeht, darf sich über den rund vierfachen Wetteinsatz freuen. Zur eigenen Absicherung empfiehlt sich die Nutzung eines Bonus für Sportwetten .

Chelsea vs. Manchester United Prognose: Kann Chelsea den Manchester-United-Heimfluch beenden?

Chelsea - Manchester United Statistik & Bilanz:

Nur drei der vergangenen neun Liga-Duelle in der Fremde brachten einen Triumph mit sich (2U, 4N). Darüber hinaus endete nur eines der bisherigen 15 Auswärtsspiele im englischen Oberhaus mit mehr als 4,5 Toren. 19 der insgesamt 40 Treffer kamen in der Fremde zustande. In vier Fernduellen verpasste die Offensive einen eigenen Torerfolg. Die Abwehr hielt auswärts viermal die Null.

Unser Chelsea – Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Sowohl die Blues als auch die Red Devils sind mit den Saisonleistungen bisweilen nicht zufrieden. Beide Mannschaften holten nur einen Sieg an den vergangenen vier Spieltagen. In der Hinrunde feierte United im Old Trafford einen knappen 2:1-Erfolg. Chelsea hat somit eine alte Rechnung zu begleichen. Aufgrund des Heimrechts und der etwas besseren Formkurve sehen wir die Hausherren aus London als leichten Favoriten, schließen aber in einem defensiv geführten Kräftemessen eine Punkteteilung nicht gänzlich aus.