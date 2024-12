Chelsea - Shamrock Rovers Tipp, Prognose, Quoten 19.12.24

SPORT1 Betting 18.12.2024 • 12:00 Uhr Chelsea - Shamrock Rovers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Geben die Blues noch mal Gas?

Unser Chelsea - Shamrock Rovers Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 19.12.2024 lautet: Im Duell der Gegensätze können die Blues die Liga-Phase mit einer makellosen Bilanz abschließen. Im Wett Tipp heute steht diesem Vorhaben nichts im Wege.

Während sich die Champions- und die Europa League schon in die Winterpause begeben haben, steht am Donnerstag in der Conference League der letzte Spieltag der Liga-Phase an. Chelsea führt die Tabelle mit fünf Siegen aus fünf Spielen an und hat als einziges von 36 Teams schon ein direktes Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Wie gehen die Londoner nun ins letzte Heimspiel gegen den irischen Meister? Die Quoten der Chelsea Shamrock Rovers Prognose sprechen wenig überraschend eine deutliche Sprache.

Auch wir rechnen mit den Hausherren und spielen mit einer Quote von 1,58 bei Bet365 den Wett Tipp heute “Sieg Chelsea HC -2”.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Shamrock Rovers auf “Sieg Chelsea HC -2”:

Die Blues sind seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen

Die Shamrock Rovers sind noch ohne Punkt gegen englische Vereine

Chelsea hat die beste Offensive der Premier League und der Conference League

Chelsea vs Shamrock Rovers Quoten Analyse:

Bei diesem Duell treffen fast mehr als nur Welten aufeinander. Der gesamte Kader der Iren wird gerade mal mit einem Wert von 4,55 Millionen Euro bewertet. Dagegen schafft es das Aufgebot der Blues knapp über die Marke von einer Milliarde Euro. Natürlich fallen bei diesem krassen Qualitätsunterschied auch die Chelsea vs Shamrock Rovers Quoten recht deutlich aus.

So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg im günstigsten Fall eine Quote von 1,10. Auf der Gegenseite klettern die Chelsea gegen Shamrock Rovers Wettquoten für einen Sensationserfolg der Gäste auf Werte zwischen 21,0 und 26,0.

Chelsea vs Shamrock Rovers Prognose: Bleiben die Iren ungeschlagen?

Das 2:1 am Sonntag daheim gegen Brentford war der fünfte Premier-League-Sieg in Folge für Chelsea. Mit dieser Serie sind die Blues bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Liverpool herangekommen. Allerdings haben die Reds noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Das Polster der Londoner auf den ersten Nicht-Champions-League-Rang beträgt schon sieben Punkte. Zudem stellen die Männer von Coach Enzo Maresca die beste Offensive der Premier League (37 Tore).

Der unerfahrene Coach hat an der Stamford Bridge für einen enormen Wandel gesorgt. Im Sommer wurde der große Kader des Vereins noch stark kritisiert, doch inzwischen kann Chelsea mit so vielen Spielern in den vier Wettbewerben im großen Stil rotieren. Zudem hat die Mannschaft das System des Trainers, der viel Wert auf Einsatz und das Spiel ohne Ball legt, schnell umgesetzt. Auch die Abwehr wurde deutlich stabiler. Nach 63 Gegentoren in der Vorsaison können aktuell nur Liverpool (13) und Arsenal (15) eine bessere Defensive vorweisen als der CFC (19).

Mit vier Liga-Titeln in Serie ab 2020 hatten die Shamrock Rovers in Irland den Status des Rekordmeisters übernommen (11 insgesamt). In der Spielzeit 2024, die Anfang November auf der grünen Insel zu Ende gegangen ist, nahm diese Serie aber ein Ende. Die Hoops hatten in 36 Partien neun Niederlagen kassiert (2023 nur 4) und hatten schließlich einen Platz und zwei Punkte Rückstand auf den neuen Champion Shelbourne. Dafür zählt der Verein aus dem Süden von Dublin in der Conference League zu den großen Überraschungen.

Der Verein hatte es in dieser Saison nach 2011/12 und 2022/23 erst zum dritten Mal in eine UEFA Gruppen- bzw. Liga-Phase geschafft. Nach fünf Spieltagen sind die Rovers als eines von drei Teams noch ohne Niederlage. Die Männer von Coach Stephen Bradley feierten Siege gegen den Larne FC (4:1), The New Saints (2:1) und Borac Banja Luka (3:0) sowie zwei 1:1-Remis gegen APOEL Nikosia und Rapid Wien. Damit wird der Verein erstmals in seiner Geschichte die Gruppen- bzw. Liga-Phase im Europapokal erfolgreich überstehen. Aktuell stehen die Iren sogar auf Platz 6. Ein direktes Ticket fürs Achtelfinale ist aber in Gefahr, da die Gäste im Chelsea Shamrock Rovers Tipp der klare Außenseiter sind.

Chelsea - Shamrock Rovers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:1 Brentford (H), 3:1 Astana (A), 4:3 Tottenham (A), 5:1 Southampton (A), 3:0 Aston Villa (H)

Letzte 5 Spiele Shamrock Rovers: 3:0 Borac Banja Luka (H), 1:1 Rapid Wien (A), 0:2 HJK Helsinki (H), 2:1 The New Saints (H), 2:1 Waterford United (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea vs Shamrock Rovers: -

Beide Vereine stehen sich am Donnerstag das erste Mal gegenüber. Für Chelsea ist es auch das erste Pflichtspiel gegen einen Verein aus Irland.

Die Shamrock Rovers kommen dagegen im Europapokal auf vier Duelle mit englischen Klubs. Allerdings haben die “Hoops” alle vier Spiele bei einem gesamten Torverhältnis von 3:16 verloren. Laut Chelsea vs. Shamrock Rovers Prognose wird diese Statistik auch nicht aufgebessert werden können.

Die Blues haben mit 21 Treffern in fünf Partien auch die beste Offensive der Conference League.

Kommen die Londoner am Donnerstag wieder auf ihren Schnitt, erhaltet ihr bei NEO.bet für den Chelsea Shamrock Rovers Tipp “Chelsea Über 3,5 Tore” eine Quote von 1,94. Alle Infos über den Anbieter liefert euch unser detaillierter NEO.bet Test .

So seht ihr Chelsea - Shamrock Rovers im TV oder Stream:

19. Dezember 2024, 21 Uhr, Stamford Bridge, London

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL präsentiert am Donnerstag alle Tore und Highlights aus den Spielen Heidenheim vs St. Gallen und Chelsea vs Shamrock Rovers in der Konferenz live im Free-TV. Das Spiel an der Stamford Bridge kann auch als Einzelspiel bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Anpfiff in London ist um 21 Uhr.

Chelsea vs Shamrock Rovers: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Jörgensen - Acheampong, Adarabioyo, Disasi, Dewsbury-Hall, Rak-Sakyi, Veiga, Chukwuemeka, Neto, George, Guiu

Ersatzbank Chelsea: Bergström, Merrick (Tor), Murray-Campbell, Olise, Wilson, Ampah, Vale, Mheuka, Dyer

Startelf Shamrock Rovers: Pohls - Cleary, Lopes, Grace, Burns, Watts, O’Neill, Poom, Honohan, Kenny, Farrugia

Ersatzbank Shamrock Rovers: Noonan, Steacy (Tor), Kavanagh, O’Sullivan, Nugent, Burke, Greene, Byrne, Clarke, Mandroiu, Noonan

Die Hausherren müssen ohne Spieler wie Reece James und Wesley Fofana auskommen. Zudem stehen zahlreiche Stammspieler aus der Premier League erst gar nicht im Kader.

Das gilt es bei der Chelsea Shamrock Rovers Prognose im Hinterkopf zu behalten.

Unser Chelsea - Shamrock Rovers Tipp: Sieg Chelsea HC -2

Natürlich schicken die Blues am Donnerstag wieder nur eine B-Elf auf den Rasen. Doch diese Taktik hat in dieser Conference-League-Saison bisher in allen fünf Spielen funktioniert, was fünf Siege in fünf Spielen bei 21:4 Toren beweisen.

Die Gäste spielen bisher eine überraschend gute Europapokal-Saison. Am letzten Spieltag wartet aber der mit Abstand stärkste Gegner. So spricht bei diesem extrem ungleichen Duell alles für einen klaren Sieg der Hausherren.