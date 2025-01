Chelsea - Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten 19.01.2025

SPORT1 Betting 19.01.2025 • 12:00 Uhr Chelsea - Wolverhampton Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wird Chelsea der Favoritenrolle gerecht?

Unser Chelsea - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.01.2025 lautet: Die Blues hatten zuletzt mit Schwankungen zu kämpfen, doch mit Wolverhampton gastiert nur der Tabellen-17. an der Stamford Bridge. Im Wett Tipp heute wird Chelsea schon früh den Weg Richtung Sieg einschlagen.

Am 20. Januar 2025 um 21:00 Uhr ist es so weit: An der ehrwürdigen Stamford Bridge trifft der FC Chelsea auf Wolverhampton in einem mit Spannung erwarteten Premier-League-Duell.

Chelsea, aktuell Fünfter in der Tabelle mit 37 Punkten, möchte gegen den Tabellen-17. Wolverhampton (16 Punkte) unbedingt einen Sieg einfahren, um in der Chelsea Wolverhampton Prognose den Anschluss an die Spitze zu halten. Schiedsrichter Simon Hooper wird das Spiel leiten. Chelsea geht als klarer Favorit in die Partie, was auch die Buchmacher unterstreichen.

Daher lautet unser Chelsea Wolverhampton Wett Tipp heute: „Chelsea gewinnt 1. Hälfte” zu einer Quote von 1,72 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Chelsea vs Wolverhampton auf „Chelsea gewinnt 1. Hälfte“:

Heimvorteil: Chelsea spielt zu Hause und hat eine starke Unterstützung durch die Fans.

Form: Chelsea hat in den letzten 5 Pflichtspielen durchschnittlich 1,60 Tore erzielt, während Wolverhampton nur 1,20 Tore im Schnitt schoss.

Tabellenposition: Chelsea steht auf Platz 5 und kämpft um die oberen Plätze, während Wolverhampton auf Platz 17 ums Überleben kämpft.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Unser empfohlener Wett-Tipp für diese Begegnung lautet: Chelsea gewinnt die erste Halbzeit. Die Blau-Weißen von Stamford Bridge haben in dieser Saison eine beeindruckende Bilanz und gehen mit einer starken Quote für einen Halbzeit-Sieg ins Rennen. Für den Sieg nach 90 Minuten spucken die Buchmacher in den Sportwetten Apps nur Chelsea Wolverhampton Quoten von 1,34 aus.

Mit reinem Remis könnten die Wolves gut leben, doch selbst das erscheint den Bookies mit Quoten von 5,75 recht unwahrscheinlich. Der Auswärtssieg wird ohnehin mit Chelsea vs Wolverhampton Wettquoten von 7,75 bewertet und sollte deshalb nicht ohne einen Sportwetten Bonus in Angriff genommen werden.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Chelsea - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:2 Bournemouth (H), 5:0 Morecambe (H), 1:1 Crystal Palace (A), 0:2 Ipswich (A), 1:2 Fulham (H).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 0:3 Newcastle (A), 2:1 Bristol (A), 0:3 Nottingham (H), 2:2 Tottenham (A), 2:0 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Wolverhampton: 6:2 (A), 2:4 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 3:0 (H).

Diese Faktoren machen Chelsea zum klaren Favoriten für die erste Halbzeit und insgesamt für das Spiel. Auch in der Chelsea Wolverhampton Prognose werden den Wolves wenig Chancen auf Zählbares eingeräumt.