Chiefs - Bengals Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 10:00 Uhr Chiefs - Bengals Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Zeigt Cincinnati eine Reaktion auf die Pleite gegen die Patriots?

Unser Chiefs - Bengals Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 15.09.2024 lautet: Im Duell zweier Top-Quarterbacks sind die Hausherren klar favorisiert. Wir trauen den Gästen im Wett Tipp heute im Vergleich zu Week 1 aber eine deutliche Leistungssteigerung zu.

In dieser Saison wollen die Kansas City Chiefs den historischen „Three-peat“ schaffen, den es in der NFL seit Einführung des Super Bowls bis dato noch nie gegeben hat. Der Auftakt zum dritten SB-Triumph in Serie klappte schon mal in Week 1 mit dem Auftaktsieg über die Baltimore Ravens. Doch darauf können sich Patrick Mahomes und Co. nicht ausruhen. Denn am Sonntag wartet in der Chiefs Bengals Prognose im Heimspiel gegen Cincinnati schon die nächste schwierige Aufgabe.

Wir spielen den Chiefs Bengals Wett Tipp heute „Sieg Bengals HC +8,5″ mit einer Quote von 1,54 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Bengals auf „Sieg Bengals HC +8,5″:

Burrow führt die QB-Bilanz gegen Mahomes mit 3:1 an

Die Bengals taten sich schon öfters in Week 1 schwer

In den letzten 12 Vergleichen gegen Cincy konnte KC nur einmal mit mehr als 8 Punkten gewinnen

Chiefs vs Bengals Quoten Analyse:

Am amtierender Super-Bowl-Champion geht KC im heimischen Arrowhead natürlich als Favorit bei den Chiefs Bengals Quoten ins Rennen gegen Cincy. Der Spread für die Hausherren liegt bei minus 5,5 Punkten. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 47 Zählern.

So bekommt ihr für einen Sieg der Gastgeber maximal eine Quote von 1,43. Auf der Gegenseite warten bei den Buchmachern, unter denen sich auch viele Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, für einen Erfolg der Gäste Chiefs Bengals Wettquoten zwischen 2,95 und 3,05.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Bengals Prognose: Stellt KC auf 2-0?

Nach zwei Super-Bowl-Siegen sind die Chiefs natürlich auch in dieser Saison wieder der große Favorit auf den Titel in der NFL. Doch Kansas City musste zum Auftakt gegen die Ravens auch etwas zittern. Baltimore kam am Ende auf 99 Yards mehr als KC. Zudem hatten die Gäste kurz vor Schluss eigentlich den Touchdown zum Ausgleich und zur Verlängerung erzielt, doch die Fußspitze von Tight-End Isaiah Likely war einen Hauch im Aus. Auch ohne WR Hollywood Brown zeigte die Offense um Patrick Mahomes aber eine gute Frühform.

Rookie-Wide-Receiver Xavier Worthy kam gleich auf zwei Touchdowns. Zudem warf QB Mahomes fünf Pässe von 23 Yards oder mehr. Sein WR Rashee Rice fing sieben Pässe für 103 Yards. 69 Yards davon kamen erst nach dem Catch zustande. So wirkt die Angriffsreihe der Chiefs jetzt schon schneller, flüssiger und selbstbewusster als in der vergangenen Saison. Dabei darf man Running Back Isiah Pacheco und TE Travis Kelce nicht vergessen.

Im Vorjahr verpassten die Bengals die Playoffs. Ein Hauptgrund war die Verletzung von Joe Burrow, für den die Saison schon Mitte November nach einer Operation am Handgelenk gelaufen war. Dennoch durfte Cincinnati bis zuletzt unter Nummer-2-QB Jake Browning auf die Postseason hoffen. Und das, obwohl die Defense bei den „Expected Points added per Play“ auf Rang 27 und bei der „Success Rate“ sogar auf Platz 31 landete. In Week 1 der neuen Saison musste Cincy schon mal auf WR Tee Higgins verzichten.

Zudem wirkte QB Burrow noch etwas gehemmt. Der Spielmacher kam zu Gast bei den Patriots nur auf 164 Yards und warf seine Pässe im Schnitt gerade mal über 5,6 Yards. Dabei stand der Quarterback nur in sechs von 35 Dropbacks unter Druck. Am Ende sorgten somit vor allem die Turnover für die 10:16-Niederlage. Die Bengals verloren zwei Fumbles, die zu Field Goals führten, einer davon bei einem Punt-Return. Zudem gab es im dritten Viertel beim vierten Versuch einen „Turnover on Downs“. Immerhin kam der neue HB Zack Moss auf neun Carries für 44 Yards und erzielte den einzigen TD für sein Team.

Chiefs - Bengals Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 27:20 Ravens (H), 21:34 Bears (H), 23:24 Lions (H), 13:26 Jaguars (A), 25:22 49ers (H)

Letzte 5 Spiele Bengals: 10:16 Patriots (A), 14:27 Colts (H), 3:27 Bears (A), 14:17 Buccaneers (H), 31:14 Browns (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Bengals: 25:17 (H), 23:20 (H), 24:27 (A), 24:27 (H), 31:34 (A)

Die Bengals führen die Bilanz gegen die Chiefs knapp mit 18-16 an. In Kansas City haben dagegen die Hausherren mit 11-8 die Nase vorne. Joe Burrow liegt im QB-Duell gegen Patrick Mahomes mit 3:1 vorne.

Nur im Playoff-Halbfinale der AFC 2022/23 gab es eine knappe Pleite für Cincinnati. In der vergangenen Saison verloren die Bengals mit Ersatz-QB Jake Browning mit 17:25 im Arrowhead. Dabei erzielte Isiah Pacheco den einzigen Receiving Touchdown für KC.

Kommt der Running Back auch dieses Mal wieder auf einen TD im Chiefs Bengals Tipp, bekommt ihr dafür in der Bet365 App eine Wettquote von 1,77.

Unser Chiefs Bengals Tipp: Sieg Bengals HC +8,5

Die Bengals haben den Auftakt in den Sand gesetzt. Aber eine schwache Week 1 ist nun wirklich keine Überraschung in Cincinnati. Joe Burrow fehlte schlicht und einfach die Spielpraxis. Dann kamen noch zu viele Turnover dazu.

So muss man sich um Cincy in der Chiefs Bengals Prognose nun eigentlich Sorgen machen. Doch gegen die Chiefs können die Gäste sicher Ja‘Marr Chase wieder besser ins Spiel integrieren. Zudem ging es beim Duell Mahomes gegen Joe Burrow immer sehr knapp zu. Damit rechnen wir auch dieses Mal und trauen den Bengals eine deutliche Leistungssteigerung zu.