Chiefs - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 06.09.2024

Unser Chiefs - Ravens Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 06.09.2024 lautet: Zum Auftakt in die neue NFL-Saison gibt es einen echten Kracher. Die Chiefs sind in unserem Wett Tipp heute gegen die Ravens favorisiert.

Die Chiefs Ravens Prognose fußt auf mehreren Faktoren. Zunächst bestehen berechtigte Zweifel an der neu zusammengestellten Offensive Line aus Baltimore. John Harbaugh geht sein 17. Jahr als Head Coach der Ravens mit drei erstmaligen Startern in der O-Line an. Gerade diese ist jedoch das Herzstück der lauflastigen Offensive rund um den zweimaligen MVP Lamar Jackson und dem neuen Running Back, Derrick Henry.

Darüber hinaus ist nicht klar, ob der neue Defensive Coordinator, Zach Orr, den Abgang von Mike Macdonald adäquat auffangen kann. Wir geben Kansas City im Chiefs Ravens Wett Tipp heute den Zuschlag und spielen bei Bwin eine Quote von 1,95 auf „Sieg Chiefs (HC -3)“.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Ravens auf „Sieg Chiefs (HC -3)“:

Die Chiefs gewannen unter Andy Reid 9 von 11 Partien am 1. Spieltag.

Die Chiefs kassierten vergangenes Jahr nur in 28,5 Prozent der gegnerischen Drives Punkte.

Bei den Ravens gibt es Fragen hinsichtlich der Offensive Line und des neuen Defensive Coordinators.

Chiefs vs Ravens Quoten Analyse:

Im Arrowhead Stadium werden die Hausherren bei den Chiefs Ravens Quoten bis 1,67 als eindeutiger Favorit geführt. Wesentlich attraktiver fallen die Quoten mit einem zusätzlichen Handicap aus, das ihr mit einer Wette ohne Einzahlung bedenkenlos spielen könnt.

Die Chiefs Ravens Wettquoten steigen für einen Auswärtssieg bis zu 2,32 an. Bislang konnte Lamar Jackson als Starter für Baltimore nur einen Sieg aus fünf Duellen gegen Kansas City holen.

Chiefs vs Ravens Prognose: Offene Fragen

Derrick Henry war in der Offseason die größte Verpflichtung der Ravens. Allerdings gibt es Fragezeichen hinter dem mittlerweile 30-Jährigen. Henry sammelte letztes Jahr nur 4,2 Yards pro Laufversuch - sein schwächster Wert in der gesamten Karriere. Bei insgesamt 2.030 Laufversuchen in acht NFL-Jahren verwundert das nicht.

In Kombination mit Lamar Jackson könnte die Rechnung dennoch aufgehen. Dafür muss das Zusammenspiel mit der Offensive Line funktionieren. Doch auch hinter dieser steht vor der neuen Spielzeit mindestens ein Fragezeichen.

Die Ravens beginnen das Jahr in der Chiefs Ravens Prognose mit drei neuen und gleichzeitig erstmaligen Startern in der Offensive Line. Noch ist nicht abzusehen, wie groß der Aderlass durch die Abgänge von Kevin Zeidler (Lions), John Simpson (Jets) und Morgan Moses (Jets) sein wird.

Verliert Baltimore das Duell an der Line of Scrimmage, ebenso wie im letztjährigen AFC Championship Game (10:17), droht Lamar Jackson als Starter der Gäste die fünfte Niederlage im sechsten Vergleich mit dem amtierenden Champion.

Chiefs - Ravens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 34:21 Bears (H), 24:23 Lions (H), 13:26 Jaguars (A), 25:22 n.V. 49ers (H), 17:10 Ravens (A).

Letzte 5 Spiele Ravens: 7:30 Packers (A), 13:12 Falcons (H), 13:16 Eagles (H), 10:17 Chiefs (H), 34:10 Texans (H).

Letzte 5 Spiele Chiefs vs. Ravens: 17:10 (A), 35:36 (A), 34:20 (A), 33:28 (H), 27:24 n.V. (H).

Darüber hinaus muss der neue Defensive Coordinator, Zach Orr, gleich beim ersten Einsatz im Chiefs Ravens Tipp zeigen, ob er der geeignete Ersatz für Mike Macdonald ist. Kansas City wird mit Xavier Worthy (Erstrunden-Pick) und Marquise Brown (Free Agency) als Wide Receiver wieder mehr an die explosivste Offensive der NFL von vor zwei Jahren erinnern.

Für die Defensive des amtierenden Titelträgers ist weiterhin Steve Spagnuolo verantwortlich. Letztes Jahr wurden die Chiefs teilweise von ihrer Verteidigung getragen und verhinderten in 71,5 Prozent der gegnerischen Drives einen Punkt (2.).

Im AFC Championship Game entwarf der Defensive Coordinator einen aggressiven Matchplan gegen Lamar Jackson und ließ seine Spieler in 43,5 Prozent der Snaps blitzen. Eine Idee, die für Spagnuolo gegen den zweifachen MVP der NFL nicht ungewöhnlich ist.

In vier Duellen mit Spagnuolo als Defensive Coordinator der Chiefs gegen die Ravens ließ er Lamar Jackson in 38,6 Prozent der Dropbacks blitzen. Baltimores Quarterback hatte damit stets Probleme und komplettierte nur 51,9 Prozent seiner Passversuche.

Unser Chiefs - Ravens Tipp: Sieg Chiefs (HC -3)

Die Chiefs versuchen in diesem Jahr das eigentlich Unmögliche und wollen zum dritten Mal in Folge den NFL-Thron besteigen. Am ersten Spieltag gibt es eine Bewährungsprobe, welche die Chiefs gegen die Ravens erfolgreich hinter sich bringen sollten.