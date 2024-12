Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.12.2024

SPORT1 Betting 17.12.2024 • 14:00 Uhr Für die neun Conference League Spiele vom 6. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Conference League Spiele aktuell zum 6. Spieltag vom 19.12.2024: Im Wett Tipp heute steht die Frage im Raum, ob Heidenheim noch einen Platz unter den acht besten Teams ergattern kann.

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen 6. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Vitoria Guimaraes vs. Fiorentina

Am vergangenen Spieltag der Conference League feierte Fiorentina gegen LASK den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb (7:0). Die Violetten haben in den ersten fünf Begegnungen 17 Treffer erzielt (2.) und sich 14,1 erwartbare Treffer geangelt - der zweitbeste Wert im Wettbewerb (Chelsea: 14,8 xG).

Als Tabellendritter der Conference League geht die Reise am sechsten Spieltag nach Portugal zum direkten Tabellennachbarn. Vitoria Guimaraes bietet mit 13,1 xG die drittbeste erwartbare Offensive aller Teilnehmer und ist in dieser Conference-League-Saison noch ungeschlagen (4S, 1U), das soll auch im Vitoria Guimaraes gegen Fiorentina Tipp so bleiben.

Beide Teams erzielten in vier ihrer fünf vorangegangenen Begegnungen “Über 1,5 Tore”, sodass wir erneut von einer torreichen Paarung ausgehen können. Zudem blieben die Gastgeber in keiner einzigen Partie ohne Gegentreffern.

Wir erwarten ein torreiches Top-Spiel und entscheiden uns für eine “Über 2,5 Tore”-Wette mit einer Quote von 2,02 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Rutscht Heidenheim noch unter die Top 8?

Ein Punkt fehlt dem FC Heidenheim derzeit auf die Top 8 der Conference League. Um diesen am letzten Spieltag aufzuholen, muss voraussichtlich ein Sieg im Heimspiel gegen St. Gallen herhalten. Die Gäste (4) haben zwar weniger als halb so viele Punkte wie der Bundesligist (9) auf dem Konto, sind am vergangenen Wochenende jedoch siegreich aus ihrem Liga-Spiel gegen den FC Zürich (2:0) hervorgegangen.

Die Akteure des FCH hingegen standen nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart im siebten Pflichtspiel in Serie nach Abpfiff ohne Zähler in der Hand auf dem Rasen.

Sechs der sieben vorangegangenen Pflichtspiele boten "Über 3,5 Tore". Diese Marke peilen wir auch für den Heidenheim St. Gallen Wett Tipp heute an und spielen eine Quote von 2,38.

Unsere Rapid Wien FC Kopenhagen Vorhersage könnte den Anhängern der Heidenheimer gefallen. Die Rapidler (10) liegen aktuell noch vor dem FCH, sind aber ebenfalls seit fünf Pflichtspielen sieglos. Bis jetzt kassierte die Mannschaft aus Wien an jedem Spieltag mindestens ein Gegentor.

Sollte Kopenhagen (8) in der Ferne gewinnen, würde der FCH noch immer vor den Dänen bleiben und Rapid überholen - sofern Heidenheim selbst gewinnt. Die Dänen erzielten zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Conference-League-Spielen “Über 1,5 Tore”. Mindestens zwei Tore der Byens Hold sind gegen Rapid realistisch und bringen euch bei LeoVegas eine Quote von 2,40 ein.

Die Shamrock Rovers (11) sind ebenfalls noch nicht außer Reichweite, ihr Duell gegen den Tabellenführer Chelsea aus London sollte im Normalfall allerdings ohne Punkte für die Iren abgepfiffen werden.

Beide Mannschaften sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert und haben bislang im Angriff überzeugt.

Chelsea erzielte 21 Tore in nur fünf Partien, während die Shamrock Rovers mit elf Treffern ebenfalls nicht tatenlos über die Sportplätze Europas geschlendert sind. Das direkte Aufeinandertreffen dieser beiden Top-6-Teams sollte torreich werden.

Wir favorisieren beim Duell Chelsea gegen die Shamrock Rovers einen Tipp mit einer Quote von 2,43 auf “Beide Teams treffen”.

Daten und Fakten zum 6. Spieltag:

Heidenheim kassierte zuletzt in 4 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens 3 Gegentore.

Johnny Kenny (Shamrock Rovers) ist der geteilt beste Torschütze der bisherigen Conference-League-Saison (5 Tore).

Vitoria Guimaraes gab die meisten Torschüsse im Wettbewerb ab (120).

Basaksehir schlug Heidenheim am vergangenen Spieltag (3:1) und ließ einen ratlos wirkenden Frank Schmidt zurück. Der türkische Vertreter hat jedoch erst fünf Zähler und ein negatives Torverhältnis (8:11) angehäuft und muss nun im Cercle Brügge gegen Basaksehir Tipp ran.

Zudem ließ Basaksehir 9,5 erwartbare Gegentore zu (28.) Wir favorisieren im Duell mit Cercle Brügge (7.) eine Match-Kombi auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,75.

“Über 2,5 Tore” werden auch beim Duell zwischen Lugano (8,8 xG) und dem Pafos FC (9,7 xG) überschritten.

Beide Mannschaften zählen zu den zehn stärksten erwartbaren Offensivmannschaften der Conference League.

Beide Mannschaften zählen zu den zehn stärksten erwartbaren Offensivmannschaften der Conference League.

Trotzdem haben wir für diesen Lugano vs. Pafos Tipp eine Quote von 1,76 gefunden.

Weitere Partien am 6. Spieltag der Conference League:

Etwas zurückhaltender blicken wir auf die Partie zwischen LASK und Vikingur. Die Gäste aus Island erzielten in beiden vorangegangenen Auswärtsspielen keinen Treffer.

Dem LASK wiederum wurde in drei von fünf Auftritten kein Torerfolg gegönnt. Mit der Quote von 2,18 für “Beide Teams treffen: Nein” könnte Value für den LASK Vikingur Tipp für euch möglich sein.

Panathinaikos kam an den ersten fünf Spieltagen auf nur sechs eigene Treffer und fiel nicht unbedingt durch atemberaubenden Offensivfußball auf.

Zu Hause tritt der griechische Vertreter gegen Dinamo Minsk an. Trotz der Favoritenrolle erwarten wir von “Panathinaikos Unter 2,5 Tore” und setzen für den Panathinaikos vs Dinamo Minsk Tipp auf eine Quote von 1,76.

Für die Partie zwischen Betis Sevilla und HJK planen wir insgesamt “Unter 3,5 Tore” ein und freuen uns bei LeoVegas über den hoffentlich 1,91-fachen Gewinn.