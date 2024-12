Crystal Palace - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten 21.12.24

Unser Crystal Palace - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.12.2024 lautet: Erst am Mittwoch gewannen die Gunners im EFL-Cup gegen Crystal Palace (3:2). Ebenso wie beim letzten Vergleich erwarten wir im Wett Tipp heute mindestens ein Gegentor für die Gäste.

Die Crystal Palace Arsenal Prognose für die Paarung am kommenden Wochenende wurde uns durch das vorangegangene Aufeinandertreffen im EFL-Cup etwas erleichtert. Arsenal gewann gegen die Eagles (3:2) zuhause, erlaubte aber zwei Gegentore und zeigte ungewohnte Aussetzer in der Verteidigung.

Für unseren Crystal Palace Arsenal Wett Tipp heute drängt sich bei Bet-at-home eine Quote von 1,73 für “Beide Teams treffen” auf.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Arsenal auf “Beide Teams treffen”:

Crystal Palace vs Arsenal Quoten Analyse:

90 Minuten trennen die Gunners davon, ihre Serie auf zehn ungeschlagene Pflichtspiele in Serie auszubauen. Vertraut ihr den besten Wettanbietern und deren Einschätzung zu den Crystal Palace vs. Arsenal Quoten, sollte ein mögliches Ende dieser Serie nicht zur Debatte stehen.

Gewinnt Crystal Palace gegen Arsenal, sind Wettquoten bis 6,00 möglich. Ein Auswärtssieg des Titelkandidaten wäre bei Siegquoten bis 1,61 nicht annähernd so rentabel und auch keine große Überraschung.

Crystal Palace vs Arsenal Prognose: Ähnliche Formkurven

Seit neun Pflichtspielen wurden die Gunners nicht mehr bezwungen und auch in der Premier League verhinderte Arsenal in den sechs vorangegangenen Auftritten eine Niederlage. Die letzten beiden Liga-Spiele der Gäste wurden allerdings ohne Sieger abgepfiffen.

In der Ferne gab es in den vergangenen Monaten eine wichtige Entwicklung, die unsere Vermutung für den Crystal Palace gegen Arsenal Tipp eindeutig stärkt. Mikel Arteta sah seit sechs Premier-League-Auswärtsspielen kein Zu-Null-Spiel seiner Auswahl mehr.

Zu Gast bei formstarken Eagles, die ihrerseits fünf Liga-Spiele in Folge ungeschlagen geblieben sind, droht den Gunners ein weiteres Duell mit mindestens einem Gegentreffer. Wie ein solches Aufeinandertreffen ausgehen kann, bekamen wir erst unter der Woche zu sehen.

Am Mittwoch traten Oliver Glasner und seine Schützlinge im Emirates Stadium an und zwangen die Gunners während der 2:3-Niederlage beinahe in die Verlängerung. Zu Hause ist womöglich sogar mehr für die Eagles drin.