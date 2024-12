Crystal Palace - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 07:00 Uhr Crystal Palace - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Haben die Citizens ihre alte Stärke zurück?

Unser Crystal Palace - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 07.12.2024 lautet: Gegen die besten Teams der Premier League sahen die Eagles bisher oft gut aus. Spannend gestalten sie deshalb auch unseren Wett Tipp heute.

Vorerst können Pep Guardiola und sein Team einen Haken hinter ihrer Negativserie machen. Unter der Woche bezwangen die Citizens das Überraschungsteam aus Nottingham mit 3:0. Allerdings schöpfte der amtierende Meister in dieser Begegnung den maximalen Ertrag aus einem positiven Spielverlauf. In unserer Crystal Palace Manchester City Prognose wird es dagegen deutlich enger.

Das scheint auf dem Papier zu überraschen, doch Oliver Glasner und seine Mannschaft haben den passenden Spielstil für vermeintlich überlegene Kontrahenten. Wir geben unseren Crystal Palace Manchester City Wett Tipp heute zu einer Quote von 2,18 bei Betano ab und spielen “Unter 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Manchester City auf “Unter 2,5 Tore”:

86 Prozent der Premier-League-Heimspiele von Crystal Palace enthielten “Unter 2,5 Tore”.

Crystal Palace hat eine schwache Schussverwandlungs-Quote von 6,0 Prozent (20.).

Crystal Palace forcierte im Selhurst Park bereits gegen Tottenham (1:0) und Liverpool (0:1) extrem enge Begegnungen.

Crystal Palace vs Manchester City Quoten Analyse:

So sicher, wie ein Sieg der Citizens in den Crystal Palace Manchester City Quoten aussieht, war er in den vorangegangenen Aufeinandertreffen gar nicht. Die Skyblues gewannen nur drei der letzten sechs direkten Duelle, weshalb uns Siegquoten von unter 1,70 zu wenig sind.

Insbesondere die Form der vergangenen Wochen hält unser Gedankenkarussell zu den Crystal Palace Manchester City Wettquoten und einer geeigneten Wett-Variante am Laufen. Bei Siegquoten von ungefähr 5,50 für einen Heimsieg, kann man mit einer Gratiswette liebäugeln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Manchester City Prognose: Außenseiter-Fußball

Oliver Glasner steckt mit Crystal Palace erneut im Tabellenkeller fest (17.). Im gesamten Erstliga-Fußball der britischen Insel hat nur Southampton (11) weniger Treffer als die Eagles (12) erzielt.

Zumindest wussten die Gastgeber ihre Treffer bislang zu schätzen. Im Schnitt holte die Glasner-Elf pro erzieltem Treffer einen Punkt (insgesamt 12). Die beiden einzigen Saisonsiege feierte der Tabellen-Siebzehnte jeweils durch einen 1:0-Erfolg.

Neben dem Sieg am vergangenen Spieltag (1:0 vs. Ipswich) versetzten Top-Stürmer Jean-Philippe Mateta (4 Tore) und seine Teamkollegen den Selhurst Park gegen Tottenham in Ekstase und gewannen gegen die favorisierten Spurs ebenfalls mit 1:0.

Aus den bisherigen Liga-Spielen geht hervor, dass die Glasner-Elf für Top-Teams nur schwer zu bespielen ist. Sogar Tabellenführer Liverpool konnte zu Gast im Selhurst Park nur einen hart erarbeiteten 1:0-Auswärtssieg feiern. Das scheint auch das Ziel im Crystal Palace Manchester City Tipp zu sein.

Crystal Palace - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 1:0 Ipswich (A), 1:1 Newcastle (H), 2:2 Aston Villa (A), 0:2 Fulham (H), 2:2 Wolverhampton (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:0 Nottingham (H), 0:2 Liverpool (A), 3:3 Feyenoord (H), 0:4 Tottenham (H), 1:2 Brighton (A).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs. Manchester City: 2:4 (H), 2:2 (A), 0:1 (H), 2:4 (A), 0:0 (H).

Unter Oliver Glasner verzichten die Eagles auf übermäßigen Ballbesitz (44,9 Prozent) und bauen aus ihrer 5-4-1-Grundordnung auf ein schnelles und zielstrebiges Umschaltspiel. Mehr als ein Drittel der Pässe (36,14 Prozent) werden nach vorne gespielt (5.).

Dafür sehen 4,8 Torschüsse pro Spieltag (11.) noch ziemlich gut aus, doch die schwächste Schussverwandlungs-Quote im englischen Oberhaus (6,0 Prozent) machte den Adlern einen Strich durch die Rechnung für eine bessere Punkteausbeute. Das ist auch ein entscheidender Punkt in der Crystal Palace gegen Manchester City Prognose.

Gegen den Ball treten die Gastgeber in der Regel extrem griffig auf und gewinnen den Großteil ihrer Zweikämpfe (62,2 Prozent). Auf dieser Basis gestaltet Crystal Palace die meisten Spiele zumindest eng.

86 Prozent der bislang sieben ausgetragenen Liga-Heimspiele enthielten maximal zwei Treffer und im Schnitt sahen die Zuschauer im Selhurst Park nur 1,71 Tore pro Partie.

Über die vergangenen Jahre gesehen waren Vergleiche zwischen Crystal Palace und Manchester City im Selhurst Park oft nur mit wenigen Treffern versehen. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen im heimischen Stadion der Eagles enthielten “Unter 2,5 Tore”, von dem wir auch im Crystal Palace vs. Manchester City Tipp ausgehen.

So seht ihr Crystal Palace - Manchester City im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 16 Uhr, Selhurst Park, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Manchester City beendete am vergangenen Spieltag die Negativserie von sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge (3:0 vs. Nottingham). Allerdings waren gegen die Tricky Trees weiterhin eklatante Schwächen im Spiel des amtierenden Meisters zu erkennen.

Defensiv sind die Skyblues in diesem Jahr zu anfällig, um zum Kreis der engsten Titelkandidaten gezählt zu werden. Bis jetzt erlaubte Crystal Palace (20,1 xGA) minimal weniger erwartbare Gegentore als Manchester City (20,3 xGA).

Crystal Palace vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Crystal Palace: Henderson - Guehi, Chalobah, Lacroix, Munoz, Hughes, Doucoure, Mitchell, Eze, Sarr, Mateta

Ersatzbank Crystal Palace: Turner, Richards, Ward, Kporha, Clyne, Lerma, Devenny, Schlupp, Nketiah

Startelf Manchester City: Ortega - Akanji, Dias, Ake, Gvardiol, Gündogan, Grealish, Silva, De Bruyne, Doku, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ederson, Carson, Lewis, Walker, Wright, Nunes, McAtee, O’Reilly, Savinho

Das erklärt, weshalb Buchmacher wie LeoVegas und Co. für eine Wette auf “Beide Teams treffen” trotz der Abschlussschwächen von Crystal Palace nur Quoten von circa 1,72 anbieten.

Im Schnitt fielen aber auch in den bisherigen Premier-League-Auswärtsspielen der Citizens nicht allzu viele Treffer (2,71 pro Gastauftritt). Ein echtes Torspektakel erwarten wir in unserer Crystal Palace Manchester City Prognose jedenfalls nicht.

Unser Crystal Palace - Manchester City Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Gastgeber sind in der Regel unangenehm zu bespielen, vor allem für klare Favoriten. Während der fünf vorangegangenen Liga-Heimspiele wurden die Zuschauer in keiner einzigen Begegnung mit mehr als zwei Treffern für ihre gekauften Tickets belohnt.