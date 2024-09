Dänemark - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 08.09.2024

SPORT1 Betting 07.09.2024 • 09:00 Uhr Dänemark - Serbien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleiben die Dänen gegen Serbien im 5. Duell ungeschlagen?

Unser Dänemark - Serbien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 08.09.2024 lautet: Noch nie konnten die Serben gegen die Dänen gewinnen. Nach unserem Wett Tipp heute bleibt diese Serie bestehen.

Serbien sorgte am ersten Spieltag der Nations-League-Saison 2024/25 für eine Überraschung, indem Europameister Spanien ein Remis abgetrotzt wurde. In unserer Dänemark Serbien Prognose müssen die Orlovi nun in den Norden reisen und treffen dort auf einen Gegner, den sie bislang noch nie bezwingen konnten.

Danish Dynamite feierte einen gelungenen Auftakt in die Nations League, zu Hause sind die Dänen ohnehin eine Macht. Wir denken, dass es die Gäste schwer haben werden, erneut etwas Zählbares zu holen und entscheiden uns für den Dänemark Serbien Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,62 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Serbien auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Dänemark ist seit 12 Länderspielen zu Hause ungeschlagen.

Die Serben konnten keines der bisherigen 4 Duelle mit den Dänen gewinnen.

In keinem der letzten 5 Spiele Dänemarks bzw. in keinem der letzte 7 Spiele Serbiens gab es mehr als 3 Tore.

Dänemark vs Serbien Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen immer mehr Apple Pay Sportwetten in ihrem Portfolio haben, schicken Danish Dynamite als recht klaren Favoriten ins Rennen. Die Dänemark Serbien Quoten für Wetten auf einen Sieg der Nordeuropäer erreichen Höchstwerte von 1,75 und sind in den letzten Tagen noch leicht gesunken.

Auf der anderen Seite erhält man Quoten bis 4,90, wenn man einen Tipp auf einen Sieg der serbischen Gäste abgibt. Sogar die Dänemark Serbien Wettquoten für die „Doppelte Chance X2″ knacken noch die Marke von 2,00. Ein torreiches Match sollte es nach Meinung der Bookies nicht geben. Bereits für „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten bis 2,06.

Dänemark vs Serbien Prognose: Dänen zu Hause eine Macht

Dänemark hat sein Auftaktspiel in der Nations League gewonnen. Am Donnerstag gab es im Heimspiel gegen die Schweiz einen 2:0-Erfolg, der allerdings auch durch zwei Platzverweise für die Nati begünstigt wurde. Beide Treffer erzielte Danish Dynamite ab der 82. Minute und das zweite Tor dabei in der Nachspielzeit.

Nachdem die Dänen die EM 2024 ohne Sieg absolviert haben (3U, 1N), war es mal wieder ein Erfolg, der zu Hause aber nicht unerwartet kam - im Gegenteil! Mit dem Sieg über die Eidgenossen blieb Dänemark auch im zwölften Heimspiel in Folge ungeschlagen.

Von diesen letzten zwölf Begegnungen im eigenen Land wurden elf gewonnen (1U). Weiter zurückblickend haben sie nur eine der letzten 24 Partien auf heimischem Rasen verloren (21S, 2U). Allein das ist ein ganz starkes Argument für unsere Dänemark Serbien Prognose.

In sieben der letzten acht Länderspiele zu Hause konnten die Dänen auch mindestens doppelt treffen. Allzu torreich waren ihre Begegnungen aber nur selten. Fünf der letzten sechs Heimspiele endeten mit höchstens drei Toren. Zieht man alle Partien heran, dann gab es in keinem der letzten fünf Spiele mit dänischer Beteiligung mehr als drei Tore.

Dänemark - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 2:0 Schweiz (H), 0:2 Deutschland (A), 0:0 Serbien (N), 1:1 England (N), 1:1 Slowenien (N)

Letzte 5 Spiele Serbien: 0:0 Spanien (H), 0:0 Dänemark (N), 1:1 Slowenien (N), 0:1 England (N), 3:0 Schweden (A)

Letzte Spiele Dänemark vs Serbien: 0:0 (N), 3:0 (H), 2:0 (H), 3:1 (A)

Allzu viele Tore erwarten wir in unserem Dänemark Serbien Tipp auch nicht. Das liegt allerdings auch an den Gästen, deren letzte Partien sehr torarm waren. In den letzten vier Länderspielen mit serbischer Beteiligung gab es überhaupt nur drei Treffer zu bestaunen. Am Donnerstag trennten sich die Orlovi tprlos von ihrem Gegner.

Da der Gegner aber niemand geringerer als der frischgebackene Europameister Spanien war, haben die Serben diese Nullnummer gerne mitgenommen, vor allem auch, weil sie statistisch gesehen den Iberern mit einem Chancenverhältnis von 9:22 und 1:5 Schüssen aufs Tor doch recht klar unterlegen waren.

Für die Serben war es zudem das zweite torlose Remis in Folge. Zuvor waren sie am dritten Spieltag der EM-Gruppenphase nicht über ein 0:0 gegen den kommenden Gegner Dänemark hinausgekommen, was dann auch gleichzeitig das Aus in der Vorrunde bedeutete. Selbst konnten die serbischen Adler in drei ihrer letzten vier Partien kein eigenes Tor erzielen.

Auswärts haben sie zwei der letzten sechs Spiele für sich entscheiden können. Während das knappe 1:0 auf Zypern nicht mehr als ein Pflichtsieg war, setzte man beim 3:0 in Schweden kurz vor der EM ein Ausrufezeichen. Die übrigen vier dieser letzten sechs Auswärtspartien haben die Serben aber allesamt verloren.

So seht ihr Dänemark - Serbien im TV oder Stream:

08. September 2024, 18 Uhr, Parken Stadium, Kopenhagen

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wer live mitverfolgen will, ob sein Dänemark Serbien Tipp aufgeht, der kommt an einem Abo von DAZN nicht vorbei. Denn die Begegnung zeigt nur dieser Anbieter im TV und Stream. Auch für die Schweizer ist diese Partie sicherlich nicht uninteressant. Schließlich treffen hier zwei Gruppengegner aufeinander, die sich auch bereits ab 18 Uhr duellieren.

Es ist das insgesamt fünfte Aufeinandertreffen zwischen diesen Nationen. Nachdem Danish Dynamite die ersten drei Vergleiche mit insgesamt 8:1 Toren für sich entscheiden konnte, gab es zuletzt die erwähnte Nullnummer bei der EM.

Dänemark vs Serbien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dänemark: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen, Damsgaard, Dolberg

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Vindahl, Frendrup, Isaksen, Jensen, Kristensen, Norgaard, Poulsen, Skov Olsen, Wind, Dorgu, Gronbaek

Startelf Serbien: Rajkovic; Simic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Ilic, Lukic, Birmancevic, Zivkovic, Samardzic; Jovic

Ersatzbank Serbien: Jovanovic, Ilic, Aleksic, Belic, Jovanovic, Ratkov, Terzic, Babic, Gujic, Mitrovic, Erakovic

Beide Mannschaften feierten am Donnerstag Erfolge. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass die beiden Trainer viel an ihrer Startelf verändern. Im Gegenteil: Wir erwarten höchstens einen oder zwei punktuelle Wechsel, allen voran bei den Serben, für die das Remis gegen Spanien durchaus kräftezehrend war.

Von daher ist auch zu erwarten, dass die Gäste erstmal abwartend spielen und versuchen werden, lange die Null zu halten. Das könnte dazu führen, dass die eigenen Offensivbehmühungen nicht die größten sein werden. In der Dänemark Serbien Prognose ist der Tipp „Serbien Unter 0,5 Tore“ zu Quoten von über 2,00 daher vor allem bei Verwendung einer Gratiswette ohne Einzahlung eine lukrative Option.

Unser Dänemark - Serbien Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“

Dänemark hat zuletzt am 10. Juni 2022 ein Heimspiel verloren. Wir sehen die Serben nicht in der Lage, diese Serie zu stoppen, zumal sie noch nie gegen die Dänen gewinnen konnten. Viele Treffer erwarten wir ebenfalls nicht. Die serbischen Adler werden erst einmal versuchen, hinten sicher zu stehen und nicht allzu viel zuzulassen. Ein weiterer Dreier wäre für die Dänen schon ein großer Schritt auf dem Weg in die Playoffs. Diesen trauen wir den Gastgebern ohne Wenn und Aber zu. Allerdings scheint eine Absicherung nach dem 0:0 der Serben gegen Spanien sinnvoll.