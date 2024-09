Darmstadt - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 14.9.2024

SPORT1 Betting 12.09.2024 • 23:00 Uhr Darmstadt - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer setzt sich im Kellerduell durch?

Unser Darmstadt - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Beide Mannschaften enttäuschten in der noch sehr jungen Saison auf ganzer Linie und stehen bereits nach vier Spieltagen mit dem Rücken zur Wand. In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Lilien leichte Vorteile ein.

Sowohl Darmstadt als auch Braunschweig legten einen kompletten Fehlstart hin und warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Die Lilien aus Darmstadt kassierten zuletzt in Elversberg eine vernichtende 0:4-Niederlage. Braunschweig musste sich auf heimischem Boden gegen den Karlsruher SC geschlagen geben und ging zum vierten Mal in Serie leer aus. In unserer Darmstadt Braunschweig Prognose räumen wir den Hausherren aus Hessen Vorteile ein und gehen zudem von einem offensiv geführten Match aus.

Der Darmstadt Braunschweig Wett Tipp heute lautet: „Sieg Darmstadt & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 2,05 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Braunschweig auf „Sieg Darmstadt & Über 1,5 Tore“:

Die Eintracht aus Braunschweig hat beide Liga-Auswärtsspiele verloren.

Darmstadt hat 3 der letzten 4 Heimspiele gegen die Löwen siegreich gestaltet.

11 der letzten 12 direkten Aufeinandertreffen am Böllenfalltor endeten mit 2 oder mehr Toren.

Darmstadt vs Braunschweig Quoten Analyse:

Seit April 1989 haben die Lilien auf heimischem Boden nicht mehr gegen die Löwen aus Braunschweig verloren. Zuletzt wurden vier Siege und drei Remis errungen. Auch diesmal tendieren die Wettanbieter zu einem Heimsieg und zeigen für diesen durchschnittliche Darmstadt Braunschweig Quoten von 1,75 auf.

Wie fast bei jedem Match in der 2. Bundesliga gehen die Sportwetten Anbieter von drei oder mehr Toren aus und zeigen für diesen Spielausgang durchschnittliche Darmstadt Braunschweig Wettquoten von 1,65 auf. Darüber hinaus wird beiden Konkurrenten durchaus ein Treffer zugetraut.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Braunschweig Prognose: Belebt der Trainerwechsel die Lilien?

Mit nur einem Punkt an den bisherigen vier Liga-Spieltagen stecken die Darmstädter in einer handfesten Krise. In jedem Fall eine sehr bittere Pille, da die Lilien erst im Vorjahr aus dem deutschen Oberhaus abgestiegen sind. In dieser Saison sollte grundlegend um den Wiederaufstieg gespielt werden. Aufgrund der schwachen Leistungen haben die Verantwortlichen das Vertrauen in Torsten Lieberknecht verloren und den einstigen Coach durch Florian Kohfeldt ersetzt.

Der neue Mann an der Seitenlinie wird in der Darmstadt Braunschweig Prognose in erster Linie die Defensive festigen. Diese ließ nämlich an den ersten vier Spieltagen zehn Gegentore zu und stand auf sehr wackeligen Beinen. Keines der bisherigen Liga-Duelle endete mit einem „Clean Sheet“. Zudem brachten alle vier Spieltage zwei oder mehr Tore mit sich. Die Offensive konnte die Anfälligkeit des Abwehrverbundes keineswegs kompensieren und erzielte nur zwei Treffer. Immerhin verbuchte Neuzugang Isac Lidberg, der für eine Million Euro vom FC Utrecht kam, einen Torerfolg.

Das bisher einzige Remis in dieser Saison resultierte auf heimischem Boden beim 1:1 gegen Nürnberg. Darüber hinaus musste zu Hause eine weitere Niederlage gegen Düsseldorf (0:2) hingenommen werden.

Darmstadt - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:4 SV Elversberg (A), 1:1 1. FC Nürnberg (H), 3:1 Teutonia Ottensen(A), 1:3 SC Paderborn (A), 0:2 Fortuna Düsseldorf (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:2 Karlsruher SC (H), 0:5 1. FC Köln (A), 1:4 Eintracht Frankfurt (H), 1:3 Magdeburg (H), 1:5 FC Schalke 04 (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Braunschweig: 2:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (A), 4:0 (H), 1:1 (H).

Die Löwen aus Braunschweig haben jeglichen Biss im deutschen Unterhaus verloren. Mittlerweile wird die dritte Saison in der 2. Bundesliga bestritten und die Leistungen waren bisher als äußerst schwach einzustufen. In den letzten beiden Spielzeiten reichte es jeweils für Rang 15. In dieser Saison sind die Niedersachsen vorerst am Tabellenende angekommen und haben noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Satte vier Niederlagen mussten hingenommen werden.

Defensiv tun sich Abgründe auf. Braunschweig stellt nämlich die schwächste Abwehr im deutschen Unterhaus und muss sich 15 Gegentore ankreiden lassen. Die Offensive blickt hingegen lediglich auf drei erzielte Treffer.

Nach wie vor sitzt Daniel Scherning auf der Trainerbank. 27 Spiele absolvierten die Löwen unter seiner Federführung. Die Bilanz von zehn Siegen, drei Remis und 14 Niederlagen ist als durchwachsen zu bewerten. Vor allem defensiv konnte die Eintracht unter ihm mit 48 Gegentoren nicht überzeugen. Beide Ansetzungen in der Fremde führten zu fünf oder mehr Toren. Darüber hinaus musste Braunschweig sich zehn der 15 Gegentore auswärts ankreiden lassen.

Darmstadt vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Riedel, A. Müller, Vukotic - Klefisch, Will, Bader, Nürnberger, Corredor - Lidberg, Lakenmacher

Ersatzbank Darmstadt: Niemczycki, Maglica, Bueno, Lopez, El Idrissi, Kempe, Papela, Marseiler, Hornby

Startelf Braunschweig: Grill - Ivanov, Bicakcic, Jaeckel - Rittmüller, S. Köhler, Krauße, Di Michele Sanchez, Kaufmann - Polter, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Johansson, Ehlers, Bell Bell, Nikolaou, Tauer, Gomez, Ould-Chikh, Conteh, Szabo

Bei den Lilien fällt weiterhin der Langzeitverletzte Fabian Holland aus. Der linke Verteidiger laboriert weiterhin an seinem Kreuzbandriss. Ansonsten kann der neue Trainer Florian Kohfeldt aber aus dem Vollen schöpfen. Ob er am 3-4-1-2 weiterhin festhält, wird sich herausstellen. Während seiner Zeit beim KAS Eupen ließ er zuletzt gerne im 4-4-2 mit Doppel-Sechs auflaufen.

Die Löwen werden im Darmstadt Braunschweig Tipp erneut durch Kapitän Ermin Bicakcic aufs Feld geführt. Der Kapitän sollte zuletzt im 3-4-1-2 für defensive Stabilität sorgen. Coach Daniel Scherning stehen ebenfalls bis auf den Langzeitverletzten Sidi Sane sowie seinen beiden Ersatztorhütern (Tino Casali und Marko Johansson) alle Stammspieler zur Verfügung.

Unser Darmstadt - Braunschweig Tipp: Sieg Darmstadt & Über 1,5 Tore

Beide Mannschaften stehen gehörig unter Druck und werden in unserer Darmstadt Braunschweig Prognose den Weg nach vorne suchen. Drei der letzten vier Heimspiele gegen Braunschweig haben die Lilien für sich entschieden. Ein weiteres Kräftemessen führte zu einem Remis.

Wir rechnen mit einem engen Spiel, schreiben aber den Darmstädtern aufgrund des Heimrechts leichte Vorteile zu. Darüber hinaus dürfte der Trainerwechsel zusätzlich für frischen Wind sorgen.