Darmstadt - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 04.08.2024

Unser Darmstadt - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.08.2024 lautet: Bundesliga-Absteiger Darmstadt vollzog im Sommer einen großen Umbruch und will sich im ersten Zweitliga-Jahr im oberen Tabellendrittel etablieren. Tore sind im Wett Tipp heute das größte Problem der Lilien.

Den Torinstinkt von Christos Tzolis wird man in Düsseldorf schmerzlich vermissen. Der beste Torjäger verließ die Fortunen im Sommer und wird eine große Lücke hinterlassen. Teilweise machte sich das Fehlen des Offensivspielers schon in der Vorbereitung bemerkbar. Darmstadt feierte, ebenso wie Düsseldorf (2:1 vs. Ipswich) einen gelungenen Abschluss der Vorbereitung (2:0 vs. Coventry City), gilt nach dem Bundesliga-Abstieg aber nicht sofort als Aufstiegsanwärter.