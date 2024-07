Deutschland - Australien Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 15:00 Uhr Deutschland - Australien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Olympia Damen Fußball Wette | Wie starten die deutschen Damen ins Olympische Fußballturnier?

Unser Deutschland - Australien Sportwetten Tipp zum Olympia Damen Fußball Spiel am 25.07.2024 lautet: Schon im Auftaktspiel bei Olympia wartet auf die DFB-Frauen mit Australien eine schwere Aufgabe. Im Wett Tipp heute sollte die Elf von Coach Horst Hrubesch aber mindestens einen Punkt holen.

Da die deutsche U21-Nationalmannschaft der Herren bei der EM 2023 schon in der Vorrunde ausgeschieden war, müssen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris im Fußball die Frauen die deutschen Flaggen hochhalten. Die DFB-Auswahl träumt natürlich von einem Coup wie 2016, als man in Rio die Goldmedaille holte. Doch auf die Truppe von Bundestrainer Horst Hrubesch warten schon in der Gruppenphase Rekordweltmeister USA und der Vierte der letzten WM Australien. Gegen eben diese „Matildas“ starten die deutschen Frauen am Donnerstagabend im Orange Velodrome von Marseille ins Turnier. Die Wettquoten schlagen sich auf die Seite der Deutschen.

Wir gehen bei unserem Deutschland Australien Tipp aber etwas vorsichtiger vor und spielen mit einer Quote von 1.70 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Australien auf „DC 1/x & Unter 3,5 Tore“:

Deutschland ist in Pflichtspielen gegen Australien noch ohne Niederlage

Die DFB-Frauen haben in der FIFA-Weltrangliste gegenüber den Matildas die Nase vorne

Bundestrainer Horst Hrubesch hat schon die DFB-Junioren 2016 bei Olympia ins Finale geführt

Deutschland vs Australien Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste stehen die DFB-Frauen immer noch auf einem guten 4. Platz. Die Matildas finden sich dagegen auf Rang 12 wieder. Die Wettanbieter ohne Steuer haben zudem den direkten Vergleich zwischen beiden Teams im Blick.

So ergibt sich bei der Deutschland Australien Prognose die klare Favoritenstellung der deutschen Damen. Für einen Sieg der Auswahl von Bundestrainer Horst Hrubesch klettern die Quoten lediglich auf einen Höchstwert von 1.65.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Frauen von Down Under mit Quoten zwischen 4.50 und 4.80 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Australien Prognose: Welches Gesicht zeigen die DFB-Damen bei Olympia?

Das Aus bei der WM 2023 nach der Gruppenphase war ein großer Schock für den deutschen Frauenfußball. Im November 2023 übernahm Horst Hrubesch zum zweiten Mal nach 2018 die DFB-Frauen und kehrte die Scherben auf. Nach dem Olympischen Turnier wird dann Christian Wück neuer Bundestrainer. Doch Hrubesch weiß, wie man eine Mannschaft bei Olympia zu einer Medaille führt. 2016 betreute der Ex-Profi die deutsche Herrenauswahl, die sich erst im Finale Gastgeber Brasilien geschlagen geben musste. Bei fünf der bisherigen sieben Olympischen Frauen-Fußballturniere war Deutschland am Start.

Dabei holte die DFB-Auswahl dreimal Bronze (2000, 2004, 2008) und einmal Gold (2016). Unter Hrubesch hat sich Deutschland schon für die Frauen-EM 2025 qualifiziert. Im vorletzten Quali-Spiel in Island hatten es die deutschen Damen an Zweikampfhärte, Präzision und Passgenauigkeit mangeln lassen und kassierten eine bittere 0:3-Pleite. Wenige Tage später folgte dann mit dem 4:0-Heimsieg gegen Österreich etwas Wiedergutmachung. Dabei hatte sich Lena Oberdorf aber eine schwere Verletzung zugezogen und fällt somit für das Olympia-Turnier aus.

Die australische Frauen-Nationalmannschaft qualifizierte sich 1995 erstmals für eine WM. Doch erst bei der Weltmeisterschaft 2007 konnten die Matildas zum ersten Mal die Gruppenphase überstehen. Seitdem haben die Damen aus Down Under keine WM mehr verpasst und immer die K.o.-Runde erreicht. Und auch bei Olympia zeigte die Tendenz in den letzten Jahren nach oben. In Tokio 2021 erreichte man mit Platz 4 das beste Ergebnis der Geschichte und verpasste eine Medaille nur knapp. In diesem Jahr wollen die Damen von Coach Tony Gustavsson nun das erste Edelmetall.

Die WM im vergangenen Jahr, die in Australien und Neuseeland ausgetragen wurde, war eine gute Generalprobe und entfachte in der Heimat eine große Euphorie. 14 Heim-Länderspiele in Folge waren zuletzt ausverkauft, darunter befanden sich auch im Mai 80.000 Zuschauer in Sydney bei einem Testspiel gegen China. In der Quali für Olympia gewannen die Matildas alle fünf Spiele und erzielten dabei 26 Tore. Das letzte Testspiel vor dem Beginn des Turniers ging allerdings mit 1:2 gegen Kanada verloren. Coach Gustavsson muss in Paris ohne Superstar Samantha Kerr (Chelsea) auskommen.

Deutschland - Australien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 4:0 Österreich (H), 0:3 Island (A), 3:1 Polen (A), 4:1 Polen (H), 3:1 Island (H)

Letzte 5 Spiele Australien: 1:2 Kanada (H), 2:0 China (H), 1:1 China (H), 2:0 Mexiko (A), 10:0 Usbekistan (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Australien: 5:2 (H), 2:2 (H), 2:1 (H), 3:0 (A), 0:1 (H)

Beide Nationalmannschaften standen sich schon fünfmal gegenüber. Die einzigen beiden Pflichtspiele wurden bei Olympia ausgetragen. 2000 in Sydney gewann Deutschland in der Gruppenphase mit 3:0 gegen den Gastgeber.

2016 in Rio endete die Partie zwischen den Matildas und den DFB-Frauen in der Gruppe F dann mit einem 2:2. Hier hatte Deutschland schon mit 0:2 zurück gelegen. Vervollständigt wird die Bilanz mit drei Testspielen.

Das erste Duell im Januar 2005 in China gewannen die Damen von Down Under mit 1:0. Danach feierte die deutsche Auswahl im Oktober 2010 (2:1) und im April 2021 (5:2) auf deutschem Boden zwei Siege gegen die Australierinnen.

In den fünf Vergleichen fielen insgesamt 18 Treffer. Auch dieses Mal rechnen die Bookies wieder mit einigen Toren. Doch gerade zu Beginn eines Turniers agieren viele Teams verhalten.

So wäre der Tipp „Unter 2,5 Tore“, für den es bei Crazybuzzer eine Quote von 2.00, dieses Mal vielleicht auch eine gute Option. Am besten spielt ihr den Tipp in Verbindung mit dem Crazybuzzer Bonus.

Unser Deutschland - Australien Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Wie stark ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gut 12 Monate nach dem frühen Aus bei der WM 2023? Bundestrainer Horst Hrubesch hat die Stimmung in der Truppe wieder deutlich verbessert und das Schiff auf Kurs gebracht.

Doch die jüngste Pleite in Island hat gezeigt, wie wackelig das ganze Konstrukt noch ist. Zudem wird Lena Oberdorf schmerzlich vermisst. Wir rechnen damit, dass das Auftaktspiel deutlich enger wird, als die Quoten das implizieren.

Da die Matildas aber auch auf eine extrem wichtige Spielerin verzichten müssen und Trainer Hrubesch sich bei Olympia gut auskennt, trauen wir den DFB-Frauen mindestens ein Remis zu.