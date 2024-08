Deutschland - Griechenland Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2024

von SPORT1 Betting 05.08.2024 • 15:00 Uhr Deutschland - Griechenland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Basketball Olympia 2024 Wette | Folgt die nächste Machtdemonstration der DBB-Auswahl?

Unser Deutschland - Griechenland Sportwetten Tipp zum Basketball Olympia 2024 Spiel am 06.08.2024 lautet: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat bisher eindrucksvoll bewiesen, warum sie bei Olympia zu den Topfavoriten gehört. Das spiegelt sich auch im Wett Tipp heute zum Viertelfinale wider.

Bei den Olympischen Spielen 2024 hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestätigt, dass der WM-Titel im Vorjahr alles andere als Glück oder Zufall war. Mit einer starken Vorrunde hat sich der amtierende Weltmeister nicht nur endgültig in der absoluten Weltspitze etabliert, sondern im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal weiterentwickelt. Der DBB-Auswahl fehlen jetzt noch zwei Siege bis zu einer Medaille. Auf diesem Weg bekommt es die Truppe von Coach Gordon Herbert am Dienstag im Viertelfinale mit Griechenland zu tun. Wenig überraschend setzen die Bookies klar auf Deutschland.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.57 bei Bwin die Wette „Sieg Deutschland mit HC-4,5″.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Griechenland auf „Sieg Deutschland mit HC-4,5″:

Deutschland hat die Gruppenphase bei Olympia mit der zweitbesten Bilanz hinter den USA abgeschlossen

Die DBB-Auswahl hat die letzten zwei Duelle gegen die Griechen gewonnen

Griechenland landete bei der WM 2023 nur auf Rang 15

Deutschland vs Griechenland Quoten Analyse:

Die DBB-Auswahl ist der amtierende Weltmeister und hat bei Olympia bisher ein überzeugendes Turnier gespielt. Die Griechen hatten die vergangene WM nur auf Rang 15 abgeschlossen und sich auch lediglich mit viel Glück beim laufenden Turnier für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

So setzen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Deutschland Griechenland Prognose wenig überraschend auf die Männer von Coach Gordon Herbert. Für einen deutschen Sieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1.33. Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen der Griechen Quoten im Schnitt von 3.59.

Deutschland vs Griechenland Prognose: Schröder und Co. zeigen kaum Schwächen

Schon gegen Japan (97:77) und gegen Brasilien (86:73) war die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gut ins Olympische Turnier gestartet. So hatte die DBB-Auswahl schon vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Frankreich das Ticket fürs Viertelfinale gelöst, spielte gegen den Gastgeber aber noch um den Gruppensieg. Und im Pierre-Mauroy-Stadion von Lille folgte vor 27.000 Fans beim 85:71 eine eindrucksvolle Machtdemonstration. Dennis Schröder und Franz Wagner kamen auf jeweils 26 Punkte. Die Mannschaft ist extrem eingespielt, die Rollen sind klar verteilt.

Die Tatsache, dass Andreas Obst und Maodo Lo bisher noch nicht so glänzen können, kann locker kompensiert werden. Kapitän Schröder, der noch abgezockter und zielstrebiger agiert, führt mit 9 Assists per Game die Statistik bei Olympia an. Franz Wagner liegt mit 21,7 Points per Game auf Rang 3. Sechs der letzten sieben Spiele wurden gewonnen. Nur bei der Olympia-Generalprobe in London gab es gegen die USA eine knappe Niederlage. Der amtierende Weltmeister kann frühestens im Finale auf den Topfavoriten aus den Vereinigten Staaten treffen.

Der griechische Basketball erlebte 2005 mit dem Europameister-Titel und 2006 mit WM-Silber eine Hochphase. Seitdem waren ein 5. Platz bei Olympia (2008), ein 9. WM-Platz (2014) und Bronze bei der EM 2009 aber die besten Ergebnisse. Bei der aktuellen Generation ruhen die Hoffnungen natürlich auf NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo. Der „Greek Freak“ ist mit 27 Punkten pro Spiel auch der beste Scorer bei Olympia 2024. Trotzdem hatte die Auswahl von Coach Vassilis Spanoulis beim laufenden Turnier einige Probleme.

Die ersten beiden Gruppenspiele gegen Kanada (79:86) und gegen Spanien (77:84) gingen verloren. Erst mit einem 77:71 gegen Australien schafften die Griechen noch den Einzug ins Viertelfinale. Hier ging es sowohl in der Gruppe A als auch im Vergleich der besten Gruppendritten extrem eng zu. Antetokounmpo kam bei seinen drei Olympia-Einsätzen jeweils auf 34, 27 und 20 Punkte. Zudem fing er insgesamt 23 Rebounds. Dahinter geht es aber bei den Statistiken steil bergab. Bei Olympia hat Griechenland bisher noch nie ein Halbfinale erreicht.

Deutschland - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 85:71 Frankreich (A), 86:73 Brasilien (A), 97:77 Japan (H), 88:92 USA (A), 104:83 Japan (H)

Letzte 5 Spiele Griechenland: 77:71 Australien (A), 77:84 Spanien (A), 79:86 Kanada (H), 72:94 Serbien (A), 67:65 Puerto Rico (H)

Letzte 5 Spiele Deutschland vs Griechenland: 84:71 (A), 107:96 (H), 63:69 (H), 84:92 (A), 62:78 (H)

Nach 54 Duellen führen die Griechen den Vergleich immer noch klar mit 35:19 an. Zwischen 2001 und 2022 blieb Deutschland über 20 Jahre ohne Sieg gegen die HBF-Auswahl. In dieser Zeit verlor die deutsche Mannschaft auch mit 64:87 in der Gruppenphase von Olympia 2008.

Doch im September 2022 drehte sich das Blatt. Die DBB-Auswahl gewann bei der EM mit 107:96 gegen Griechenland und zog damit zum ersten Mal seit 2005 wieder ins Halbfinale eines großen Turniers ein. Ein Jahr später siegten die deutschen Männer in einem Testspiel mit 84:71.

In den ersten drei Partien von Olympia 2024 kam die Mannschaft von Trainer Spanoulis im Schnitt nur auf 77 Punkte. Bleibt Griechenland gegen Deutschland auch unter diesem Schnitt, gibt es für den Tipp „Griechenland unter 77,5 Punkte“ bei Happybet eine Quote von 1.65. Noch besser spielt ihr diesen Tipp in Verbindung mit dem Happybet Bonus.

Unser Deutschland - Griechenland Tipp: Sieg Deutschland mit HC-4,5

Schaut man auf die Ergebnisse bei der WM 2023 und den Verlauf des Olympischen Turniers 2024, ist die Ausgangslage klar. Alles andere als ein recht klarer Sieg der DBB-Auswahl wäre eine große Überraschung.

Sicher muss Deutschland Antetokounmpo ausbremsen. Doch hinter dem Superstar haben die Griechen nicht mal ansatzweise so viele Alternativen wie der amtierende Weltmeister. Zudem wird der Bundestrainer dafür sorgen, dass man den Gegner nicht unterschätzt.

Auch liegen die Deutschen beim laufenden Turnier bei allen Statistiken, wie den Punkten pro Spiel (89,3:77,7), den Freiwürfen (88,6%:68,8%), den Dreiern (Griechenland Letzter mit 30,3 Prozent) oder den Turnovers (Deutschland Erster mit nur 10,0 pro Spiel) klar vorne.