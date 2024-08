Dinamo Zagreb - Qarabag Tipp, Prognose, Quoten 20.08.2024

SPORT1 Betting 19.08.2024 • 11:00 Uhr Dinamo Zagreb - Qarabag Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Playoffs Wette | Wer verschafft sich einen Vorteil?

Unser Dinamo Zagreb - Qarabag Sportwetten Tipp zum Champions League Playoffs Spiel am 20.08.2024 lautet: Sowohl die Kroaten als auch das Team aus Aserbaidschan sind heiß auf die Gruppenphase der Königsklasse. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ein spannendes Duell.

Der amtierende kroatische Meister Dinamo Zagreb ist stark in die neue Saison gestartet und blickt auf neun erbeutete Punkte aus drei Spielen. Eben jene starke Form soll nun auch in der Dinamo Zagreb Qarabag Prognose in der CL-Quali bestätigt werden. Auch Qarabag war bisher zweimal siegreich in der noch jungen Spielzeit und überzeugte auf nationaler Ebene. Ähnlich verhielt es sich in der Qualifikation zur Champions League.

Aufgrund der größeren spielerischen Qualität in den eigenen Reihen sowie des Heimrechts räumen wir den Kroaten Vorteile ein und spielen unseren Dinamo Zagreb Qarabag Wett Tipp heute auf „Sieg Dinamo Zagreb“ zu einer Quote von 1,80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Dinamo Zagreb vs Qarabag auf „Sieg Dinamo Zagreb“:

Zagreb verlor seit Oktober 2023 wettbewerbsübergreifend nur ein Heimspiel.

Mit 72,75 Millionen Euro zeichnen sich die Kroaten durch mehr als den 4-fachen Kader-Marktwert der Gäste aus.

Dinamo gewann bisher beide internationalen Heimspiele gegen Vereine aus Aserbaidschan.

Dinamo Zagreb vs Qarabag Quoten Analyse:

Im Hinspiel der Champions-League-Playoffs sehen die Wettanbieter die Gastgeber aus Kroatien in der leichten Favoritenrolle und setzen die Dinamo Zagreb Qarabag Quoten entsprechend an.

Der Rekordmeister aus Aserbaidschan absolvierte drei seiner vier CL-Qualifikationsspiele mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal tendieren die Bookies am Markt „Über/unter 2,5 Tore“ zu drei oder mehr Treffern und lassen auf eine offensive Paarung hoffen.

Viele Buchmacher, darunter auch einige Sportwetten Anbieter mit Apple Pay, räumen beiden Konkurrenten anhand der Dinamo Zagreb Qarabag Wettquoten Chancen auf mindestens einen Treffer ein.

Dinamo Zagreb vs. Qarabag Prognose: Hält Dinamo zu Hause die Null?

Die Blauen aus Kroatien dominieren die nationale Liga nach Belieben und holten zuletzt siebenmal die Meisterschaft in Serie. In der vergangenen Spielzeit konnten acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Rijeka herausgespielt werden.

Als amtierender Meister startete Dinamo Zagreb direkt in den Playoffs zur CL-Qualifikation und will bereits im Hinspiel ein Zeichen setzen.

Zuletzt schaffte Zagreb 2022/23 den Sprung in die Gruppenphase und schied in dieser gegen RB Salzburg, AC Milan und den FC Chelsea als Gruppenletzter aus. Bisweilen hat Dinamo noch nie die K.o.-Runde in der Königsklasse erreicht.

Auf nationaler Ebene legte die Elf von Trainer Sergej Jakirovic vor allem zu Hause starke Auftritte hin und verbuchte in drei Spielen drei Siege. Beide Heimspiele wurden zu Null gewonnen. Dabei brachte die Offensive satte acht Tore zustande und ist als extrem gefährlich zu bewerten. Sandro Kulenovic ist mit drei Toren in drei Liga-Duellen der bisher beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Dinamo Zagreb - Qarabag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 3:0 Sibenik (H), 2:1 NK Osijek (A), 5:0 NK Istra 1961 (H), 3:3 Rudes (H), 3:1 HNK Rijeka (A).

Letzte 5 Spiele Qarabag: 7:2 n. V. Ludogorets (A), 3:0 Kapaz (H), 1:2 Ludogorets (H), 4:1 Araz (A), 5:0 Lincoln Red Imps FC (H).

Letzte Spiele Dinamo Zagreb vs. Qarabag: -

Erst einmal konnte sich Qarabag in der Vergangenheit für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren, hatte 2017/18 aber gegen Atlético Madrid, AS Rom und den FC Chelsea nur wenig zu lachen und schied sieglos (2U, 4N) aus.

Als Meister startete die Elf von Trainer Qurban Qurbanov direkt in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League und setzte sich gegen Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar souverän mit 2:0 und 5:0 durch. Deutlich spannender wurde es in Runde 3. Diese brachte mit Ludogorets eine wesentlich härtere Aufgabe mit sich. Nachdem das Hinspiel 1:2 verloren ging, reichte im Re-Match ein 3:2, um sich in die Verlängerung zu retten. Diese führte letztlich zu einem 7:2-Kantersieg und dem Erreichen der Playoffs.

In der heimischen Liga gab sich der Rekordmeister an den ersten beiden Spieltagen keine Blöße und vermeldete zwei deutliche Erfolgserlebnisse. In beiden Begegnungen erzielte Qarabag mehr als 2,5 Tore. Wer in seiner Dinamo Zagreb Qarabag Prognose den Gästen auch diesmal drei oder mehr Treffer zutraut, darf sich auf einen satten Gewinn freuen, könnte seinen Einsatz aber mit dem Merkur Bets Wettbonus absichern. Der Bookie gewährt nämlich einen 100 Prozent Cash Back bis zu 100 Euro auf die erste Wette, was sich für den Dinamo Zagreb Qarabag Tipp auszahlen würde.

Unser Dinamo Zagreb - Qarabag Tipp: Sieg Dinamo Zagreb

Allein zwischen den Kader-Marktwerten beider Teams ist ein deutlicher Unterschied auszumachen. Die Schützlinge aus der kroatischen Hauptstadt verfügen über das bessere Spielermaterial und agieren zudem auf heimischem Boden. Beide Duelle gegen aserbaidschanische Klubs wurden darüber hinaus im eigenen Stadion gewonnen. Trotz der Überlegenheit der Hausherren rechnen wir entgegen den Prognosen der Buchmacher mit einem weitestgehend defensiv geführten Match.