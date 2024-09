Dolphins - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2024

SPORT1 Betting 11.09.2024 • 16:00 Uhr Dolphins - Bills Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Bekommt Josh Allen genügend Unterstützung?

Unser Dolphins - Bills Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 13.09.2024 lautet: Am ersten Spieltag mühten sich beide Teams zu ihrem ersten Saisonsieg. Im Wett Tipp heute erwarten wir dennoch zwei gut aufgelegte Offensiven.

Eine Over-/Under-Wette wird zum zentralen Thema unserer Dolphins Bills Prognose. Beide Teams waren am ersten Spieltag äußerst resilient und drehten einen Rückstand mit zwei Touchdowns noch in einen Sieg um. Miami gewann dadurch auch im vierten Jahr in Serie das erste Spiel der Saison.

Auf einen Gewinner wollen wir uns im Dolphins Bills Wett Tipp heute nicht festlegen. Attraktiver erscheint uns eine Quote von 1,81 bei Merkur Bets für „Über 48,5 Punkte“ im Spiel.

Darum tippen wir bei Dolphins vs Bills auf „Über 48,5 Punkte“:

Josh Allen warf am 1. Spieltag 2 Touchdown-Pässe und lief selbst zusätzlich für 2 weitere Touchdowns in die Endzone.

Die Dolphins (20:17) und die Bills (34:28) drehten am 1. Spieltag einen Rückstand mit 2 Touchdowns.

Tua Tagovailoa warf für 338 Yards (1.).

Dolphins vs Bills Quoten Analyse:

Die Buchmacher erwarten ein relativ ausgeglichenes Spiel im Hard Rock Stadium. Die Dolphins Bills Quoten liegen nicht allzu weit voneinander entfernt. Miami übernimmt im zweiten Heimspiel in Serie mit Siegquoten bis 1,80 die leichte Favoritenrolle.

Über die Marke von 2,00 steigen die Dolphins Bills Wettquoten für einen Erfolg der Gäste. Buffalo verlor zuletzt vier aufeinanderfolgende Duelle gegen Miami, hofft aber auf eine weitere MVP-Performance von Josh Allen, um diesen Negativlauf zu beenden. Einen Sportwetten Bonus solltet ihr lieber unabhängig von einer klassischen Sieg-Wette verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dolphins vs Bills Prognose: Josh Allen muss die Bills tragen

Am ersten Spieltag sind die Dolphins (20:17 vs. Jaguars) und die Bills (34:28 vs. Cardinals) jeweils mit dem Schrecken davongekommen. Buffalo hatte besonders in der ersten Halbzeit große Schwierigkeiten und brachte die Receiver über das gesamte Spiel nicht richtig in Fahrt.

Kein Passempfänger sammelte in der Begegnung gegen die Cardinals mehr als vier Catches und dennoch warf Josh Allen für 232 Yards und legte am Ende das drittbeste Passer-Rating der NFL auf den Tisch (137,7).

In kritischen Situationen übernahm der 28-Jährige die Verantwortung und lief im Notfall selbst mit dem Ball durch mehrere Verteidiger hindurch. Offensive Coordinator Joe Brady konnte sich auf seinen Schützling, der mit je zwei Touchdown-Pässen und zwei Rushing-Touchdowns das Publikum zu gut wahrnehmbaren MVP-Rufen verleitete, verlassen.

Problematisch waren nicht nur die Strafen der Bills (9, für 65 Yards), sondern ebenso die wackelige Defensive, die den Cardinals 5,0 Yards pro Laufversuch ermöglichte. Werden diese Lücken nicht unverzüglich geschlossen, drohen gegen Miami sogar noch höhere Werte.

Dolphins - Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dolphins: 20:17 Jaguars (H), 14:24 Packers (A), 13:6 Commanders (H), 20:13 Falcons (H), 7:26 Chiefs (A).

Letzte 5 Spiele Bills: 34:28 Cardinals (H), 26:31 Panthers (H), 9:3 Steelers (A), 6:33 Bears (H), 24:27 Chiefs (H).

Letzte 5 Spiele Dolphins vs. Bills: 21:14 (A), 48:20 (H), 34:31 (H), 32:29 (H), 19:21 (A).

Miami startete ziemlich eingerostet in den ersten Spieltag und brachte bis zur Halbzeit nur sieben Zähler auf das Scoreboard. Vereinzelte Highlight-Spielzüge deuteten danach jedoch die Explosivität dieser Mannschaft an.

Kein Quarterback warf am ersten Spieltag mehr Yards als Tua Tagovailoa (338), der besonders von einem 80-Yards-Catch eines gewissen Tyreke Hill profitierte.

Die letzten vier Duelle dieser beiden Mannschaften waren in der Dolphins Bill Prognose stets siegreiche Spiele für die Hausherren. Miami erzielte in drei der vier vorangegangenen Aufeinandertreffen „Über 31,5 Punkte“ und sollte auch in diesem Duell von der anfälligen Verteidigung der Bills profitieren.

Die Geschwindigkeit eines Tyreke Hills, gepaart mit den entworfenen Play-Designs von Mike McDaniel sollte ausreichen, um dem Receiver mindestens einen Touchdown zu ermöglichen. In der Bet365 App erhaltet ihr für „Tyreke Hill erzielt einen Touchdown“ eine Quote von 1,77.

Unser Dolphins - Bills Tipp: Über 48,5 Punkte

Drei der letzten vier Vergleiche zwischen Miami und Buffalo überschritten relativ einfach die Marke von 48,5 Punkten. Beide Offensiven steigerten sich in der zweiten Halbzeit ihrer ersten Begegnung deutlich und sollten in Week 2 wesentlich früher den eigenen Rhythmus finden.