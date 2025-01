Dortmund - Shakhtar Donetsk Tipp, Prognose, Quoten 29.01.

SPORT1 Betting 28.01.2025 • 10:00 Uhr Dortmund - Shakhtar Donetsk Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Muss der BVB in die Playoffs?

Unser Dortmund - Shakhtar Donetsk Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.01.2025 lautet: Beide Mannschaften sind auf einen Sieg angewiesen. Unser Wett Tipp heute läuft auf eine Zitterpartie hinaus.

Der BVB taumelt den Champions-League-Playoffs entgegen. Nur ein Heimsieg inklusive Schützenhilfe der direkten Konkurrenten könnte den Gastgebern noch den Direktflug ins Achtelfinale der Königsklasse ermöglichen. In unserer Dortmund Shakhtar Donetsk Prognose sehen wir keinen klaren Favoriten.

Die Gäste haben nur noch eine geringe Möglichkeit auf die Playoffs, brauchen dafür aber unbedingt einen Sieg im Signal Iduna Park. Zumindest eine deutliche Niederlage verhindert das Team aus der Ukraine im Dortmund Shakhtar Donetsk Wett Tipp heute. Diesen geben wir bei Interwetten zu einer Quote von 1,80 auf “Sieg Shakhtar Donetsk (HC +2)” ab.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Shakhtar Donetsk auf “Sieg Shakhtar Donetsk (HC +2)”:

Dortmund ist seit 5 Pflichtspielen sieglos (1U, 4N).

Donetsk verlor in der Königsklasse kein Auswärtsspiel mit 2 Toren Unterschied oder mehr.

Donetsk kassierte in 4 von 7 CL-Spielen “Unter 1,5 Gegentore”.

Dortmund vs Shakhtar Donetsk Quoten Analyse:

Weder die schwache Form noch der Trainerwechsel können die Buchmacher von der klaren Favoritenrolle des BVB in ihren Dortmund Shakhtar Donetsk Quoten entfernen. Im Signal Iduna Park starten die Schwarz-Gelben mit Siegquoten bis 1,38 in den letzten Spieltag der Liga-Phase.

Eine glatte Siegwette können wir in dieser Begegnung nicht wirklich nachvollziehen, höchstens mit einer Gratiswette . Diese wäre dann aber besser bei den Dortmund Shakhtar Donetsk Wettquoten für einen Auswärtssieg aufgehoben. Siegt das Gäste-Team, habt ihr die Chance auf den 7,75-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Shakhtar Donetsk Prognose: Ein Problem der Physis?

Mike Tullberg absolviert in dieser Woche sein Trainer-Debüt in der Königsklasse. Der eigentliche U19-Trainer des BVB übernimmt interimsweise die Rolle des kürzlich entlassenen Nuri Sahin. Eine schnelle Verbesserung der Ergebnis-Krise erwarten wir im Dortmund vs. Shakhtar Donetsk Tipp nicht.

Die Statistiken im deutschen Oberhaus zeigen einige Mängel bei der Fitness der BVB-Akteure. Dortmund lief 2172,4 km (15.), absolvierte 4631 Sprints (11.) und legte 13448 intensive Läufe hin (14.)

Auf der großen europäischen Bühne strahlen die Schwarz-Gelben zusätzliche Energie aus, die allerdings selten bis tief in die zweite Halbzeit reicht. Der BVB kassierte in dieser CL-Spielzeit zehn von elf Gegentreffern nach der Pause.

Eine alternative Wette könnte daher die Quote von 2,40 bei Interwetten für “Shakhtar Donetsk Über 0,5 Tore in der 2. Halbzeit” sein.

Dortmund - Shakhtar Donetsk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:2 Werder Bremen (H), 1:2 Bologna (A), 0:2 Frankfurt (A), 2:4 Kiel (A), 2:3 Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Shakhtar Donetsk: 2:0 Brest (H), 4:0 Ludogorets (A), 1:0 ZSKA Sofia (A), 2:2 Dinamo Zagreb (H), 0:1 Polissya Zhytomyr (A).

Letzte Spiele Dortmund vs. Shakhtar Donetsk: 3:0 (H), 2:2 (A).

Diese Variante hat aber einen ganz prägnanten Haken - das Team aus der Ukraine erzielte bisher alle sieben Treffer im ersten Durchgang. Ihre Gegentreffer verteilen sich hingegen ziemlich gleichmäßig auf.

Stattdessen konzentrieren wir uns in der Dortmund vs. Shakhtar Donetsk Prognose auf die Krise der Gastgeber und setzen aktiv gegen einen Kantersieg des Bundesligisten.

Der BVB verlor die letzten beiden Begegnungen in der Königsklasse (2:3 vs. Barcelona, 1:2 vs. Bologna) und kassierte alle fünf Gegentreffer im zweiten Spielabschnitt. Bis auf den 7:1-Erfolg im ersten CL-Heimspiel gegen Celtic Glasgow hätten die Schwarz-Gelben bislang jede Paarung im eigenen Stadion mit einem Handicap von -2 verloren.

Donetsk hingegen erkämpfte sich am vergangenen Spieltag einen etwas überraschenden 2:0-Erfolg gegen Brest und wahrte die Chance auf die Playoff-Teilnahme. In der Ferne kassierte Shakhtar in zwei von drei Paarungen “Unter 1,5 Gegentore”. Keinen ihrer drei Gastauftritte verloren Gäste-Trainer Marino Pusic und seine Spieler mit mehr als einem Tor Differenz. Diese Serie setzen die Ukrainer im Dortmund vs. Shakhtar Donetsk Tipp im Signal Iduna Park fort.

So seht ihr Dortmund - Shakhtar Donetsk im TV oder Stream:

29. Januar 2025, 21 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der BVB ist absolut kein Top-Team in dieser Champions-League-Liga-Phase. Mit 11,8 erwartbaren Gegentoren (24.) bringen die Gastgeber nur eine leicht bessere Defensive als Donetsk (13,8 xGA) auf den Rasen.

Zudem ist Gregor Kobel in dieser Spielzeit nicht auf dem Niveau der vergangenen Saison. Bisher parierte der Schlussmann des BVB in der Königsklasse nur 67,6 Prozent der gegnerischen Abschlüsse (19.).

Dortmund vs Shakhtar Donetsk: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Groß, Sabitzer, Brandt, Reyna, Guirassy, Gittens

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Anton, Couto, Wätjen, Adeyemi, Duranville, Campbell, Beier

Startelf Shakhtar Donetsk: Riznyk - Tobias, Bondar, Matvienko, Azarovi, Kryskiv, Pedrinho, Sudakov, Marlon Gomez, Kevin, Traore

Ersatzbank Shakhtar Donetsk: Fesyun, Tvardovskyi, Faryna, Konoplya, Stepanenko, Nazaryna, Bondarenko, Newerton, Glushchenko, Shved, Zubkov

Etwas besser fallen die Werte von Donetsk-Torhüter Dmytro Riznyk aus, der bei 72,9 Prozent gehaltenen Bällen landet (15.). Wir erwarten in unserer Dortmund vs. Shakhtar Donetsk Prognose insgesamt eher weniger Tore, wobei der Gäste-Keeper eine entscheidende Rolle einnimmt.

Darüber hinaus gibt es eine Statistik, die den Gästen zusätzliche Hoffnung bereitet. Donetsk gewann zwei der letzten drei Gastauftritte gegen ein deutsches Team. Ausgenommen ist die letzte Niederlage gegen Bayern (1:5).

Unser Dortmund - Shakhtar Donetsk Tipp: Sieg Shakhtar Donetsk (HC +2)

Wir schließen einen Heimsieg nicht aus, erwarten einen solchen aber maximal mit einem Tor Vorsprung. Ebenso wie beim BVB gibt es für das Team aus Donetsk noch einen Preis für einen Sieg zu gewinnen, sodass wir maximalen Einsatz von beiden Teams erwarten.