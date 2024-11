Dortmund - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

SPORT1 Betting 04.11.2024 • 11:00 Uhr Dortmund - Sturm Graz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bleiben die „Schwoazn“ weiter ohne CL-Punkt?

Unser Dortmund - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 05.11.2024 lautet: Der BVB wirft im Wett Tipp heute wieder seine Heimstärke in den Ring und geht zu Recht als haushoher Favorit ins Duell mit dem Verein aus der Steiermark.

Nach den ersten drei Spielen der Champions-League-Saison 2024/25 stehen sechs Vereine noch bei null Punkten. Einer davon ist der SK Sturm Graz. Der österreichische Doublesieger kassierte bisher Niederlagen gegen Stade Brest (1:2), den Club Brügge (0:1) und Sporting Lissabon (0:2). Schaut man auf die Quoten der Dortmund Sturm Graz Prognose stehen die „Schwoazn“ am Dienstag vor der nächsten schweren Aufgabe. Im Signal-Iduna-Park gibt es wohl nichts zu holen.

Deswegen spielen wir mit einer Quote von 2,10 bei Bet365 den Wett Tipp heute „Sieg BVB HC -2″.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Sturm Graz auf „Sieg BVB HC -2″:

Dortmund ist das beste Heimteam der Bundesliga

Der BVB ist in der Champions League seit 12 Heimspielen ungeschlagen

Sturm Graz ist im Europapokal zu Gast bei deutschen Mannschaften noch ohne Sieg

Dortmund vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Die Dortmund vs Sturm Graz Wettquoten sprechen eine ganz deutliche Sprache. In den diversen Sportwetten Apps bekommt ihr für einen Heimsieg der Schwarz-Gelben maximal eine Quote von 1,18. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit Dortmund gegen Sturm Graz Quoten zwischen 13,0 und 16,0 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Sturm Graz Prognose: Der BVB setzt auf die Heimstärke

Nach den drei Auswärtspleiten in Serie gegen Real Madrid (2:5), Augsburg (1:2) und Wolfsburg (0:1) stand BVB-Coach Nuri Sahin am Wochenende im Heimspiel gegen Leipzig unter großem Druck. Am Ende schafften die Schwarz-Gelben einen körperlich wie spielerisch verdienten 2:1-Erfolg und beendeten damit die Serie der Bullen von 19 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage. Obwohl die Hausherren weiterhin personell stark gebeutelt waren, ließen sie sich auch vom zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

So ist die Borussia mit fünf Siegen aus fünf Spielen das beste BL-Heimteam. In der Fremde hat aber bisher nur Bochum (0 Punkte) weniger Zähler gesammelt als die Dortmunder (1). Nun soll die gute Heimbilanz auch in der Königsklasse ausgebaut werden. Hier ist man seit 12 Heimpartien ungeschlagen (8S, 4U). Dabei blieb man 8-mal ohne Gegentor und musste insgesamt lediglich fünf Gegentreffer hinnehmen. Mit 12 Treffern, einer Schussverwandlungsquote von 29,3 Prozent und einem Plus von 5,94 bei den Expected Goals (6,06 xG - 12 Tore) steht der BVB in der laufenden CL-Saison jeweils auf Platz 1.

In der vergangenen Spielzeit beendete Sturm Graz den Lauf von RB Salzburg mit zehn Meisterschaften in Folge. Die Steirer holten sich am Ende sogar mit dem Triumph im ÖFB-Cup das zweite nationale Double ihrer Vereinsgeschichte. Und auch in dieser Saison liegen die Männer von Christian Ilzer auf Kurs. Nach 12 Spieltagen führen die „Schwoazn“ die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Rapid Wien an. Bisher steht der Titelverteidiger bei acht Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen. Mit 27 Toren stellt der SK Sturm auch klar die beste Offensive der Liga.

Im Spitzenspiel am Wochenende daheim gegen Rapid mussten sich die Grazer aber mit einem 1:1 begnügen. Die Gäste trafen in der 90. Minute per Strafstoß zum Endstand. In der Königsklasse ist der Verein aus der Steiermark zum vierten Mal zu Gast, zum ersten Mal seit 2001/02. Bisher konnte man dabei noch nie die K.o.-Phase erreichen. Auch dieses Mal sieht es nicht gut aus. Der SK konnte im Europapokal nur zwei seiner letzten 14 Gastspiele gewinnen (3U, 9N). Zudem steht man in dieser Spielzeit gerade mal bei einem Treffer, welcher auch noch ein Eigentor war.

Dortmund - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:1 RB Leipzig (H), 0:1 Wolfsburg (A), 1:2 Augsburg (A), 2:5 Real Madrid (A), 2:1 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:1 Rapid Wien (H), 2:1 Blau Weiß Linz (H), 2:1 LASK (A), 0:2 Sporting Lissabon (H), 5:2 Grazer AK (H)

Letzte Spiele Dortmund vs Sturm Graz:

Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Der BVB kommt in seiner Europapokal-Geschichte auf sechs Duelle mit Vereinen aus Österreich. Die Bilanz steht hier bei vier Siegen und nur einer Niederlage (1U).

Sturm Graz wartet dagegen auf deutschem Boden noch auf den ersten Sieg. Grundsätzlich gab es in acht Vergleichen auch lediglich einen Sieg (1U, 6N). Dieser kam in der Saison 1983/84 gegen Leipzig zustande.

In den drei bisherigen Champions-League-Partien dieser Saison traf Dortmund immer mindestens doppelt. Dieses Mal trauen wir den Hausherren sogar drei Treffer zu. Für den Dortmund - Sturm Graz Tipp „BVB über 2,5 Tore“ bekommen wir bei Merkur Bets eine Quote von 1,62.

So seht ihr Dortmund - Sturm Graz im TV oder Stream:

05. November 2024, 21 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung Stream: DAZN

Da Amazon Prime Video pro Spieltag nur ein Spiel der Champions League live zeigen darf und sich hier für das Duell zwischen Liverpool und Leverkusen entschieden hat, wird das Spiel des BVB gegen den österreichischen Double-Sieger exklusiv bei DAZN gezeigt.

Anpfiff im Signal Iduna Park von Dortmund ist am Dienstag um 21 Uhr.

Dortmund vs Sturm Graz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Groß, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Can - Beier, Brandt, Nmecha, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer (Tor), Lührs, Mané, Jessen, Elongo-Yombo, Paulina, Sabitzer, Azhil, Malen, Campbell

Startelf Sturm Graz: Scherpen - Gazibegovic, Geyrhofer, Aiwu, Lavalee - Chukwuani - Yalcouyé, Zvonarek, Kiteishvili - Biereth, Jatta

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov (Tor), Karic, Böving, Yardimci, Johnston, Hierländer, Horvat

Vor der Dortmund Sturm Graz Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf die möglichen Aufstellungen. Personell sieht die Lage beim BVB weiter düster aus. Die Einsätze von Sabitzer, Bensebaini, Nmecha und Gittens stehen auf der Kippe. Einzig bei Anton und Kobel besteht eine kleine Restchance. Ryerson dürfte in jedem Fall weiter ausfallen.

Unser Dortmund - Sturm Graz Tipp: Sieg BVB HC -2

Die Krise beim BVB ist noch nicht beendet. Auch müssen die Borussen weiterhin mit einem großen Verletzungspech klarkommen. Im eigenen Stadion zeigt Dortmund aber ein ganz anderes Gesicht.

Der Heimvorteil und die Qualität sprechen am Ende klar für die Hausherren. Für Graz gab es dagegen gegen deutsche Teams selten etwas zu holen. Diese Serie dürfte auch am Dienstag weitergehen. Es droht sogar eine klare Pleite.