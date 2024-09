Draper - De Minaur Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

SPORT1 Betting 03.09.2024 • 11:25 Uhr Draper - De Minaur Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Wer zieht in sein erstes Grand-Slam-Halbfinale ein?

Unser Draper - De Minaur Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Nach drei Niederlagen in einem Major-Viertelfinale will Alex de Minaur endlich sein erstes Halbfinale erreichen. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute auch gar nicht so schlecht.

Schon in Wimbledon Anfang Juli hatte Alex de Minaur das Viertelfinale erreicht. Doch nach einer Hüftverletzung konnte der Australier nicht zu seinem Match gegen Novak Djokovic antreten. Gut zwei Monate später steht der Mann aus Sydney nun erneut bei einem Major in der Runde der letzten Acht. In der Draper De Minaur Prognose trifft die Nummer 10 der Welt auf den englischen Shootingstar Jack Draper. Dabei schlagen sich die Wettquoten etwas mehr auf die Seite des Profis aus Down Under.

Wir spielen beim Draper De Minaur Wett Tipp heute „Sieg De Minaur“ mit einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Draper vs De Minaur auf „Sieg De Minaur“:

Draper steht zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale

De Minaur führt den direkten Vergleich klar mit 3:0 an

Die Nummer 10 der Welt steht beim 3. Major in Folge in der Runde der letzten 8

Draper vs De Minaur Quoten Analyse:

Die Erfahrung, die Erfolge und die Weltranglistenposition sprechen bei den Draper De Minaur Quoten für den Australier. So bekommt ihr bei den besten Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Einzahlung befinden, für einen Sieg von AdM Quoten zwischen 1,73 und 1,83.#

Auf der Gegenseite erscheint aus Sicht der Bookies mit Draper vs. De Minaur Wettquoten im Schnitt von knapp über 2,00 aber auch ein Sieg des Briten nicht viel unwahrscheinlicher.

Draper vs De Minaur Prognose: Kann sich Draper weiter auf sein Service verlassen?

Schon vor dem Rücktritt seines Mentors Andy Murray im August galt Jack Draper als größter britischer Hoffnungsträger im Tennis. In diesem Jahr konnte der 22-Jährige diese Erwartungen auch auf dem Platz bestätigen. Im Juni gewann der Engländer in Stuttgart seinen ersten ATP-Titel. Danach zog er mit einem glatten Zwei-Satz-Sieg gegen Carlos Alcaraz ins Viertelfinale im Queen‘s Club ein. Bei den US Open 2024 steht der Profi aus London nun zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Viertelfinale.

Im laufenden Turnier ist Draper noch ohne Satzverlust und verlor in den ersten vier Runden nur eines von 48 Aufschlagspielen. Am Montag setzte er sich souverän mit 6-3, 6-1, 6-2 gegen Tomas Machac (ATP Nr. 39) durch. Hier konnte die Nummer 25 der Welt 18 von 30 Punkten beim zweiten Aufschlag seines Gegners gewinnen. So steht Draper als erster Brite seit Andy Murray 2016 in Flushing Meadows in der Runde der letzten Acht. Die Saisonbilanz des Youngsters steht allerdings „nur“ bei 29-17.

Für Alex De Minaur ging die Saison 2024 beim United Cup mit Siegen gegen Taylor Fritz, Novak Djokovic und Alexander Zverev schon gut los. So kletterte der Mann aus Sydney als erster Australier seit Lleyton Hewitt im Jahr 2006 in die Top 10 der ATP-Weltrangliste. Die gute Form bestätigte der 25-jährige mit den Titeln bei den Turnieren von Acapulco und ‚s-Hertogenbosch. Zudem erreichte AdM bei den French Open und in Wimbledon jeweils das Viertelfinale.

Von seiner Hüftverletzung scheint De Minaur gut erholt zu sein. Die US Open 2024 sind zwar das erste Turnier auf Hardcourt für den Australier nach dem verletzungsbedingten Aus in London, doch mit dem 6-0, 3-6, 6-3, 7-5 am Montag gegen seinen Landsmann Jordan Thompson (ATP Nr. 32) steht die Nummer 10 der Welt beim dritten Major in Folge im Viertelfinale. Der Australier kann zudem in diesem Jahr schon 40 Siege (12N) vorweisen und darf auf seine erste Teilnahme an den ATP Finals hoffen (Platz 7 im Live-Ranking). Bei den Grand Slams lautet die Bilanz in dieser Saison 16-3.

Draper - De Minaur Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Draper: 3:0 Machac, 3:0 Van de Zandschulp, 3:0 Diaz Acosta, 1:0 Zhang, 0:2 Rune

Letzte 5 Spiele De Minaur: 3:1 Thompson, 3:1 Evans, 3:0 Virtanen, 3:1 Giron, 0:1 Djokovic

Letzte Spiele Draper vs De Minaur: 0:1, 1:2, 1:3

Beide Spieler standen sich vor der Draper De Minaur Prognose bisher dreimal auf dem Platz gegenüber. Das erste Duell 2022 in der zweiten Runde von Wimbledon ging in vier Sätzen an De Minaur. Auch im Vorjahr bei den Japan Open auf Hardcourt setzte sich der Australier mit einem Satzverlust durch (2:1).

In diesem Jahr musste Draper im Halbfinale von Acapulco beim Stand von 1:1 in Sätzen verletzt aufgeben. Vieles spricht dieses Mal im Draper De Minaur Tipp für ein enges Duell. Gehen die beiden Kontrahenten sogar über die volle Distanz, bekommt ihr bei Winamax für den Tipp „Über 4,5 Sätze“ Wettquoten von 3,10.

Unser Draper - De Minaur Tipp: Sieg De Minaur

Sicher spielt Jack Draper in New York das beste Grand-Slam-Turnier seiner Laufbahn. Doch bisher traf der Brite im laufenden Turnier noch nicht auf einen höher gerankten Gegner in der Weltrangliste.

Das ist nun im Viertelfinale erstmals der Fall. Wir trauen dem Youngster auch erneut eine gute Leistung und den einen oder anderen Satz zu, doch am Ende sprechen einfach mehr Gründe für Alex de Minaur.

Der Australier spielt die beste Saison seiner Karriere und dürfte sich nach dem unglücklichen, verletzungsbedingten Aus in Wimbledon nun mit dem ersten Major-Halbfinale seiner Karriere belohnen.