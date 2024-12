Düsseldorf - Braunschweig Tipp, Prognose, Quoten 08.12.24

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 23:00 Uhr Düsseldorf - Braunschweig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Schlägt Düsseldorf wieder in der Schlussviertelstunde zu?

Unser Düsseldorf - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.12.2024 lautet: Die Fortunen profitieren derzeit massiv vom Schneckenrennen an der Tabellenspitze. Im Wett Tipp heute melden sich die Gastgeber mit mindestens zwei Treffern zu Wort.

Das Zweitliga-Tableau ist ziemlich genau in zwei Kategorien unterteilt. In der Düsseldorf Braunschweig Prognose findet ihr jeweils einen Kandidaten aus beiden Regionen. Die Gastgeber zählen zu den ersten zwölf Mannschaften, die maximal neun Punkte voneinander entfernt liegen. Der BTSV hat einen Punkt Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, konnte sich in den vorangegangenen Begegnungen aber etwas stabilisieren.

Auswärts kassierten die Löwen allerdings 74 Prozent ihrer insgesamt 27 Gegentreffer. Das nutzen die Gastgeber in unserem Düsseldorf Braunschweig Wett Tipp heute aus. Bei AdmiralBet greifen wir zur Quote von 1,75 für “Düsseldorf Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Braunschweig auf “Düsseldorf Über 1,5 Tore”:

Braunschweig erlaubte in der Ferne durchschnittlich 2,86 Gegentore.

Braunschweig reist mit 23,6 erwartbaren Gegentoren im Gepäck nach Düsseldorf (14.).

Düsseldorf hat mit 24,2 erwartbaren Toren eine Top-3-Offensive.

Düsseldorf vs Braunschweig Quoten Analyse:

Die vergangenen Wochen waren für Düsseldorf kritisch. Seit fünf Liga-Spielen wartet der Aufstiegskandidat auf einen Sieg im deutschen Unterhaus. Trotz dieser dürftigen Ausbeute wird das Team von Daniel Thioune im Schnitt mit Düsseldorf Braunschweig Quoten von 1,75 für einen Heimsieg belegt, was vermutlich eher an der Auswärtsbilanz der Gäste liegt.

Die Düsseldorf Braunschweig Wettquoten erreichen für einen Sieg der Löwen den 4,55-fachen Gewinn. Gewonnen hat der BTSV in dieser Zweitliga-Saison allerdings noch kein Auswärtsspiel. Selbst die härtesten Fans der Braunschweiger sollten nur mit einer Gratiswette auf ihre Mannschaft setzen.

Düsseldorf vs Braunschweig Prognose: Die heiße Phase

Daniel Thioune durfte seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf kürzlich verlängern. Ein etwas überraschender Zeitpunkt, denn der Aufstiegskandidat ist seit fünf Liga-Spielen sieglos (2U, 3N) und hat im eigenen Stadion nur eine von sieben Begegnungen für sich entschieden (3U, 3N).

Dank der sich wiederholenden Patzer der Konkurrenten fehlen den Fortunen dennoch nur fünf Zähler auf den Tabellenführer aus Paderborn, sodass Ruhe und Konstanz vermutlich eine gute Devise in dieser Saisonphase sind.

Laut den 24,2 erwartbaren Treffern hat Düsseldorf einen der drei besten Angriffe im deutschen Unterhaus und sollte eigentlich besser vor dem gegnerischen Tor abschneiden, als es die aktuell 20 Saisontore attestieren.

Vor allem die Crunchtime, sprich die Phase ab der 75. Spielminute einer Begegnung, spricht für die massive Resilienz im Team von Daniel Thioune. Düsseldorf erzielte 50 Prozent der eigenen Treffer (10/20) in der Schlussviertelstunde einer Partie - Liga-Bestwert! Darauf müssen auch die Gäste im Düsseldorf Braunschweig Tipp vorbereitet sein.

Düsseldorf - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 Nürnberg (A), 0:2 Elversberg (H), 1:1 Paderborn (H), 0:1 Preußen Münster (A), 3:4 Kaiserslautern (H).

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:0 Regensburg (H), 2:3 Kaiserslautern (A), 1:1 St. Pauli (H), 3:1 HSV (H), 0:0 Paderborn (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Braunschweig: 2:0 (H), 4:1 (A), 1:0 (A), 3:1 (H), 2:2 (A).

Das beste Beispiel gab es am vergangenen Spieltag zu sehen. An diesem rettete F95 beim 2:2 gegen Nürnberg einen Punkt durch ein erzwungenes Eigentor in der Nachspielzeit (90. +1).

Es war bereits der fünfte Treffer der Thioune-Elf, der ab der 90. Spielminute gefallen ist. In dieser Kategorie befindet sich ebenfalls kein Ligakonkurrent über den Gastgebern, was sich auf die Düsseldorf Braunschweig Prognose auswirkt.

Bei LeoVegas findet ihr für den zweiten Heimsieg des Tabellen-Achten eine Quote von 1,76. Obwohl Düsseldorf nur sechs Zähler aus sieben Zweitliga-Heimspielen ergattert hat, können wir dieser Wettquote einen Value abgewinnen.

Braunschweig verlor in dieser Spielzeit fünf von sieben Begegnungen in der Ferne und wartet zusätzlich seit acht direkten Duellen gegen F95 auf einen Sieg. Zuletzt gab es lediglich vier Unentschieden sowie vier Niederlagen für den BTSV.

Die Hoffnungen der Löwen ruhen auf der steigenden Formkurve, die sie zuletzt trotz personeller Extremsituation herleiten konnten. Daniel Scherning und sein Team verloren nur eine der letzten sechs Zweitliga-Partien (3U, 1S) und rechnen sich auch im Düsseldorf gegen Braunschweig Tipp etwas aus.

So seht ihr Düsseldorf - Braunschweig im TV oder Stream:

08. Dezember 2024, 13.30 Uhr, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Jedoch ist die Verteidigung der Gäste seit Beginn der Saison ein Problem, das längst noch nicht nachhaltig behoben werden konnte. Erst im letzten Gastauftritt am Betzenberg ließen die Niedersachsen drei Gegentore zu und traten ohne Punkt (2:3-Niederlage vs. Kaiserslautern) die Heimreise an.

Die Defensive ist in der Ferne um ein Vielfaches anfälliger als mit Unterstützung der heimischen Fans im Rücken. Rund 74 Prozent der 27 Gegentreffer (20) kassierte die Scherning-Elf fernab der eigenen Arena.

Düsseldorf vs Braunschweig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Hoffmann, Oberdorf, Siebert, Iyoha, Lunddal, Sobottka, Zimmermann, Johannesson, Kownacki, Pejcinovic

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, Quarshie, Haag, Klaus, Schmidt, Appelkamp, Vermeij, Niemiec, Rossmann

Startelf Braunschweig: Johansson - Jaeckel, Bicakcic, Ehlers, Ba, Köhler, Krauße, Bell Bell, Philippe, Gomez, Polter

Ersatzbank Braunschweig: Grill, Ivanov, Kunze, Sanchez, Borsum, Marie, Chikh, Mbom, Queißer

Insgesamt hat Braunschweig in 14 Zweitliga-Partien 23,6 erwartbare Gegentore zugelassen. Nur fünf andere Zweitligisten haben ihrem Konto bis jetzt mehr erwartbare Gegentore hinzugefügt.

Düsseldorf zählt definitiv nicht in diesen Pool von Zweitligisten. Obwohl die Verteidigung im Team von Daniel Thioune zuletzt nicht immer auf der Höhe war, sind 18,6 erwartbare Gegentore (6.) ein achtbarer Wert, auch in der Düsseldorf vs. Braunschweig Prognose.

Unser Düsseldorf - Braunschweig Tipp: Düsseldorf Über 1,5 Tore

Durchschnittlich erlaubte der BTSV in sieben Zweitliga-Gastauftritten 2,86 Gegentore pro Partie. Gegen diese Flut an Gegentoren konnte sich der Abstiegskandidat noch in keinem Auswärtsspiel wehren und holte nur 0,29 Punkte pro Gastauftritt. Vor allem die Schlussviertelstunde wird für die Löwen in diesem Duell gefährlich.