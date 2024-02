Düsseldorf - Elversberg Tipp, Prognose, Quoten | 10.02.2024

Unser Düsseldorf - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.02.2024 lautet: Düsseldorf benötigt nach zwei Niederlagen in Folge dringend einen Erfolg, um oben dranzubleiben. Elversberg könnte mit dem zweiten Sieg in Folge einen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. So oder so erwarten wir in unserem Wett Tipp heute einige Tore.

Fortuna Düsseldorf konnte in den vergangenen Wochen kaum Punkte sammeln, hatte jedoch kein leichtes Programm vor der Brust und steht mit 31 Punkten noch immer im oberen Tabellendrittel. Aufsteiger Elversberg hingegen konnte nach einer Durststrecke von fünf Spielen ohne Sieg gegen Kaiserslautern endlich wieder drei Punkte einfahren.

Wir sehen die Fortuna zwar in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Elversberg auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den Spielen von Düsseldorf fallen in dieser Saison im Schnitt 3,6 Tore.

In den 3 Duellen zwischen Düsseldorf und Elversberg fielen im Schnitt 3,0 Tore.

In den letzten 4 direkten Duellen trafen beide Teams, es wurden über 2,5 Tore erzielt.

Düsseldorf vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Fortuna bekommt vor heimischem Publikum von den besten Buchmachern mit deutscher Lizenz die Favoritenrolle verpasst und liegt mit einer Siegquote von 1,75 deutlich vor den Elversbergern mit einer Siegquote von 3,85. Ein Remis wird dabei mit einer Quote von 3,90 in etwa genauso wahrscheinlich gesehen wie ein Sieg der Gäste.

Dass beide Teams treffen, wird von den Bookies als recht wahrscheinlich eingestuft, was eine Quote von nur 1,52 belegt. Kein Wunder, so war dies doch immerhin in 13 der 20 Spiele von Düsseldorf der Fall und auch in 14 Spielen der Elversberger konnten beide Teams jeweils mindestens einmal den Ball im gegnerischen Tor versenken.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Elversberg Prognose: Können sich die Elversberger für die derbe Klatsche im Hinspiel revanchieren?

Die Fortuna legte einen Start nach Maß hin und verlor nur zwei der ersten elf Partien. In den letzten Wochen ging es jedoch stetig bergab. In den letzten neun Partien setzte es gleich fünf Pleiten (3S, 1U). Vor allem die Defensive Düsseldorfs zeigte sich nicht gerade stabil, so wurden in den letzten vier Spielen jeweils mindestens zwei Gegentreffer kassiert.

Mit 31 Punkten stehen die Rot-Weißen immerhin noch auf dem sechsten Platz der Tabelle, der Relegationsplatz ist nur fünf Punkte entfernt. Eine weitere Niederlage würde das Team von Trainer Daniel Thioune jedoch ziemlich sicher aus dem oberen Tabellendrittel ins graue Mittelfeld spülen. Mit 43 Toren stellen die Düsseldorfer die beste Offensive der Liga und sind in der Lage, jedes Team aus dem Stadion zu schießen.

Der Aufsteiger aus Elversberg spielt eine sehr starke Saison und hat trotz einer schwachen Phase mit vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen momentan nicht viel mit dem Abstiegskampf in der 2. Bundesliga zu tun. Mit 28 Punkten stehen die Saarländer auf dem neunten Platz der Tabelle und könnten mit einem Sieg punktemäßig mit dem kommenden Gegner gleichziehen. Das Torverhältnis von 31:34 ist dabei jedoch im negativen Bereich und so könnte das Team von Trainer Horst Steffen noch nicht an der Fortuna vorbeiziehen.

Die Defensive konnte in den letzten sechs Partien, in denen es 2,3 Gegentore im Schnitt setzte, nicht überzeugen. Zudem stand in dieser schwachen Phase ein eher leichtes Programm mit keinem Gegner aus den Top 7 an. Das spricht nicht für die Elversberg-Form.

Düsseldorf - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:4 Paderborn (A), 2:2 (4:3 n.E.) St. Pauli (Pokal, A), 1:2 St. Pauli (H), 2:2 Hertha (A), 3:2 Magdeburg (A).

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:1 Kaiserslautern (H), 1:2 Rostock (A), 2:2 Hannover (H), 2:3 Karlsruhe (A), 0:1 Nürnberg (H).

Letzte Spiele Düsseldorf vs. Elversberg: 5:0 (A), 1:3 (H), 0:0 (A).

Die Defensive des Aufsteigers zeichnete sich bisher durch eine hohe Intensität aus. Die Saarländer kommen auf die zweitmeisten erfolgreichen Tacklings im Ligavergleich und versuchen vor allem die Dribblings des Gegners zu unterbinden. Auch das defensive Stellungsspiel der SV 07 ist durch hohe Laufbereitschaft enorm stark, so konnte nur Braunschweig mehr Pässe des Gegners abfangen als Elversberg (216). Freilich liegt dies auch daran, dass der Aufsteiger durch einen recht niedrigen Ballbesitz-Wert vermehrt gegen das Spielgerät unterwegs ist. Dies wird vermutlich auch gegen die Fortuna der Fall sein, immerhin steht diese mit im Schnitt 54 Prozent Ballbesitz auf dem 5. Rang im Ligavergleich.

Die beiden kommenden Gegner trafen in ihrer Historie bisher drei Mal aufeinander. Abgesehen vom Hinspiel der laufenden Saison, in dem Düsseldorf klar mit 5:0 siegte, kam es Ende der 90er Jahre in der Regionalliga West/Südwest zweimal zu einem Duell zwischen der Fortuna und Elversberg. Insgesamt ist die Bilanz dabei mit jeweils einem Sieg und einem Remis ausgeglichen. Dabei verloren die Düsseldorfer das einzige Heimspiel mit 1:3. Übrigens konnte Fortuna-Stürmer Christos Tzolis in zwei der letzten drei Partien treffen und kommt auf neun Saisontore. Eine Wette auf einen Treffer des jungen Griechen gegen die momentan anfällige Defensive der Elversberger wäre also durchaus eine Überlegung wert und ließe sich hervorragend mit einem lukrativen Bonus für Sportwetten verbinden.

Unser Düsseldorf - Elversberg Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In Elversbergs letzten vier Partien fielen im Schnitt 3,75 Tore, im gleichen Zeitraum wurden in den Spielen der Düsseldorfer sogar durchschnittlich 4,75 Tore erzielt. Wir rechnen auch im kommenden Duell mit einer kurzweiligen Partie mit Chancen auf beiden Seiten.