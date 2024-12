Düsseldorf - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten 20.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 09:00 Uhr Düsseldorf - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer beendet das Jahr mit einem Dreier?

Unser Düsseldorf - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.12.2024 lautet: Eigentlich ist der FCM der absolute Lieblingsgegner der Fortuna, doch im Wett Tipp heute reisen die Gäste auch als bestes Auswärtsteam der Liga an.

In der 2. Bundesliga steht am kommenden Wochenende der letzte Spieltag des Kalenderjahres an. Dabei kommt es am Freitagabend in Düsseldorf zum Duell zwischen der heimischen Fortuna und dem 1. FC Magdeburg. Der FCM konnte die abschließende Partie eines Jahres seit seinem ersten Aufstieg in die 2. Liga 2018 noch nie gewinnen (1U, 3N).

2023 spielten die Bördestädter zum Jahresausklang ebenfalls gegen F95 und verloren mit 2:3. Auch dieses Mal gehen die Gäste bei der Düsseldorf Magdeburg Prognose eher als Außenseiter ins Rennen.

Wir trauen dem Auswärtsteam aber etwas zu und spielen den Wett Tipp heute "Doppelte Chance X2".

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Magdeburg auf “Doppelte Chance X2”:

Seit Beginn des 10. Spieltags kommt nur Ulm (0) auf weniger BL2-Siege als Düsseldorf (1)

Magdeburg ist das beste Auswärtsteam der Liga

In dieser Saison hat nur Paderborn (2) weniger Niederlagen kassiert als der FCM (3)

Düsseldorf vs Magdeburg Quoten Analyse:

Eigentlich hat die Fortuna lediglich einen Punkt mehr auf dem Konto als der FCM. Da es im Unterhaus so eng zugeht, liegen aber fünf Plätze (Rang 4 zu 9) zwischen beiden Teams. Natürlich spielt bei den Düsseldorf vs Magdeburg Quoten auch der Heimvorteil eine Rolle.

Doch für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den besten Buchmachern auf Werte zwischen 2,15 und 2,20. Auf der Gegenseite sind die Gäste somit gar nicht so chancenlos. Gehen die Bördestädter als Gewinner vom Platz, wird das mit Düsseldorf gegen Magdeburg Wettquoten im Schnitt von 3,15 belohnt.

Düsseldorf vs Magdeburg Prognose: Der FCM fühlt sich auswärts besonders wohl

Düsseldorf war toll in die laufende Spielzeit gestartet, doch seit dem 8. Spieltag und einem 0:3 daheim gegen den HSV ist viel Sand im Getriebe. In diesem Zeitraum gewann die Fortuna nur noch gegen die Kellerkinder Regensburg und Braunschweig. Am vergangenen Spieltag konnte F95 mit einem 1:1 in Gelsenkirchen die fünfte Niederlage in diesem Zeitraum vermeiden. Den schmeichelhaften Punkt hatten die Gäste aber vor allem dem Chancen-Wucher von S04 sowie ihrem bärenstarken Keeper Florian Kastenmeier zu verdanken.

Nur Ulm (0) holte seit Beginn des 10. Spieltags weniger Siege als die Truppe von Coach Daniel Thioune (1) - im Düsseldorf Magdeburg Tipp soll endlich der nächste volle Erfolg glücken. Neun Punkte aus acht Spielen reichen in der Heimtabelle gerade mal für Rang 12. Die Fortuna lag vor den eigenen Fans in dieser Zweitliga-Saison nur 125 Minuten in Führung. Das ist der zweitschwächste Wert! Die Offensive von F95 kommt mit 27,5 xG eigentlich auf den drittbesten Wert der Liga, 26 tatsächliche Treffer reichen aber lediglich für Platz 11. Dafür hat nur Hannover (17) weniger Gegentore kassiert als Düsseldorf (18), zudem kommt kein Team auf mehr Weiße Westen (6).

Magdeburg spielt mit 25 Punkten nach 16 Partien die beste Saison seiner Vereinsgeschichte. Die Truppe von Trainer Christian Titz steht zwar nur auf Rang 9, hat aber lediglich drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Elversberg. Das gute Abschneiden hat der FCM vor allem der Bilanz in der Fremde zu verdanken. In der Auswärtstabelle belegen die Bördestädter mit 19 Punkten (6S, 1U, 1N) den ersten Platz. In einer gesamten BL2-Saison holte man zuvor nie mehr als sechs Siege auf des Gegners Platz.

Auswärts lagen die Blau-Weißen bereits 391 Minuten in Führung. Das ist der deutliche Liga-Höchstwert. Dafür ist der Verein aus Sachsen-Anhalt das Schlusslicht im Heim-Ranking (6U, 2N). Seit dem 24. Februar wartet Magdeburg im Unterhaus auf einen Heimsieg. Trotzdem stehen gerade mal drei Pleiten 2024/25 in der Bilanz. Nur Paderborn (2) kassierte noch weniger Pleiten. Durch das System von Coach Christian Titz kann der FCM auch den höchsten Ballbesitz der Liga (57,3 Prozent) vorweisen.

Düsseldorf - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H), 2:2 Nürnberg (A), 0:2 Elversberg (H), 1:1 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 1:1 Paderborn (H), 2:1 Preußen Münster (A), 1:3 Hertha BSC (H), 1:0 Regensburg (A), 2:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Magdeburg: 3:2 (H), 3:2 (A), 2:1 (A), 3:2 (H), 2:1 (A)

Beide Teams standen sich zunächst in der Regionalliga Nord gegenüber. Zwischen 2001 und 2008 hatte hier der FCM mit drei Siegen und nur einer Niederlage die Nase vorne.

Diese Duelle haben aber für unsere Düsseldorf Magdeburg Prognose keine so große Bedeutung.

Dafür gab es fünf Vergleiche in den letzten beiden Spielzeiten (4 in BL2, 1 im DFB-Pokal). Dabei konnte die Fortuna alle Partien mit einem Tor Vorsprung für sich entscheiden. Gibt es am Freitag auch einen knappen Erfolg für ein Team? Gut möglich. Für den Düsseldorf Magdeburg Tipp "Sieg mit 1 Tor Unterschied" gibt es eine Quote von 2,35.

So seht ihr Düsseldorf - Magdeburg im TV oder Stream:

20. Dezember 2024, 18:30 Uhr, Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt in dieser Saison alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live als Einzelspiel oder in der Konferenz. Mit Sky Go können Fans die Partien auch auf Handy oder Tablet jederzeit und überall live im Stream ansehen.

Dazu gehört auch die Partie zwischen Düsseldorf und Magdeburg, die am Freitagabend um 18:30 Uhr in der Merkur-Spiel-Arena von Düsseldorf beginnt.

Düsseldorf vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert - Sobottka, Haag, Lunddal, Johannesson, van Brederode, Iyoha - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch (Tor), Klaus, Vermeij, Niemiec, Zimmermann, Quarshie, Pejcinovic, Rossmann

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - Gnaka, Hercher, Loric, El Hankouri - Atik, Kaars, Burcu

Ersatzbank Magdeburg: Kampa (Tor), Tob. Müller, Nadjombe, El-Zein, Michel, Amaechi, Krempicki, Teixeira, Nollenberger

Die Hausherren können personell vermutlich aus dem Vollen schöpfen. Maximal fällt Gavory weiterhin aus.

Bei den Gästen verpassen laut Düsseldorf gegen Magdeburg Prognose dagegen Bockhorn, Musonda und Kuhinja die Partie.

Unser Düsseldorf - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance X2

Natürlich ist die Bilanz der Fortuna gegen Magdeburg im Unterhaus beeindruckend. Doch jede Serie hat einmal ein Ende. Unserer Meinung nach spielen die Formkurve und die Stärke des FCM in der Fremde hier eine größere Rolle als der direkte Vergleich.

Während Düsseldorf eines der schwächsten Teams der vergangenen Wochen war, sind die Männer von Coach Christian Titz die Nummer 1 auf des Gegners Platz und haben an den letzten sieben Spieltagen insgesamt nur eine Pleite kassiert. So trauen wir den Hausherren am Freitag nicht mehr als einen Punkt zu.