Southampton - West Bromwich Tipp, Prognose, Quote 17.5.24

Unser Southampton - West Brom Sportwetten Tipp zum Championship Playoffs Spiel am 17.05.2024 lautet: Nach dem 0:0 im Hinspiel haben die Saints vor den eigenen Fans nun die besseren Karten. Im Wett Tipp heute holen die Hausherren auch mindestens ein Remis.

In der Championship haben sich Leicester City und Ipswich Town die direkten Tickets für die Premier League gesichert. Dahinter spielen vier Teams in den Playoffs den dritten Erstligisten für die kommende Saison aus. Am Freitag treffen Southampton und West Brom im St. Mary‘s Stadium zum Rückspiel aufeinander. Im Hinspiel im Hawthorns hatten die Gäste mehr Ballbesitz (63 Prozent). Da beide Teams bei den Gesamtschüssen und den Expected Goals aber gleichauf lagen, gab es am Ende ein leistungsgerechtes 0:0.

Im zweiten Duell sehen wir nun die Hausherren vorne und spielen mit einer Quote von 1,62 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Southampton vs West Bromwich auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die Saints haben nur eines der letzten 6 Heimspiele verloren

West Brom holte aus den vergangenen 8 Partien lediglich 9 Punkte

Die Baggies konnten nur eines der vergangenen 9 Duelle gegen die Saints gewinnen

Southampton vs West Bromwich Quoten Analyse:

Am Ende der regulären Championship-Saison waren die Saints (4.) und die Baggies (5.) Tabellennachbarn. Die Mannschaft von der Südküste hatte aber acht Punkte mehr gesammelt als das Team aus West Bromwich.

Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das somit bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz die Ausgangslage für die Southampton vs West Brom Prognose. So wird am Freitag ein Heimsieg nach 90 Minuten mit Quoten zwischen 1,77 und 1,83 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr Quoten im Schnitt von 4,60 für einen Erfolg der Gäste in der regulären Spielzeit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Southampton vs West Bromwich Prognose: Können die Saints den Vorteil aus dem Hinspiel nutzen?

Im vergangenen Jahr war es soweit: Der Southampton FC musste erstmals seit der Saison 2004/05 wieder aus der Premier League absteigen. Den Neustart in der Championship durfte der neue Coach Russell Martin anleiten. Die Saints legten nach leichten Startschwierigkeiten auch gut los. Zwischen September 2023 und Februar 2024 blieb die Mannschaft 25 Spiele in Folge ungeschlagen, was zudem einen neuen Vereinsrekord bedeutete.

So stand der Absteiger nach dem 31. Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz. Im Endspurt ging Southampton aber etwas die Luft aus. Die Bilanz der letzten Spieltage brachte sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. So gingen die Männer von der Südküste nur auf Rang 4 über die Ziellinie. Vor allem in der Fremde hatte der SFC mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Gastspielen etwas geschwächelt. Dafür gab es in den jüngsten sechs Heimspielen lediglich eine Pleite (4S, 1U).

West Bromwich hatte sich zwischen 2010 und 2018 kontinuierlich in der Premier League halten können. Danach entwickelten sich die Baggies allerdings zu einer Fahrstuhlmannschaft. In der vergangenen Saison hatte WBA erst am letzten Spieltag einen Platz in den Playoffs ganz knapp verpasst. Dieses Jahr darf der Verein als Fünfter weiter auf die Rückkehr in die Premier League hoffen. Hinter Ipswich (54), Leeds (53) und Leicester (52) hatte der WBAFC am meisten Heimpunkte gesammelt (49).

15 Heimsiege waren auch der Vereins-Bestwert seit der Spielzeit 2009/10. In der Fremde reichte es aber nur für Rang 14 (6S, 8U, 9N). Coach Carlos Corberan hat zudem die im Schnitt älteste Startelf aufs Feld geschickt (28 Jahre, 175 Tage). Zum Ende der Saison zeigte die Formkurve mit nur neun Punkten aus den letzten acht Spielen deutlich nach unten. So hatte man am Ende auch 21 Punkte Rückstand auf Rang 2. In der Fremde ist Albion seit vier Partien ohne Sieg (2U, 2N).

Southampton - West Bromwich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Southampton: 0:0 West Brom (A), 2:1 Leeds United (A), 0:1 Stoke City (H), 0:5 Leicester City (A), 1:2 Cardiff City (A)

Letzte 5 Spiele West Brom: 0:0 Southampton (H), 3:0 Preston North End (H), 0:3 Sheffield Wednesday (A), 1:2 Leicester City (A), 0:1 AFC Sunderland (H)

Letzte 5 Spiele Southampton vs West Brom: 0:0 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 0:3 (A), 2:0 (H)

Southampton führt den direkten Vergleich gegen West Bromwich mit 34 Siegen zu 25 Niederlagen an. Zu Gast bei den Saints konnten die Baggies in 42 Versuchen sogar nur fünf Mal den Platz als Sieger verlassen (13U, 24N). In dieser Zweitliga-Saison gingen beide Duelle in der regulären Saison ebenfalls an den Verein von der Südküste (2:1, 2:0). WBA konnte auch nur eines der vergangenen neun Duelle gegen den SFC gewinnen (1U, 7N).

Die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ hätte in vier der letzten fünf Aufeinandertreffen Erfolg gehabt. Geht auch am Freitag mindestens ein Keeper mit einer Weißen Weste vom Feld, bekommt ihr dafür bei Happybet eine Quote von 1,90. Wie sich der Anbieter bei Themen wie Quoten, Bonus oder Wettangebot schlägt, verrät euch unser ausführlicher Happybet Test.

Unser Southampton - West Bromwich Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

West Brom wollte im Hinspiel am Sonntag eigentlich seine Heimstärke in den Ring werfen und sich eine gute Ausgangsposition fürs zweite Duell erarbeiten. Stattdessen musste man sich mit einem torlosen Remis begnügen. So haben nun die Saints die deutlich besseren Karten. Die Formkurve, der direkte Vergleich und die schwache Bilanz der Baggies in der Fremde sprechen für die Hausherren. Zudem hat Southampton eigentlich eine tolle Saison gespielt.

87 Punkte hätten in der Vergangenheit ganz oft für einen Platz unter den Top 2 gereicht. So sehen wir ähnlich wie die Bookies die Gastgeber im Rückspiel vorne und können uns in der regulären Spielzeit keinen Sieg von WBA vorstellen.

Da wir aber auch ein enges Duell wie im Hinspiel erwarten, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Zudem müssen sich die Zuschauer ähnlich wie am Sonntag eher auf ein torarmes Spiel einstellen.