Düsseldorf - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser Düsseldorf - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.02.2024 lautet: Die Fortuna will mit aller Macht den ersten Dreier der Rückrunde. Im Wett Tipp heute können wir diesen Sieg aber nicht garantieren. Ein Punkt sollte allerdings mindestens drin sein.

Nach der Hinrunde stand Düsseldorf noch auf einem hervorragenden 4. Platz und hatte nur einen Zähler Rückstand auf den Relegationsrang 3. Nach fünf Partien der zweiten Saisonhälfte ist die Fortuna aber nun zusammen mit Osnabrück das schlechteste Team. Wollen die Männer von Coach Daniel Thioune die Top 3 nicht komplett aus den Augen verlieren, muss so schnell wie möglich der erste Sieg der Rückserie her. Schaut man auf die Wettquoten, dann stehen die Chancen am 23. Spieltag auch recht gut. Denn am Sonntag ist F95 daheim gegen Hansa Rostock klar favorisiert.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Bookies und spielen mit mit einer Quote von 1.87 bei Betano den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1/X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Rostock auf „DC 1/X & Über 2,5 Tore“:

Düsseldorf steht in der Tabelle 10 Plätze und 11 Punkte vor dem kommenden Gegner.

Rostock konnte 2023/24 nur 2 von 11 Gastspielen gewinnen.

Die Kogge ist in Liga 2 noch ohne Sieg bei der Fortuna.

Düsseldorf vs Rostock Quoten Analyse:

Die Fortuna ist in der Tabelle inzwischen auf Rang 7 abgerutscht. Trotzdem sind die Hausherren für die besten Wettanbieter bei der Düsseldorf vs Rostock Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.43 die haushohen Favoriten.

Das hat in erster Linie natürlich mit der Platzierung der Kogge zu tun, die aktuell lediglich auf Rang 17 zu finden ist. So bekommt ihr für einen unerwarteten Dreier der Gäste Quoten von im Schnitt 6.88.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Rostock Prognose: Holt die Fortuna endlich mal wieder einen Dreier?

In der Hinrunde sah es so aus, als hätte die Fortuna ihre Probleme mit der fehlenden Konstanz endlich überwunden. Doch die ersten fünf Partien des Jahres 2024 waren für Coach Daniel Thioune und seine Mannschaft wieder ein großer Rückschlag. Die Mannschaft lässt durch zu viele eigene Fehler den Gegner immer wieder im Spiel - so auch beim völlig unnötigen 2:2 am vergangenen Samstag in Karlsruhe. Dabei läuft es bei den Düsseldorfern doch vor allem auf des Gegners Platz recht ordentlich.

Nur Kiel (23) und St. Pauli (19) haben auswärts mehr Punkte geholt als F95 (18). In der Heimtabelle steht der Verein dagegen mit einer Bilanz von 4-3-4 bei 19:18 Toren nur auf dem 16. Platz. Aus den letzten fünf Heimspielen holte man nur vier Punkte (1S, 1U, 3N). Immerhin kann sich der Trainer auf seine Offensive verlassen, die mit 46 Treffern die beste der Liga ist. Hier sticht vor allem der junge Grieche Christos Tzolis heraus, der mit elf Toren Platz 3 in der Torjägerliste belegt.

Zum Trainingsstart in die Rückrunde am 2. Januar 2024 übernahm Mersad Selimbegovic den FC Hansa. Der Bosnier trat an der Ostsee die Nachfolge des entlassenen Alois Schwartz an und die Bilanz unter dem neuen Mann macht Hoffnung. Rostock holte in den fünf Zweitligaspielen unter Selimbegovic fünf Punkte (1S, 2U, 2N). Das sind genauso viele wie in den vorangegangenen neun Partien unter Schwartz und Interimscoach Uwe Speidel. In der Tabelle steht die Kogge aber noch nicht wirklich besser da.

Aktuell verpasst man den Relegationsplatz wegen der schwächeren Tordifferenz und hat auf das rettende Ufer einen Punkt Rückstand. Vor allem daheim steht Hansa schlecht da. Nur das Schlusslicht Osnabrück (8) hat weniger Zähler vor den eigenen Fans gesammelt als der FCH (14). Doch auch die Ausbeute in der Fremde ist mit zwei Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen bei 8:19 Toren nicht wirklich ruhmreich. Seit fünf Gastspielen wartet Rostock auf einen Auswärtssieg und holte dabei nur zwei Zähler.

Düsseldorf - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:2 KSC (A), 1:1 Elversberg (H), 3:4 Paderborn (A), 4:3 n.E. St. Pauli (A), 1:2 St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:2 HSV (H), 0:0 Osnabrück (A), 1:2 Hannover (A), 2:1 Elversberg (H), 0:3 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Rostock: 3:1 (A), 5:2 (A), 3:1 (H), 3:0 (H), 1:2 (A)

Die Fortuna hat die letzten vier Duelle gegen Hansa alle klar gewonnen. Hier gab es immer einen Sieg mit zwei oder mehr Toren Differenz. So endete auch das Hinspiel in dieser Saison an der Ostsee mit einem 3:1 für die Gäste.

Nach 21 Duellen führt Düsseldorf die Gesamtbilanz allerdings nur knapp mit acht Siegen zu sechs Niederlagen an. In der 2. Liga können die Rheinländer gegen die Kogge mit fünf Siegen und nur einem Remis aus sechs Vergleichen bei 14:3 Toren eine fast makellose Bilanz vorweisen.

In den vergangenen sieben Spielen zwischen beiden Vereinen fielen immer mindestens drei Treffer. Setzt sich diese Serie am Sonntag fort, bezahlt euch Winamax dafür eine Quote von 1.62.

Unser Düsseldorf - Rostock Tipp: „DC 1/X & Über 2,5 Tore“

Ganz so deutlich wie die Buchmacher sehen wir die Ausgangslage nicht. Natürlich sprechen Dinge wie der Heimvorteil, das Tabellenbild und der direkte Vergleich für die Fortuna. Zudem tat sich Rostock zuletzt in der Fremde ziemlich schwer.

Doch in der Rückserie hat Düsseldorf wieder mit einigen Baustellen zu kämpfen und Hansa ist unter Coach Selimbegovic leicht im Aufwind. So wollen wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ absichern.