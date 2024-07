Dynamo Kiew - Partizan Belgrad Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2024

von SPORT1 Betting 22.07.2024 • 12:00 Uhr Dynamo Kiew - Partizan Belgrad Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wer darf weiter auf die CL-Gruppenphase hoffen?

Unser Dynamo Kiew - Partizan Belgrad Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 23.07.2024 lautet: Auch wenn der ukrainische Rekordmeister seine internationalen Heimspiele immer noch nicht im eigenen Stadion austragen kann, sehen wir die Blau-Weißen im Wett Tipp heute vorne.

In der Champions League Qualifikation der Saison 2024/25 geht es Schlag auf Schlag. In der zweiten Runde stehen ab dieser Woche 14 Duelle an. Dabei treffen in der Arena von Lublin am Dienstag mit Dynamo Kiew und Partizan Belgrad zwei Vizemeister aufeinander. Laut den Wettquoten sind die Gastgeber im Hinspiel klar favorisiert. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1.62 bei Winamax die Wette “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dynamo Kiew vs Partizan Belgrad auf “DC 1/x & Unter 3,5 Tore”:

Kiew hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Partizan hat in seiner Europapokal-Geschichte alle Duelle gegen den ukrainischen Rekordmeister verloren

Dynamo ist gegen Mannschaften aus Serbien noch ungeschlagen



Dynamo Kiew vs Partizan Belgrad Quoten Analyse:

Schaut man vor dem Hinspiel auf den Marktwert, hat der ukrainische Meister mit 80 Mio. Euro die Nase vorne. Der serbische Vertreter kommt dagegen lediglich auf einen Wert von 37 Mio. Euro. Das wirkt sich auf die Dynamo Kiew Partizan Belgrad Prognose aus.

Das bestätigt uns auch der Blick in die Sportwetten Apps. Für einen Heimsieg von Dynamo klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1.65. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Gäste im Hinspiel locker bei den Bookies den fünffachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dynamo Kiew vs Partizan Belgrad Prognose: Können die Hausherren die fehlende Spielpraxis kompensieren?

Mit 16 Titeln ist Dynamo Kiew immer noch der Rekordmeister der Ukraine. In den vergangenen acht Spielzeiten ging der Titel aber siebenmal an Schachtjor Donezk und für die Blau-Weißen blieb nur eine einzige Meisterschaft (2020/21). Am Ende der vergangenen Saison musste sich der Hauptstadt-Klub zum insgesamt 13. Mal mit dem zweiten Platz begnügen. Der Rückstand auf Donezk hatte allerdings nur zwei Punkte betragen. Mit 72 Treffern hatte Dynamo die beste Offensive der Liga gehabt.

Auch war der FCDK die beste Heimmannschaft der ukrainischen Premjer Liha gewesen. Die neue Saison beginnt Anfang August. Mit drei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage (2:3 gegen Union Berlin) verliefen die Vorbereitungsspiele für das Team von Coach Oleksandr Shovkovskyi ganz ordentlich. Nachdem Dynamo in den vergangenen Jahren fast immer eine UEFA-Gruppenphase erreicht hatte, scheiterte der Verein in der vergangenen Spielzeit in den Playoffs zur Conference League an Besiktas.

Partizan Belgrad ist und bleibt in Serbien die Nummer 2 hinter Roter Stern. Während sich der Stadtrivale in der vergangenen Saison zum siebten Mal in Folge die Meisterschaft sicherte, mussten sich die Schwarz-Weißen zum fünften Mal in diesem Zeitraum mit dem zweiten Platz begnügen. Der Rückstand auf den Rekordmeister hatte am Saisonende 18 Punkte betragen. In der neuen Spielzeit wollen die “Parni valjak” den Rückstand auf den Nachbarn wieder verkürzen. Dazu wurde Coach Aleksandar Stanojević, der die Mannschaft schon von 2020 bis 2022 betreut hatte, zurückgeholt.

In Serbien hat die neue Saison schon am vergangenen Wochenende begonnen. Partizan startete mit einem 1:0-Erfolg bei Napredak Krusevac in die neue Spielzeit. Der Treffer für Belgrad fiel allerdings erst in der Nachspielzeit (90+3). Zudem hatten die Gäste ab der 67. Minute in Überzahl spielen dürfen. Saisonübergreifend ist Partizan in der heimischen Liga seit fünf Spielen ungeschlagen. International stand der Verein schon zweimal in der CL-Gruppenphase, sechsmal in einer EL-Gruppe und zuletzt zweimal in der Conference-League. 2021/22 ging es immerhin bis ins ECL-Achtelfinale.

Dynamo Kiew - Partizan Belgrad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 2:3 Union Berlin (A), 1:0 Mamelodi Sundowns (H), 4:0 Bröndby IF (A), 2:2 Schalke 04 (A), 0:0 SC Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Partizan Belgrad: 1:0 Napredak Krusevac (A), 1:1 Lokomotive Moskau (A), 0:3 ZSKA Moskau (A), 2:2 Dynamo Moskau (A), 1:2 Bravo (A)

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew vs Partizan Belgrad: 4:1 (H), 3:2 (A), 2:0 (A), 3:0 (H)



Beide Vereine standen sich schon viermal gegenüber. Das erste Aufeinandertreffen stammt aus der ersten Runde des Pokals der Landesmeister in der Saison 1976/77. Zudem gab es diese Paarung in der Gruppenphase der Europa-League-Saison 2017/18.

Alle vier Partien konnte Dynamo Kiew dabei für sich entscheiden. Auch das Torverhältnis spricht mit 12:3 am Ende deutlich für die Ukrainer. Nach insgesamt sechs Duellen mit Vereinen aus Serbien sind die Blau-Weißen noch ohne Niederlage (4S, 2U).

Partizan konnte dagegen lediglich zwei von zehn Vergleichen mit ukrainischen Mannschaften für sich entscheiden (1U, 7N). Dabei hätte die Wette “Beide Teams treffen - Nein” sechsmal Erfolg gehabt.

Setzt sich diese Tendenz fort, bekommt ihr bei NEObet für die Wette “Beide Teams treffen - Nein” eine Quote von 1.82. Alle Infos zum Buchmacher und wie er im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet, verrät euch unser NEObet Test.

Unser Dynamo Kiew - Partizan Belgrad Tipp: DC 1/x & Unter 3,5 Tore

Der serbische Vizemeister hat sicher den Vorteil, dass er am Wochenende schon das erste Pflichtspiel absolviert hat. Zudem muss Kiew sein Heimspiel wieder mal im polnischen Lubin austragen.

Doch die Qualität im Kader und auch der direkte Vergleich sprechen klar für die Ukrainer. So trauen wir dem Gastgeber mindestens ein Remis zu. Die Gäste werden dagegen auf ihre Defensive setzen, die auch zum Ligaauftakt eine Weiße West behielt.