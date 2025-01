Elversberg - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten 31.01.2025

SPORT1 Betting 30.01.2025 • 09:00 Uhr Elversberg - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wessen Ergebniskrise hält an?

Unser Elversberg - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 31.01.2025 lautet: Beide Mannschaften kassierten zum Jahresauftakt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Die dadurch entstandene Verunsicherung ist im Wett Tipp heute zu spüren.

Nach der ersten Zweitliga-Tabellenführung der Vereinsgeschichte hat Elversberg drei Begegnungen in Serie verloren und sich dabei insgesamt zehn Gegentore eingehandelt. In der Elversberg Karlsruhe Prognose erwarten wir eine torreiche Partie und schließen mehrere Gegentore für die Hausherren nicht aus.

Gleiches gilt für den KSC. Die Badener sind an fast jedem Wochenende ein Garant für unterhaltsame Duelle, ganz zum Ärger von Trainer Christian Eichner, der sicher gerne auf eine stabilere Defensive zurückgreifen würde. Darauf muss der KSC-Coach in unserem Elversberg Karlsruhe Wett Tipp heute aber wieder verzichten. Wir spielen bei Merkur Bets eine Quote von 2,36 und gehen von „Über 3,5 Toren” im Spiel aus.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Karlsruhe auf „Über 3,5 Tore“:

Elversberg kassierte in 3 der 4 vorangegangenen Zweitliga-Heimspiele mindestens 3 Gegentore.

5 der 7 vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen des KSC enthielten „Über 3,5 Tore“.

Mehr als die Hälfte der KSC-Partien (58 Prozent) boten mindestens 4 Treffer im Spiel.

Elversberg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Durch drei Niederlagen in Serie ist Elversberg auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Sechs Punkte fehlen den Saarländern auf einen direkten Aufstiegsplatz - vier Zähler sind es bis zum Relegationsplatz. Trotzdem nehmen die Gastgeber bei den Elversberg Karlsruhe Quoten eine leichte Favoritenrolle ein.

Die deutschen Wettanbieter haben natürlich ein besonderes Auge auf die deutschen Profi-Ligen geworfen. Ihren Einschätzungen zur Folge ist ein Auswärtssieg teilweise den 3,35-fachen Gewinn wert. Je nachdem, wie ihr die vorangegangenen Aufeinandertreffen gewichtet, findet ihr in den Elversberg Karlsruhe Wettquoten mehrere Value-Wetten.

Elversberg vs Karlsruhe Prognose: Eingeschliffene Abläufe

Horst Steffen und Marcel Rapp sind sich in einer Sache einig. Beide Trainer setzten in ihrer Startformation liebend gern auf Kontinuität. Nur Darmstadt (8) begann häufiger mit derselben Startelf wie am vorangegangenen Spieltag als Karlsruhe (7) und Elversberg (6).

Insgesamt nahmen beide Trainer weniger als 20 Änderungen an ihrer Startelf vor. Das wird ebenfalls nur von den Lilien unterboten (15). Ein Vorteil dieser Herangehensweise ist das wachsende Vertrauen der Spieler untereinander, die ein nahezu blindes Verständnis miteinander aufbauen können.

SVE-Trainer Horst Steffen ist gegen den KSC allerdings zum zweiten Mal in Folge gezwungen, seine Startelf anzupassen. Wie bereits im ersten Zweitliga-Spiel des Kalenderjahres handelte sich ein SVE-Akteur am vergangenen Wochenende einen Platzverweis ein.

Rechtsverteidiger Elias Baum war bislang eine tragende Säule, wird nach seiner Ampelkarte gegen Köln (0:1) aber fehlen und erstmals in dieser Spielzeit nicht zur Startelf gehören. Sein Fehlen hilft unserem Elversberg vs. Karlsruhe Tipp und könnte zu weiteren Lücken in der ohnehin verunsicherten SVE-Verteidigung sorgen.

Elversberg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 Köln (A), 2:5 Magdeburg (H), 2:1 Groningen (H), 1:4 Schalke (H), 3:0 Braunschweig (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:3 Düsseldorf (H), 1:2 Nürnberg (A), 1:3 Servette (H), 1:2 St. Gallen (H), 2:1 Paderborn (A).

Letzte Spiele Elversberg vs. Karlsruhe: 2:3 (A), 0:3 (H), 2:3 (A).

Die Hausherren verloren zuletzt drei Zweitliga-Begegnungen in Serie und kassierten gegen Köln (0:1), Magdeburg (2:5) sowie Schalke (1:4) insgesamt zehn Gegentreffer.

Vor allem im Stadion An der Kaiserlinde fehlte in den vorangegangenen Paarungen zu oft die Abstimmung sowie die Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Elversberg ließ in drei der letzten vier Heimspiele mindestens drei Gegentore zu.

Mit dem KSC ist am nächsten Wochenende eine Top-3-Offensive der 2. Bundesliga zu Gast (37 Tore), die bislang in allen drei Zweitliga-Duellen gegen die SVE drei Tore erzielt und jeweils gewonnen hat.

Bereits für „Karlsruhe Über 1,5 Tore” erhaltet ihr in der Merkur Bets App ein tolles Angebot. Der mögliche Gewinn liegt bei einer Quote von 2,23. Zwei Treffer der Badener würden ebenso unserer Elversberg vs. Karlsruhe Prognose zugutekommen.

Neben dem starken Angriff bringen die Gäste ebenso eine Defensive mit, die nur äußerst selten ohne Gegentor auskommt. Drei Weiße Westen sind nach Darmstadt (1) der schwächste Wert im deutschen Unterhaus.

Mittlerweile stehen 19 Zweitliga-Spieltage der Saison 2024/25 in den Büchern. Karlsruhe nahm bereits 36 Gegentreffer hin (15.). Eine der vier schwächsten Defensiven der Liga könnte am Ende ein entscheidender Faktor für das Verpassen des Aufstiegs sein.

Für dieses spezielle Duell bedeutet das aber vor allem eines: Tore. Durchschnittlich sind in den KSC-Paarungen 3,84 Tore gefallen und mehr als die Hälfte der Partien endeten mit „Über 3,5 Toren” (58 Prozent).

Elversberg vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Le Joncour, Pinckert, Rohr, Neubauer, Sickinger, Sahin, Petkov, Damar, Zimmerschied, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Sicker, Fellhauer, Stock, Gerezgiher, Feil, Ebnoutalib

Startelf Karlsruhe: Weiß - Jung, Beifus, Franke, Herold, Burnic, Jensen, Heußer, Wanitzek, Schleusener, Kaufmann

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Kobald, Bormuth, Pedrosa, Rapp, Geller, Farhat, Egloff, Conte

Des Weiteren boten 80 Prozent der bisherigen SVE-Heimspiele mindestens vier Tore. Zuletzt mussten die Anhänger der Saarländer mit ansehen, wie die Elf von Horst Steffen in drei von vier Heimspielen mindestens drei Gegentore zugelassen hat.

Ligaweit hat kein Team eine bessere Chancenverwertung als der KSC (21 Prozent). Elversberg ist in dieser Kategorie ebenfalls bemerkenswert gut (18 Prozent) und im Verwerten von Großchancen (50 Prozent) sogar das beste Zweitliga-Team dieser Saison.

Unser Elversberg - Karlsruhe Tipp: Über 3,5 Tore

Karlsruhe hat in 17 aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen getroffen - das ist die längste aktive Serie unter allen Mannschaften der 2. Bundesliga. Elversberg erzielte bislang in jedem Zweitliga-Heimspiel der Saison mindestens einen Treffer. Allein diese beiden Statistiken lassen uns in Richtung einer torreichen Paarung denken.