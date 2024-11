Elversberg - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.24

SPORT1 Betting 28.11.2024 • 23:00 Uhr Elversberg - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Springt der Underdog auf Platz 1?

Unser Elversberg - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Es ist das Topspiel des 14. Spieltags. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine torreiche Begegnung mit Treffern auf beiden Seiten.

Es ist das Spitzenspiel am 14. Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison. In unserer Elversberg Paderborn Prognose empfängt der Dritte den Spitzenreiter. Mit einem Sieg würde die SVE zumindest vorübergehend Platz eins erklimmen. Die Gäste auf der anderen Seite könnten mit einem Dreier die Tabellenführung festigen. Wir rechnen mit einem ausgeglichenen Duell, in dem wir beiden Kontrahenten einen Sieg zutrauen. Vor allem erwarten wir ein temporeiches Spiel mit einigen Treffern und entscheiden uns daher für den Elversberg Paderborn Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Paderborn auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Elversberg konnte in allen 6 Zweitliga-Heimspielen in dieser Saison treffen.

Saisonübergreifend traf Paderborn in 14 der letzten 15 Pflichtspiele in der Fremde.

In den beiden Duellen in der Vorsaison gab es 5 bzw. 4 Tore.

Elversberg vs Paderborn Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter sehen in dieser Begegnung keinen Favoriten. Die Elversberg Paderborn Quoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen in der Spitze bei 2,50. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste liegen im Schnitt bei 2,65 und sind damit nicht weit entfernt.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen, halten die Buchmacher für sehr wahrscheinlich. Überhaupt erwarten sie ein recht torreiches Match. Die Elversberg Paderborn Wettquoten für die beiden beliebten Torwetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ erreichen Werte um 1,55. Erst eine Kombi dieser beiden Optionen bringt eine vernünftige Gesamtquote.

Elversberg vs Paderborn Prognose: SVE will den nächsten Großen ärgern

Elversberg mischt das Unterhaus weiter auf! Am vergangenen Spieltag gewannen die Saarländer in Düsseldorf mit 2:0 und feierten den dritten Sieg in den letzten vier Zweitliga-Spielen. Die anderen beiden Dreier gab es gegen den HSV und gegen Hannover, als die Niedersachsen als Tabellenführer im Waldstadion Kaiserlinde gastierten.

Nun fordert die SVE also den nächsten Spitzenreiter und könnte sich mit einem Sieg zumindest über Nacht an die Tabellenspitze manövrieren. Zu Hause kommt Elversberg nach sechs Partien auf eine starke 4-1-1-Bilanz bei 15:8 Toren. Die letzten drei Heimspiele im Unterhaus haben die Saarländer alle gewonnen.

In jeder der bisherigen sechs Heimpartien konnte die SVE treffen und nur Schalke hat in der laufenden Saison zu Hause ein Tor mehr erzielt als das Team von Trainer Horst Steffen. Nicht zuletzt deswegen erwarten wir in unserer Elversberg Paderborn Prognose abermals ein Tor des Gastgebers.

Seit Beginn des siebten Spieltags holte keine andere Mannschaft aus der 2. Bundesliga so viele Zähler wie die SVE (16) und kassierte so wenige Gegentore (6 in den letzten 7 Spielen). Nur ein einziges Mal gab Elversberg in dieser Saison Punkte nach einer Führung ab - und zwar beim 2:2 gegen Köln am zweiten Spieltag.

Elversberg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 2:0 Düsseldorf (A), 3:1 Hannover (H), 0:1 Regensburg (A), 0:3 Leverkusen (A), 4:2 HSV (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 3:2 Nürnberg (H), 1:1 Düsseldorf (A), 0:0 Braunschweig (H), 0:1 Bremen (H), 2:1 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg vs. Paderborn: 1:3 (A), 4:1 (H), 2:1 (H), 2:2 (A), 0:2 (A)

Paderborn hat allerdings keine allzu großen Probleme mit Rückständen. Am vergangenen Spieltag lag der SCP zu Hause gegen Nürnberg mit 1:2 hinten, gewann am Ende sogar noch in Unterzahl mit 3:2. Es war bereits der dritte Sieg nach einem Rückstand, was geteilter Liga-Höchstwert ist.

Zuvor waren die Ostwestfalen drei Pflichtspiele in Folge sieglos geblieben (2U, 1N). Durch den Dreier stehen sie nun zum schon dritten Mal in dieser Spielzeit an der Tabellenspitze. Aber: So spät wie jetzt, nämlich vor dem 14. Spieltag, standen die Paderborner in ihrer Zweitliga-Historie noch nie ganz oben.

Auswärts hat der SCP aber Probleme. Von den letzten sechs Auswärtspartien in Liga Zwei hat er nur eine gewonnen - aber eben auch nur eine verloren (4U). Ein weiteres Remis ist alles andere als abwegig.

Ein Tor der Gäste halten wir dabei für sehr wahrscheinlich. Schließlich haben sie saisonübergreifend in 14 ihrer letzten 15 Pflichtspiele auf des Gegners Platz treffen können. Auf der anderen Seite warten sie seit Mitte April 2024 oder umgerechnet neun Zweitliga-Auswärtsspielen auf eine Weiße Weste.

In der Vorsaison gewann jeweils das Heimteam. Die SVE siegte mit 4:1, der SCP revanchierte sich im Rückspiel mit einem 3:1. Die Duelle davor fanden allesamt in den Jahren 2000 und eher in der Regionalliga West/Südwest statt und sind für unsere Elversberg Paderborn Prognose nicht von Relevanz.

Elversberg vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof; Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer; Sickinger, Schmahl, Petkov, Damar; Asllani, Schnellbacher

Ersatzbank Elversberg: Boss, Lehmann, Dürholtz, Gerezgiher, Mahmoud, Zimmerschied, Feil, Sicker, Stock

Startelf Paderborn: Schubert; Scheller, Götze, Brackelmann; Obermair, Engelns, Castaneda, Zehnter; Kostons, Bilbija, Ansah

Ersatzbank Paderborn: Boevink, Bäuerle, Baur, Curda, Herrmann, Kinsombi, Bravo-Sanchez

Interessanter ist da schon die Tatsache, dass die Saarländer zum fünften Mal in ihrer noch jungen Zweitliga-Geschichte auf einen Tabellenführer treffen. Von den vier solchen Duellen davor haben sie drei gewonnen (1N).

Die Ostwestfalen auf der anderen Seite gewannen keines ihrer letzten drei Zweitliga-Spiele, in die sie als Spitzenreiter gingen (2U, 1N). Kurios: An den letzten vier Spieltagen der laufenden Saison verlor das Team, das auf Platz eins stand, immer - ein schlechtes Omen für die Gäste in unserem Elversberg Paderborn Tipp.

Unser Elversberg - Paderborn Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Alles spricht für ein Duell auf Augenhöhe. Beide Klubs haben das Zeug zum Sieg und vor allem langweilig sollte es an der Kaiserlinde nicht werden. Elversberg hat in jedem Heimspiel dieser Saison getroffen, während Paderborn in 14 der letzten 15 Pflichtspiele auswärts ein Tor erzielen konnte. Treffer auf beiden Seiten sind also sehr wahrscheinlich. Überhaupt erwarten wir einige Tore, sodass wir dementsprechend auch eine Torwette für die beste Option halten.