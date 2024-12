Elversberg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2024

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 09:00 Uhr Elversberg - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Beendet Elversberg das Kalenderjahr 2024 als Tabellenführer?

Unser Elversberg - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.12.2024 lautet: Der erstmalige Zweitliga-Tabellenführer freut sich im Wett Tipp heute über mindestens zwei Treffer gegen wiedererstarkte Schalker.

Das Kalenderjahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Ein fantastisches Jahr für die Gastgeber, in dem Elversberg nach dem 50. Zweitliga-Spiel der Vereinsgeschichte erstmals die Tabellenführung der 2. Bundesliga übernommen hat. Von dieser Erfolgswelle bleibt auch unsere Elversberg Schalke Prognose nicht unberührt.

Allerdings ist ein Aufbäumen der Knappen denkbar. Die Königsblauen spielten zuletzt gegen zwei Top-Teams (Paderborn, Düsseldorf) groß auf und blieben ungeschlagen. Den Elversberg Schalke Wett Tipp heute geben wir bei Intertops auf eine Quote von 1,76 für “Elversberg Über 1,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei Elversberg vs Schalke auf “Elversberg Über 1,5 Tore”:

Elversberg erzielte bisher pro Heimspiel 2,25 Tore.

Fisnik Asllani ist nach seinem Doppelpack gegen Braunschweig (3:0) der zweitbeste Torjäger der 2. Bundesliga (10 Tore).

Elversberg erzielte in 62 Prozent der Heimspiele “Über 1,5 Tore”.

Elversberg vs Schalke Quoten Analyse:

Die Sportwetten Anbieter geben dem neuen Tabellenführer der 2. Bundesliga im Vergleich der Elversberg Schalke Quoten einen kleinen Vorteil. Sollte die SVE ihr letztes Heimspiel des Jahres 2024 gewinnen, könnt ihr mit Quoten bis 2,20 kalkulieren.

Vielleicht sprechen euch aber auch die Elversberg Schalke Wettquoten für einen Sieg der Knappen an. Die Gäste hatten am vergangenen Spieltag Fortuna Düsseldorf am Rande einer Niederlage (1:1) und bieten mit Siegquoten von circa 3,20 einen attraktiven Value.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Elversberg vs Schalke Prognose: Erstaunlich starke Saarländer

Nahezu jede Saisonprognose zur diesjährigen Zweitliga-Spielzeit hatte Elversberg ein schwieriges Fußballjahr mit großen Sorgen um den Klassenerhalt angekündigt. Davon ist die “Elv” kurz vor Jahresabschluss weit entfernt.

Horst Steffen hat seine Mannschaft mit einem Sieg im 50. Zweitliga-Spiel der Vereinsgeschichte gegen Braunschweig (3:0) an die Spitze der Tabelle geführt und das nach einer Woche, in der mehrere Akteure von einer Erkältungswelle heimgesucht wurden.

Wie schon so oft in dieser Saison konnten sich die Saarländer auf den Instinkt von Fisnik Asllani verlassen. Der Leihspieler aus Hoffenheim schnürte in Braunschweig den dritten Doppelpack der Saison. Mit zehn Saisontreffern ist der 22-Jährige nun der zweitbeste Torschütze im deutschen Unterhaus.

Normalerweise spart sich Elversberg das Toreschießen für die Liga-Spiele An der Kaiserlinde auf. In acht Zweitliga-Heimspielen jubelte die Mannschaft von Horst Steffen durchschnittlich über 2,25 Tore pro Partie. Deshalb kann im Elversberg gegen Schalke Tipp wieder einiges erwartet werden.

Elversberg - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Elversberg: 3:0 Braunschweig (A), 2:1 Nürnberg (H), 1:3 Paderborn (H), 2:0 Düsseldorf (A), 3:1 Hannover (H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:1 Schalke (H), 4:2 Paderborn (A), 0:3 Kaiserslautern (H), 2:2 HSV (A), 2:0 Regensburg (H).

Letzte Spiele Elversberg vs. Schalke: 1:1 (H), 2:1 (A).

Hervorragende 62 Prozent der Auftritte vor dem heimischen Publikum schloss die SVE mit mindestens zwei selbst erzielten Toren ab. Das reichte, um zu Hause mit 2,00 Punkten pro Partie den Grundstein für den Sprung an die Tabellenspitze zu legen.

Zuletzt hatten die Saarländer einen echten Lauf, gewannen vier von fünf Begegnungen im deutschen Unterhaus und erzielten bei allen siegreichen Paarungen in diesem Zeitraum “Über 1,5 Tore”.

Ein Sieg ist gegen die Königsblauen ist in der Elversberg Schalke Prognose aber keinesfalls in Stein gemeißelt. Die Knappen zeigten zuletzt ein deutlich anderes Gesicht als noch zu Beginn der Saison. Erst gab es den Überraschungssieg gegen den bis dato Tabellenführer aus Paderborn (4:2), dann folgte beinahe ein weiterer Sieg gegen ebenfalls ambitionierte Düsseldorfer (1:1).

Im Vergleich mit der Fortuna erspielten sich die Königsblauen Torchancen im Wert von 2,68 erwartbaren Treffer, scheiterten allerdings immer wieder am überragend aufgelegten Florian Kastenmeier.

Die herausgespielten Großchancen belegten jedoch den extrem positiven Trend der Knappen. Moussa Sylla erzielte im zweiten Liga-Spiel in Serie einen Treffer (insgesamt 9), wodurch er im internen Ranking wieder mit Kapitän Kenan Karaman (9 Tore) gleichgezogen ist.

So seht ihr Elversberg - Schalke im TV oder Stream:

20. Dezember 2024, 18.30 Uhr, URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Elversberg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Die beiden Offensivspieler der Gäste sind seit Wochen in bestechender Form und eine Gefahr für jede Zweitliga-Defensive, auch für die Abwehr des neuen Tabellenführers aus Elversberg.

In der Bet365 App liegt eine Quote von 2,20 für “Schalke Über 1,5 Tore” bereit, die nach den letzten beiden Auftritten der Gäste mit jeder Menge Value versehen ist und ein großartiges Ziel für einen alternativen Elversberg Schalke Tipp ist.

Elversberg vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer, Sickinger, Schmahl, Petkov, Asllani, Zimmerschied, Damar

Ersatzbank Elversberg: Boss, Lehmann, Le Joncour, Pantschenko, Schnellbacher, Stock, Gerezgiher, Feil

Startelf Schalke: Heekeren - Bulut, Schallenberg, Kaminski, Murkin, Bachmann, Seguin, Aydin, Karaman, Antwi-Adjei, Sylla

Ersatzbank Schalke: Hoffmann, Kalas, Sanchez, Donkor, Gantenbein, Grüger, Hamache, Emil Hojlund

Aus diesen Worten dürfte klar sein, dass unsere Elversberg Schalke Prognose auf eine torreiche Paarung ausgelegt ist, in der sich die beiden Offensivreihen gegenseitig hochschaukeln.

Elversberg (13,2 Prozent) und Schalke (12,2 Prozent) zählen bisher zu den Teams mit den besseren Schussverwandlungs-Quoten im deutschen Unterhaus und könnten gut und gerne ein Aufeinandertreffen mit “Über 3,5 Toren” heraufbeschwören.

Unser Elversberg - Schalke Tipp: Elversberg Über 1,5 Tore

Den Rausch der vergangenen Wochen werden die Gastgeber ins letzte Pflichtspiel des Kalenderjahres 2024 mitnehmen und den Anhängern auf den Tribünen An der Kaiserlinde ein torreiches Spiel bieten. Wir erwarten mindestens zwei Tore des Tabellenführers gegen ebenfalls gut eingestellte Knappen.