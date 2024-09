Empoli - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 14.09.2024

SPORT1 Betting 13.09.2024 • 09:00 Uhr Empoli - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Steht bei Juve weiterhin die Null?

Unser Empoli - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 14.09.2024 lautet: Gegen Empoli tat sich Juve in den vergangenen Spielzeiten oft schwer. Diese Tendenz droht sich auch im Wett Tipp heute fortzusetzen.

Juventus Turin ist immer noch Rekordmeister in Italien. Seit dem Jahr 2020 warten die Bianconeri aber auf einen Scudetto. In diesem Zeitraum konnte sich der erfolgsverwöhnte Verein nur mit zwei Pokalsiegen trösten. In dieser Saison wurde bei der „Alten Dame“ aber alles auf Null gestellt. Mit neuem Coach und einem neuen Jugendkonzept soll ein neuer Anlauf gestartet werden. Der Auftakt in die Spielzeit 2024/25 war auch schon recht vielversprechend. Doch in der Empoli Juventus Prognose wartet keine einfache Aufgabe.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,65 bei Sportwetten.de für den Wett Tipp heute „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Empoli vs Juventus auf „Unter 2,5 Tore“:

Juve ist in dieser Saison noch ohne Gegentor

In 10 der letzten 15 Duelle zwischen beiden Teams gab es mindestens eine „Weiße Weste“

Empoli-Coach D‘Aversa legt großen Wert auf die Defensive

Empoli vs Juventus Quoten Analyse:

Während Empoli in der Vorsaison nur knapp den Abstieg verhindern konnte, qualifizierte sich Juve für die Champions League. Damit sind auch die Empoli Juventus Quoten klar verteilt.

Die Gäste sind mit einer durchschnittlichen Quote von 1,74 favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren bei den besten Buchmachern Empoli Juventus Wettquoten zwischen 4,80 und 5,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Empoli vs Juventus Prognose: Welche Abwehr ist stabiler?

Am 38. Spieltag der vergangenen Saison stand Empoli auf einem Abstiegsplatz. Durch einen 2:1-Heimsieg gegen AS Rom bei einer gleichzeitigen Heimpleite von Frosinone gegen Udinese retteten sich die Männer aus der Toskana auf den letzten Drücker. Am Ende hatte Coach Davide Nicola mal wieder eine Mannschaft vor dem Gang in die Serie B bewahrt. Der Retter wechselte im Sommer aber zu Cagliari Calcio. So ging der EFC mit dem neuen Trainer Roberto D‘Aversa in die Spielzeit. D‘Aversa war in der Vorsaison nach einem Kopfstoß gegen einen gegnerischen Spieler in Lecce entlassen worden.

Da die Verantwortlichen im Transferfenster vermehrt auf junge Spieler gesetzt haben, gehört Empoli in seiner vierten Serie-A-Saison in Folge wieder zu den Kandidaten im Kampf gegen den Abstieg. Nach drei Spielen der neuen Saison ist die Mannschaft aber noch ungeschlagen. Zu zwei Remis gegen Monza und Bologna kommt ein 2:1-Erfolg bei der Roma. 2023/24 hatte nur Lecce weniger Tore erzielt als die „Azzurri Empolesi“. Fraglich, ob sich daran in dieser Saison viel ändert, denn Coach D‘Aversa legt traditionell viel Wert auf eine stabile Defensive.

Im Mai 2021 hatte Juventus Coach Massimiliano Allegri zurückgeholt. Doch mit einem antiquierten und uninspirierten Fußball konnten die Turiner unter dem ehemaligen Erfolgstrainer nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen. In der vergangenen Rückrunde reichte es in 19 Partien nur für 25 Punkte und 25 Treffer. Mit 54 Toren stellte man zudem einen neuen Vereins-Minusrekord auf. Im Sommer wurden zahlreiche Profis wie Adrien Rabiot, Filip Kostic, Wojciech Szczesny und Enrico Chiesa aussortiert.

Zudem verpflichtete man Coach Thiago Motta, der Bologna sensationell in die Champions League geführt hatte. Die „Alte Dame“ zeigte in den ersten Spielen unter dem neuen Trainer viel Schwung. Die ersten beiden Partien gegen Como und Verona wurden mit viel Pressing, einem schnellen Umschaltspiel und zahlreichen Positionswechseln jeweils mit 3:0 gewonnen. Vor der Länderspielpause folgte ein 0:0 bei der Roma. Somit ist Juventus saisonübergreifend seit elf Spielen ungeschlagen und seit vier Liga-Partien ohne Gegentor.

Empoli - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 Bologna (A), 2:1 AS Rom (A), 0:0 Monza (H), 4:1 Catanzaro (H), 0:2 Sampdoria Genua (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 0:0 AS Rom (H), 3:0 Hellas Verona (A), 3:0 Calcio Como (H), 0:2 Atletico Madrid (A), 2:2 Stade Brest (H)

Letzte 5 Spiele Empoli vs Juventus: 1:1 (A), 0:2 (H), 4:1 (H), 0:4 (A), 2:3 (H)

In 32 Duellen gegen Juventus konnte Empoli nur fünf Siege feiern. Demgegenüber stehen vier Remis und 23 Niederlagen. Von den vergangenen sechs Duellen konnten die „Azzurri Empolesi“ aber immerhin zwei für sich entscheiden (1U, 3N).

Davor war die Mannschaft aus der Toskana zehn Spiele und 13 Jahre ohne Erfolg gegen die „Alte Dame“ geblieben. Vier der insgesamt fünf Pleiten kassierten die Turiner zu Gast in der Toskana, was im Empoli Juventus Tipp berücksichtigt werden sollte.

Juve ist in dieser Saison noch ohne Gegentor. Zudem ging in den vergangenen 15 Duellen zwischen beiden Vereinen zehnmal mindestens ein Keeper mit einer „Weißen Weste“ vom Feld.

Passiert das auch dieses Mal in der Empoli Juventus Prognose, bekommt ihr bei ODDSET für den Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ Wettquoten von 1,71. Solltet ihr noch kein Konto bei diesem Wettanbieter haben, dürft ihr euch den ODDSET Bonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Empoli - Juventus im TV oder Stream:

14. September 2024, 18:00 Uhr, Stadio Carlo Castellani

Übertragung Stream: DAZN

Streaming-Anbieter DAZN hat natürlich auch die Serie A in seinem Portfolio.

Los geht es am Samstag um 18 Uhr im Stadio Carlo Castellani von Empoli.

Empoli - Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Empoli: Vasquez - De Sciglio, Ismajli, Viti - Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella - Solbakken - Esposito, Colombo

Ersatzbank Empoli: Brancolinli - Seghetti, Goglichidze, Sazonov, Cacace, Marianucci, Ekong, Henderson, Haas, Anjorin, Popov, Pellegri

Startelf Juventus: Di Gregorio - Danilo, Gatti, Bremer, Cabal - Douglas Luiz, Locatelli - Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin - Pinsoglio, Savona, Kalulu, Rouhi, Fagioli, McKennie, Thuram, Weah, Mbangula, Gonzalez, Angele

Juve muss ohne Fazzini, Milik und Conceicao auskommen. Neuzugang Teun Koopmeiners steht vor seinem Debüt.

Empoli-Coach Roberto D‘Aversa dürfte im Empoli Juventus Tipp an seiner Startelf vom 1:1 beim FC Bologna festhalten.

Unser Empoli - Juventus Tipp: Unter 2,5 Tore

Der Start von Juve in die neue Saison kann sich sehen lassen und macht Hoffnung. Doch außer der Partie gegen die Roma waren noch keine wirklichen Herausforderungen für die Bianconeri dabei.

Auf der Gegenseite konnte Empoli positiv überraschen. Nach drei Spielen, darunter auch gegen die Roma und gegen Bologna, sind die Männer aus der Toskana noch ungeschlagen. Zudem taten sich die Turiner zuletzt gegen den EFC oft schwer.

So nehmen wir bei dieser Begegnung von einem Ergebnis-Tipp Abstand. Stattdessen rechnen wir mit wenigen Toren. Das macht beim Duell zweier starker Defensivreihen auch definitiv Sinn.